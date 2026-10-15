Amazon Bee Frontier et Bee Eclipse : deux accessoires IA pour enregistrer et résumer vos conversations

Amazon relance les ambitions de Bee, la start-up spécialisée dans les accessoires d’intelligence artificielle qu’il a rachetée en 2025. L’entreprise présente deux nouveaux appareils, Bee Frontier et Bee Eclipse, conçus pour mémoriser les conversations du quotidien, en extraire les informations importantes et transformer les échanges en tâches concrètes.

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Le Bee Frontier se porte au poignet ou se fixe sur un vêtement, tandis que le Bee Eclipse adopte le format d’une carte de crédit qui s’aimante au dos d’un smartphone. Les deux produits ciblent les utilisateurs qui souhaitent conserver une trace de leurs réunions, cours, rendez-vous ou discussions, sans avoir à prendre constamment des notes.

Avec un prix de départ de 74,99 dollars, Bee cherche également à se positionner sous certains concurrents spécialisés dans la prise de notes par IA, comme Plaud. Mais au-delà du matériel, le modèle économique repose sur un abonnement facultatif qui débloque des fonctions avancées et des intégrations avec les services d’Amazon.

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Bee Frontier et Bee Eclipse : deux formats pour capturer les conversations

Le Bee Frontier, proposé à 74,99 dollars, reprend le principe du premier appareil de la marque avec un format pouvant être porté au poignet ou fixé aux vêtements. Il sera disponible en trois coloris : Onyx, Lavender et Sage.

Le Bee Eclipse, vendu 99,99 dollars, adopte une conception différente. De la taille d’une carte bancaire, il se fixe magnétiquement à l’arrière d’un smartphone. Il sera proposé en quatre finitions : Silver, Midnight, Honey et Blush.

Les deux appareils reposent sur le même principe : utiliser l’IA pour transformer les conversations en informations exploitables. Après un échange avec des amis, par exemple, le système pourrait retenir la date et l’heure convenues pour une sortie, puis proposer la création d’un événement dans le calendrier.

Bee vise également les étudiants qui souhaitent résumer leurs cours, ou les personnes qui veulent conserver les grandes lignes d’un rendez-vous médical. Dans un contexte professionnel, les appareils peuvent servir à retrouver les décisions prises en réunion, les points à traiter et les actions à réaliser.

Cette automatisation pourrait réduire le temps consacré à la prise de notes. Elle implique toutefois de vérifier les informations générées, notamment lorsqu’il s’agit de dates, de décisions importantes ou de consignes médicales.

Des résumés gratuits, mais un abonnement pour les fonctions avancées

Bee distingue deux niveaux de service. Tous les appareils permettent de produire gratuitement des résumés et des récapitulatifs de conversations, avec un historique limité à 14 jours.

Pour aller plus loin, l’entreprise propose Bee Pro à 11,99 dollars par mois. Cet abonnement débloque notamment des résumés illimités, des suggestions de tâches, des souvenirs quotidiens et un assistant conversationnel personnel.

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Les abonnés bénéficient également de modèles de conversation et d’intégrations supplémentaires avec Amazon.com, Alexa+ et des applications tierces. L’objectif est de faire évoluer Bee d’un simple outil de mémorisation vers un assistant capable de faciliter l’organisation quotidienne.

Les appareils peuvent notamment fonctionner avec Gmail, Google Agenda et Microsoft Outlook. Ils peuvent aider à préparer des courriels, organiser des réunions et faire ressortir les actions à entreprendre à partir des échanges enregistrés.

Bee permet aussi d’importer des photos ou de connecter Apple HealthKit afin d’intégrer certaines informations liées au bien-être dans les analyses proposées. La pertinence de ces fonctions dépendra de la qualité des données disponibles et de la manière dont l’utilisateur souhaite les exploiter.

Amazon renforce l’intégration avec Alexa

Le rachat de Bee par Amazon prend tout son sens avec l’arrivée de nouvelles intégrations à l’écosystème du groupe. Les utilisateurs pourront notamment effectuer des achats sur Amazon.com et demander à Alexa+ de restituer des informations extraites de leurs conversations.

