MacBook Pro M6 vs MacBook Pro M5 : une simple mise à jour de puce, 100 euros plus cher

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Apple a présenté le 27 octobre 2026 un nouveau MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M6, qui remplace le modèle d’entrée de gamme à puce M5 lancé un an plus tôt. Le constat des premiers comparatifs est sans appel : c’est une mise à jour de composants, et rien d’autre. Même design, même écran, mêmes ports, même autonomie — la puce et le sans-fil changent, et le prix aussi.

Le MacBook Pro M6 n’est pas encore testé : les précommandes ouvrent le 28 octobre à 18 h 10 en France et les livraisons commencent le 6 novembre. Les gains cités ci-dessous sont des chiffres d’Apple face au M5, la rédaction n’a rien mesuré elle-même.

Ce qui ne change pas

Égalité. Le MacBook Pro M6 reprend à l’identique l’écran Liquid Retina XDR de 14,2 pouces (120 Hz, jusqu’à 1 600 nits en pic HDR, option nano-texture), la connectique (trois Thunderbolt 4, HDMI, lecteur SDXC, MagSafe 3 et prise casque), les deux finitions noir sidéral et argent, et jusqu’à 24 heures d’autonomie annoncées.

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Les deux modèles démarrent avec 16 Go de mémoire et 1 To de stockage. Aucune augmentation de capacité mémoire, aucun port en plus, aucune autonomie supplémentaire.

La puce : 2 nm, 12 cœurs et un double Neural Engine

Avantage MacBook Pro M6. Le M5 est gravé en 3 nm (troisième génération, N3P) avec des transistors FinFET ; le Apple M6 passe à la première génération de 2 nm de TSMC, avec des transistors nanosheet à grille enrobante. Le CPU grimpe de 10 à 12 cœurs (2 super cores, 4 cœurs de performance et 6 cœurs d’efficacité, contre 4 super cores et 6 cœurs d’efficacité sur le M5) et le GPU de 10 à 12 cœurs, toujours avec un Neural Accelerator dans chaque cœur, désormais épaulé par un Dynamic Caching de troisième génération. Le Neural Engine passe à un double bloc de 16 cœurs, soit 32 au total.

Apple annonce, face au M5, jusqu’à 30 % de graphismes plus rapides et 25 % de charges IA plus rapides. Sur des usages concrets, la marque cite jusqu’à 1,3 fois plus de vitesse sur le traitement de prompt d’un modèle de langage, 1,3 fois en rendu Blender avec ray tracing, 1,2 fois en traitement d’image sous Affinity et 1,3 fois en compilation sous Xcode.

Aucun de ces chiffres n’a été vérifié de façon indépendante.

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Mémoire : 170 Go/s, mais pas sur la version de base

Avantage MacBook Pro M6.Apple met en avant jusqu’à 170 Go/s de bande passante mémoire contre 153 Go/s sur le M5. Selon MacRumors, ce plafond n’est atteint que sur les configurations 24 et 32 Go : la version 16 Go qui sert de modèle d’entrée reste à 153 Go/s, comme le M5. Pour qui vise un usage IA ou graphique soutenu, c’est donc la mémoire qu’il faut ajouter — pas seulement la puce qu’il faut changer.

Sans-fil et écrans externes

Avantage MacBook Pro M6.C’est l’autre vraie nouveauté. Le M6 embarque la puce sans fil N1 d’Apple, déjà vue sur l’iPhone 17, à la place d’un composant Broadcom : Wi-Fi 7 au lieu du Wi-Fi 6E, Bluetooth 6 au lieu du Bluetooth 5.3, et la prise en charge de Thread. Apple promet aussi plus de performance et de fiabilité sur AirDrop et le partage de connexion. Le M6 pilote en outre deux écrans externes 4K jusqu’à 165 Hz, contre 144 Hz pour le M5.

Prix et disponibilité en France

Le MacBook Pro 14 pouces M6 démarre à 2 299 € (16 Go, 1 To). Le M5, lancé à 1 799 € en octobre 2025 avec 512 Go, se vendait 2 199 € juste avant d’être remplacé : le M6 coûte donc 100 € de plus.

Apple a retiré le M5 de son catalogue : il ne reste que des stocks chez des revendeurs et du reconditionné, y compris la configuration 512 Go qu’Apple avait supprimée au printemps — et qui peut représenter l’option la moins chère pour la même expérience.

M6 ou M5 : lequel choisir ?

À prix, mémoire et stockage équivalents, il faut prendre le M6 : puce plus récente et sans-fil à jour pour le même usage. Mais payer sensiblement plus pour ces améliorations n’a que peu d’intérêt ; un M5 en promotion ou reconditionné reste souvent la meilleure affaire. Pour un propriétaire de MacBook Pro M5, il n’y a aucune raison de changer.

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Autre raison d’attendre, selon les rumeurs : un MacBook Pro redessiné, avec écran OLED, est attendu très prochainement, et un modèle d’entrée de gamme à puce M7 pourrait suivre dès le premier semestre 2027.

Comparatif établi le 27 octobre 2026 à partir des guides de MacRumors et de 9to5Mac et de la couverture française de l’annonce. Le MacBook Pro M6 n’a pas encore été testé par la rédaction ; les gains annoncés sont des chiffres Apple. Cette page sera mise à jour après nos propres essais.