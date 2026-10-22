Un seul pirate a réussi à s’introduire sur les sites de plus de 100 entreprises en confiant presque tout le travail à des agents IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche. Selon une enquête exclusive de Reuters, publiée le 19 octobre, l’opération aurait coûté environ 5 000 dollars, soit une cinquantaine de dollars par intrusion réussie.

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Parmi les victimes figurent des entreprises connues comme Deere, SharkNinja ou Cummins. Mais, l’enseignement principal est ailleurs : une attaque de cette ampleur ne nécessite plus une équipe de pirates chevronnés, seulement quelques instructions et un budget modeste.

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L’ampleur exacte des dégâts reste inconnue. Reuters n’a pas pu déterminer quelles données ont été dérobées, et l’estimation du coût repose sur des calculs approximatifs.

Une attaque menée presque entièrement par des agents IA

L’opération a été découverte presque par hasard par Snorre Fagerland, chercheur chez NorForge. En analysant des déploiements exposés de Cairn, une plateforme open source d’agents IA, il a observé à partir du 2 octobre l’activité d’un opérateur sinophone, identifié grâce à la langue de ses instructions.

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Le pirate fournissait ses tactiques préférées en moins de 100 caractères chinois. Les agents se chargeaient ensuite de l’essentiel du travail : repérer un panneau d’administration accessible depuis Internet, trouver une faille dans le traitement des données, puis faire exécuter des commandes malveillantes au serveur. Selon Fagerland, les outils utilisés semblaient inclure DeepSeek et Claude Code d’Anthropic.

Depuis le 25 septembre, les agents ont visé plus de 1 200 sites marchands aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Japon. Une intrusion réussie prenait en moyenne environ 23 heures, sans intervention humaine notable.

5 000 dollars pour plus de 100 intrusions

Le coût de l’attaque est ce qui frappe le plus. Snorre Fagerland estime que l’opérateur a dépensé environ 5 000 dollars en tokens, l’unité de facturation des modèles d’IA. NorForge reconnaît toutefois ne pas disposer des données d’utilisation réelles : ce chiffre reste une estimation.

Même approximatif, l’ordre de grandeur est éloquent. Une campagne de cette ampleur aurait demandé auparavant des semaines de travail à des pirates expérimentés. Ici, un seul opérateur a pu mener des centaines de tentatives en parallèle, en laissant les agents essayer, échouer et recommencer jusqu’à trouver une solution.

Les entreprises citées ont réagi différemment. Deere affirme ne voir aucun signe d’accès à des informations sensibles, SharkNinja indique que le site touché ne contenait que des informations d’assistance, et Cummins enquête sur un site géré par un prestataire. Deux petites entreprises ont également reconnu avoir été compromises.

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Agents IA et cyberattaque : ce que cela change pour les PME

Cette affaire confirme une tendance que les grands éditeurs d’IA anticipaient. Anthropic avait déjà décrit en 2025 une opération d’espionnage largement automatisée avec Claude Code, et la Corée du Sud a récemment subi des attaques attribuées à l’outil ARTEX AI.

Pour les PME, la conséquence est directe. Jusqu’ici, beaucoup de petites entreprises comptaient implicitement sur leur faible visibilité : un pirate humain avait mieux à faire que de s’attaquer à leur site. Avec des agents IA, viser des milliers de petites cibles ne coûte presque plus rien, et chaque site mal protégé devient rentable à attaquer.

Les failles exploitées ici n’avaient rien d’exotique : un panneau d’administration exposé et un défaut de traitement des données. Ce sont précisément les points faibles les plus courants des petits sites marchands, souvent gérés sans équipe de sécurité dédiée.

Les premières mesures à prendre

Les protections de base restent les plus efficaces. Une PME doit d’abord vérifier qu’aucune interface d’administration n’est accessible publiquement sans protection, et activer l’authentification multifacteur sur tous les accès sensibles. Les mises à jour du CMS, des extensions et des serveurs doivent être appliquées rapidement, les agents IA étant capables d’exploiter une faille connue en quelques heures.

La surveillance compte aussi. Des tentatives répétées sur un même formulaire ou un volume inhabituel de requêtes peuvent signaler une attaque automatisée. Pour les sites gérés par un prestataire, il est utile de vérifier contractuellement qui surveille et qui corrige.

Reste à savoir comment les éditeurs d’IA répondront à ce type d’usage. Les modèles disposent de garde-fous, mais cette affaire montre qu’un opérateur déterminé peut encore les contourner à grande échelle, pour un coût dérisoire.