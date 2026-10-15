Google DeepMind et Google Cloud vont donner à 200 chercheurs européens un accès direct à leurs modèles d’intelligence artificielle les plus avancés, accompagné de 3 millions de dollars de crédits de calcul. Cette initiative, annoncée le 14 octobre, s’inscrit dans le programme européen RAISE, destiné à accélérer l’utilisation de l’IA dans la recherche scientifique.

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Les chercheurs sélectionnés pourront notamment utiliser AlphaFold 3, capable de prédire la structure des protéines et d’autres molécules, ainsi que AlphaGenome, conçu pour étudier l’ADN. L’offre comprend également WeatherNext pour les prévisions météorologiques, AlphaEvolve pour la conception d’algorithmes et AlphaEarth Foundations, qui exploite les données satellitaires pour cartographier la planète.

Google entend ainsi aider les équipes scientifiques à résoudre plus rapidement des problèmes complexes, de la prévision des phénomènes météorologiques extrêmes à l’étude des molécules. L’entreprise souhaite également réduire les inégalités d’accès aux ressources informatiques, un obstacle auquel les chercheurs européens peuvent être confrontés face aux besoins croissants en puissance de calcul de l’IA.

Un soutien au programme européen RAISE

L’initiative s’appuie sur RAISE (Resource for AI Science in Europe), un institut virtuel lancé par la Commission européenne en novembre 2025. Sa phase pilote bénéficie de 107 millions d’euros de financement européen, principalement destinés à former et à attirer des chercheurs spécialisés en IA. Le programme vise aussi à faciliter l’accès des scientifiques aux capacités de calcul des futures gigafactories européennes dédiées à l’intelligence artificielle.

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L’Union européenne avait annoncé en février 2025 un fonds de 20 milliards d’euros destiné à soutenir la construction de jusqu’à cinq grands centres de calcul pour l’IA. L’accès aux modèles de Google constitue donc un complément aux investissements européens dans les infrastructures, en donnant aux chercheurs des outils avancés sans qu’ils aient nécessairement à développer leurs propres modèles.

Plusieurs modalités restent toutefois à préciser. Google n’a pas indiqué comment les 200 bénéficiaires seront sélectionnés, quand l’accès sera ouvert ni comment les 3 millions de dollars de crédits de calcul seront répartis.

Cette annonce intervient également dans un contexte de réorganisation chez Google DeepMind. En 2026, l’équipe à l’origine d’AlphaFold a été dissoute et plusieurs de ses membres affectés à d’autres projets, après le départ de John Jumper, qui avait dirigé le développement du système. AlphaFold avait contribué à l’attribution du prix Nobel de chimie 2024 à Jumper et Demis Hassabis, aux côtés de David Baker.