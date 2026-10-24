Pour célébrer les 25 ans de l’iPod, Apple a glissé une surprise nostalgique dans un endroit inattendu : la page d’erreur 404 d’Apple Music. Lorsqu’un internaute tente d’accéder à une adresse inexistante sur le site web du service, il ne découvre pas seulement un message « Page introuvable », mais aussi une réplique jouable du célèbre baladeur à molette cliquable.

Publicité

Cette petite expérience interactive reprend l’apparence monochrome du lecteur original et permet de naviguer dans plusieurs menus, d’écouter des extraits musicaux et même de lancer un jeu caché. Le tout est accessible gratuitement, sans abonnement Apple Music.

Pour découvrir cet easter egg, il suffit de se rendre sur une adresse inexistante du site music.apple.com. La réplique apparaît directement dans le navigateur web. En revanche, l’astuce ne fonctionne pas dans l’application Apple Music : il faut passer par le site web.

L’interface reprend plusieurs éléments caractéristiques de l’iPod d’origine, notamment sa molette tactile et ses menus dédiés aux playlists, aux artistes, aux morceaux et aux réglages. Sur ordinateur, les flèches du clavier et la touche Entrée permettent également de se déplacer dans les différents écrans.

Publicité

Les réglages reproduisent eux aussi certaines fonctions historiques du baladeur, avec des options pour activer la lecture aléatoire, répéter les morceaux, ajuster la durée du rétroéclairage ou encore activer les sons de clic. L’ensemble mise sur la simplicité de l’interface originale, à une époque où écouter de la musique sur un appareil dédié constituait une expérience très différente de celle d’un smartphone actuel.

Des extraits musicaux et un jeu secret

La bibliothèque virtuelle contient des morceaux d’artistes emblématiques des années 2000, parmi lesquels Coldplay, Gorillaz, Daft Punk, Eminem et Britney Spears. Il ne s’agit toutefois pas d’une véritable bibliothèque musicale complète : les titres sont proposés sous forme d’extraits de 30 à 90 secondes, selon leur durée d’origine.

Apple a également dissimulé un second easter egg dans cette reproduction. Pour le découvrir, il faut ouvrir le menu Réglages > À propos, puis maintenir le bouton central enfoncé pendant cinq secondes. Cette manipulation lance Brick, un jeu inspiré de Breakout, dans lequel le joueur doit renvoyer une balle pour détruire des briques.

Le clin d’œil possède une dimension historique : Steve Jobs et Steve Wozniak ont participé au développement de Breakout chez Atari dans les années 1970. Ce jeu fait ainsi le lien entre les débuts d’Apple et l’un des appareils les plus marquants de son histoire.

Publicité

L’iPod, une icône qui continue de séduire

Apple a officiellement arrêté la production de l’iPod en mai 2022, mettant fin à une gamme qui avait profondément marqué l’industrie musicale. Lancé en 2001, le baladeur a contribué à populariser l’écoute de musique numérique nomade et a participé à l’évolution de l’écosystème de services et d’appareils de la marque.

Son héritage reste visible aujourd’hui, notamment à travers le regain d’intérêt pour les lecteurs musicaux dédiés chez certains jeunes utilisateurs. Cette expérience cachée ne constitue pas un retour de l’iPod, mais elle montre comment Apple peut transformer une simple page d’erreur en hommage interactif à l’un de ses produits les plus emblématiques.