Eric Schmidt pourrait bientôt voir sa fortune progresser de plusieurs dizaines de milliards de dollars grâce à son investissement dans Anthropic. Selon Bloomberg, l’ancien PDG de Google détiendrait environ 1 % du créateur de ClaudeClaude est l'assistant IA conversationnel d'Anthropic, conçu pour être utile, inoffensif et honnête, reconnu en 2026 pour le codage, le raisonnement et la sécurité. Lire la fiche, une participation qui pourrait atteindre une valeur théorique de 20 milliards de dollars si la start-up était valorisée 2 000 milliards de dollars en Bourse.

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Anthropic préparerait une introduction en Bourse avant la fin de l’année 2026, selon les informations relayées par plusieurs médias. Cette opération reste toutefois hypothétique, tout comme la valorisation évoquée. Si ces estimations se concrétisaient, Eric Schmidt réaliserait l’une des plus importantes plus-values de son parcours d’investisseur dans l’intelligence artificielle.

Un investissement réalisé dès 2021

D’après Bloomberg, Eric Schmidt aurait investi plusieurs dizaines de millions de dollars lors du tour de financement de série A d’Anthropic, en 2021. À cette époque, la jeune entreprise était valorisée à environ 461 millions de dollars, selon les données de PitchBook.

L’ancien dirigeant de Google détiendrait aujourd’hui près de 1 % du capital de la société. Cette estimation n’a pas été confirmée directement par Schmidt ou Anthropic, qui n’avaient pas répondu aux demandes de commentaires au moment de la publication de l’information.

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Cette participation serait particulièrement importante au regard de celle de Dario Amodei. Le cofondateur et PDG d’Anthropic détiendrait environ 2 % de l’entreprise, selon des informations rapportées par Reuters. Les pourcentages de détention ne suffisent toutefois pas à comparer précisément les fortunes respectives : les conditions d’investissement, les droits associés aux titres et les éventuelles dilutions doivent également être pris en compte.

Une valorisation potentielle de 2 000 milliards de dollars

Les estimations les plus ambitieuses évoquées autour d’une éventuelle introduction en Bourse d’Anthropic atteignent 2 000 milliards de dollars. À ce niveau, une participation de 1 % représenterait théoriquement 20 milliards de dollars.

Ce calcul reste une projection, et non un gain déjà réalisé. La valeur effective de la participation dépendrait du prix retenu lors de l’introduction en Bourse, de la structure du capital, des éventuelles dilutions et des conditions de marché. Une valorisation privée estimée ne garantit pas non plus que l’entreprise atteindra ce niveau une fois cotée.

Selon Bloomberg, la fortune actuelle d’Eric Schmidt serait estimée à 57,5 milliards de dollars. Si sa participation dans Anthropic atteignait effectivement 20 milliards de dollars, elle constituerait un actif considérable dans son patrimoine. Cela ne signifie pas pour autant que sa fortune augmenterait mécaniquement de 20 milliards : il faudrait tenir compte de la valeur déjà attribuée à ses actifs et de la manière dont cette participation est comptabilisée.

Eric Schmidt multiplie les investissements dans l’IA

Depuis son départ de la direction générale de Google en 2011, Eric Schmidt s’est imposé comme un investisseur actif dans les technologies. Il déploie ses capitaux par l’intermédiaire de plusieurs structures, notamment Tomorrow Ventures, Innovation Endeavors Management et son family office Hillspire.

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Anthropic n’est pas son seul pari dans l’intelligence artificielle. Son portefeuille comprend également des investissements dans Mistral, General Intuition et Reflection AI. Cette diversification lui permet de miser sur plusieurs entreprises et approches technologiques, à un moment où l’IA attire des financements considérables.

La participation supposée dans Anthropic illustre surtout l’importance du moment auquel un investisseur entre au capital d’une start-up. Un investissement effectué lorsque l’entreprise ne vaut que quelques centaines de millions de dollars peut prendre une tout autre dimension si celle-ci s’impose ensuite parmi les acteurs majeurs de son secteur.

Une introduction en Bourse encore à confirmer

Anthropic bénéficie d’un intérêt important de la part des investisseurs, mais une valorisation de 2 000 milliards de dollars demeure une hypothèse particulièrement ambitieuse. Les perspectives de croissance, les coûts d’entraînement et d’exploitation des modèles, la concurrence et la capacité à générer des revenus durables pèseront sur l’évaluation de l’entreprise.

Pour Eric Schmidt, une éventuelle cotation pourrait rendre sa participation plus facilement valorisable et, selon les conditions de marché, ouvrir la voie à des gains importants. Mais tant que l’opération n’est pas confirmée et que les modalités financières ne sont pas connues, les montants avancés doivent être considérés comme des estimations.

L’enjeu dépasse ainsi la fortune d’un ancien dirigeant de Google : une introduction en Bourse d’Anthropic permettrait aussi de mesurer la valeur que les marchés financiers sont prêts à attribuer à l’un des principaux acteurs de l’intelligence artificielle générative.