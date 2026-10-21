ISHO Ring : une bague connectée en titane et verre saphir dédiée au sommeil

Le marché des bagues connectées s’apprête à accueillir un nouvel acteur venu de Chine. Baptisée ISHO Ring, cette bague mise sur un design premium associant titane de qualité aéronautique et verre saphir, avec une priorité affichée : le suivi du sommeil et la surveillance de la santé.

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Le produit est développé par Yixiu, également connue sous le nom de Today’s Rest, une start-up fondée par Wang Teng Thomas, un ancien cadre de Xiaomi. La présentation officielle est prévue le 29 octobre à 19 heures, heure chinoise, à l’occasion du premier événement de l’entreprise consacré à son écosystème de technologies dédiées au sommeil. Les caractéristiques techniques complètes et le prix restent inconnus.

Un design en titane avec une finition inspirée de la joaillerie

L’ISHO Ring adopte une construction en titane sur ses surfaces intérieure et extérieure. L’entreprise met notamment en avant l’absence de doublure intérieure en plastique, présente sur certaines bagues concurrentes. Les deux parties affichent la même couleur et s’intègrent dans une conception sans rupture apparente, pensée pour donner à l’ensemble une finition plus homogène.

Un élément en verre saphir sur la face avant complète le design. Au-delà de son aspect esthétique, cette pièce doit accueillir les éléments nécessaires au fonctionnement du dispositif, même si Yixiu n’a pas encore détaillé leur disposition ni les capteurs employés.

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Trois coloris sont annoncés : or, noir et argent. Comme pour les autres bagues connectées, le choix de la taille sera déterminant pour obtenir des mesures fiables, puisque le dispositif doit rester suffisamment ajusté au doigt. L’entreprise devrait donc proposer plusieurs tailles, mais elle n’a pas encore précisé les modalités de mesure, les tailles disponibles, ni les conditions de commercialisation.

Le sommeil au cœur de l’écosystème de Yixiu

L’ISHO Ring constitue le premier produit de Yixiu, qui souhaite aller au-delà de la simple collecte de données de santé. La stratégie annoncée repose sur une chaîne plus complète associant mesure, analyse, recommandations personnalisées et interactions avec d’autres appareils.

Cette approche pourrait permettre de centraliser différentes informations liées au sommeil afin d’en tirer des conseils adaptés à chaque utilisateur. Il reste toutefois impossible de déterminer ce que la bague mesurera précisément : les fonctions de suivi, les indicateurs de santé, les algorithmes d’analyse et les éventuelles recommandations n’ont pas encore été présentés.

Les informations essentielles pour évaluer le produit manquent également à l’appel. L’autonomie, les caractéristiques des capteurs, la compatibilité avec les smartphones et les applications prises en charge ne sont pas connues. Le lancement du 29 octobre devrait permettre de mieux comprendre les ambitions de la marque et le fonctionnement concret de son premier appareil.

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Wang Teng Thomas a occupé plusieurs postes importants chez Xiaomi, notamment celui de directeur général de la marque Redmi et de responsable du marketing de Xiaomi en Chine. Il a quitté l’entreprise en septembre 2025, après l’annonce de son licenciement par Xiaomi, qui avait évoqué de graves violations, notamment une divulgation d’informations confidentielles et des conflits d’intérêts.

La ISHO Ring marque donc le lancement d’un nouveau projet entrepreneurial dans un secteur où le design, l’autonomie et la qualité des mesures constituent des critères importants. Face aux bagues connectées déjà présentes sur le marché, la proposition de Yixiu devra surtout démontrer la pertinence de son suivi du sommeil et la valeur de ses recommandations.

L’événement pourrait également réserver une place à un second produit consacré au sommeil. Des visuels promotionnels antérieurs laissent envisager un appareil ressemblant à des écouteurs dédiés à cet usage, mais cette interprétation reste à confirmer. Pour l’heure, ni son identité ni ses caractéristiques n’ont été officiellement précisées.

Le 29 octobre sera donc une étape importante pour la ISHO Ring. Son design en titane et en verre saphir est désormais mis en avant, mais son intérêt réel dépendra des fonctions de santé, de l’autonomie et du prix que Yixiu dévoilera lors de sa présentation.