Une connexion facultative à Alexa permet également d’utiliser la fonction Voice ID, qui reconnaît la voix de l’utilisateur sur les appareils Echo compatibles. Cette reconnaissance peut servir à identifier les moments où celui-ci s’exprime et à déclencher l’enregistrement nécessaire aux analyses de Bee.

Cette possibilité élargit le fonctionnement du service au-delà des deux accessoires physiques. Elle permet d’envisager un usage à domicile, même lorsque l’utilisateur ne porte pas son appareil.

L’intégration reste facultative. Amazon indique également que les utilisateurs peuvent supprimer à tout moment les transcriptions et les résumés associés à leurs conversations.

Confidentialité : Bee affirme supprimer les enregistrements audio bruts

La captation de conversations personnelles ou professionnelles soulève inévitablement des questions de confidentialité. Bee affirme avoir conçu une architecture de sécurité dans laquelle les fichiers audio bruts ne sont pas conservés : le son est traité en temps réel, puis supprimé.

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Les transcriptions sont ensuite chiffrées au moyen de clés créées et contrôlées par l’appareil de l’utilisateur. Selon l’entreprise, ni les autres personnes ni les employés d’Amazon ne peuvent accéder à ces fichiers sans que l’utilisateur les partage volontairement.

Ces garanties constituent un élément central du positionnement de Bee, mais elles ne suppriment pas toutes les questions liées à l’enregistrement. Les personnes présentes lors d’une conversation doivent notamment être informées et les règles applicables doivent être respectées, particulièrement dans les environnements professionnels ou médicaux.

La possibilité de conserver des résumés et des informations personnelles pendant plusieurs jours rend également important le contrôle des données enregistrées, des accès autorisés et des intégrations activées.

Une autonomie de sept jours pour le Bee Frontier

Sur le plan matériel, le Bee Frontier dispose d’une résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP67, d’une recharge USB-C et de deux microphones avec filtrage avancé du bruit. Bee annonce une autonomie pouvant atteindre sept jours, sans préciser ici les conditions exactes de mesure.

Les deux appareils possèdent un bouton unique permettant de les allumer ou de les éteindre. Un voyant lumineux indique lorsqu’une conversation est en cours de traitement pour produire un résumé.

Bee accompagne également le lancement d’une nouvelle application mobile et d’une application de bureau. Ces interfaces doivent permettre de consulter les récapitulatifs et d’exploiter les informations extraites des conversations.

L’expérience dépendra toutefois de plusieurs facteurs : la qualité de la captation sonore, la capacité de l’IA à distinguer les intervenants et la fiabilité des résumés. La prise de notes automatisée peut être utile, mais elle ne remplace pas systématiquement une transcription vérifiée ou une prise de notes manuelle pour les échanges les plus sensibles.

Bee face à Plaud : un positionnement tarifaire plus accessible

Avec le Bee Frontier à 74,99 dollars et le Bee Eclipse à 99,99 dollars, la marque cherche à rendre les accessoires de prise de notes par IA plus accessibles. À titre de comparaison, le Plaud Note est annoncé à 169,90 euros et le Plaud Note Pro à 189 euros. Le Pocket AI est, quant à lui, affiché à 137 euros.

Cette différence de prix peut jouer en faveur de Bee, notamment pour les utilisateurs qui souhaitent essayer ce type d’accessoire sans investir immédiatement dans un appareil plus coûteux. Il faut toutefois prendre en compte l’abonnement Bee Pro pour bénéficier de toutes les fonctions proposées.

Le Bee Frontier est disponible dès maintenant sur Amazon, tandis que le Bee Eclipse doit arriver prochainement. Les deux appareils sont proposés dans plusieurs coloris, mais les modalités de commercialisation hors des marchés annoncés restent à préciser.

Avec ces deux produits, Bee cherche à s’imposer dans une catégorie encore en développement : celle des assistants IA capables de transformer les conversations quotidiennes en souvenirs, résumés et actions concrètes. Le prix d’entrée est attractif, mais l’adoption à long terme dépendra autant de la fiabilité de l’IA que de la confiance accordée à son traitement des données personnelles.