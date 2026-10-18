La Xbox Series X peut désormais exécuter certains jeux Nintendo Switch grâce à un émulateur expérimental. Des premières démonstrations montrent notamment Super Mario Odyssey, Super Mario Bros. Wonder et Metroid Prime Beyond démarrer sur la console de Microsoft. Une possibilité inattendue rendue accessible grâce au mode développeur de la Xbox.

Publicité

D’après les informations disponibles, cette expérimentation s’appuie sur Eden, un émulateur Nintendo Switch développé par la communauté. Celui-ci aurait été adapté pour fonctionner sur Xbox en passant par le mode développeur, qui autorise l’exécution d’applications en dehors de l’environnement commercial habituel de la console.

Toutefois, il ne faut pas confondre ces premières démonstrations avec une solution prête à l’emploi. La compatibilité des jeux, leur fluidité et la stabilité de l’émulation restent à établir.

Des jeux Nintendo Switch lancés sur Xbox Series X

Les premières images constituent une démonstration intéressante des possibilités du matériel de Microsoft. Plusieurs jeux emblématiques de la Switch apparaissent capables de démarrer sur Xbox Series X, alors que les deux constructeurs évoluent dans des écosystèmes concurrents.

Publicité

Le mode développeur joue un rôle central dans cette expérimentation. Il permet d’exécuter des applications compatibles qui ne sont pas distribuées dans l’environnement classique de la console, ouvrant ainsi la voie à des projets communautaires qui dépassent les usages officiellement prévus par Microsoft.

Le fonctionnement technique précis de cette adaptation reste néanmoins incertain. Une piste évoquée est celle d’un portage vers la plateforme Universal Windows Platform (UWP), qui permettrait de réutiliser une partie du travail déjà réalisé sur l’émulation de la Switch. À ce stade, cette explication n’est pas confirmée.

Une émulation encore loin d’être parfaite

Faire démarrer un jeu ne garantit pas une expérience de jeu satisfaisante. Les séquences disponibles ne permettent pas de confirmer des performances constantes, une compatibilité étendue avec le catalogue de la Switch ou une stabilité suffisante lors de longues sessions.

Les joueurs pourraient notamment rencontrer des ralentissements, des saccades, des problèmes graphiques ou des plantages. Il reste également à déterminer quels titres fonctionnent correctement et dans quelles conditions.

Pour l’instant, l’émulation de la Switch sur Xbox doit donc être considérée comme une expérimentation technique plutôt que comme une véritable alternative à la console de Nintendo. Les résultats dépendront des progrès réalisés par les développeurs, notamment en matière de compatibilité et d’optimisation.

Publicité

La Xbox devient un terrain de jeu pour les émulateurs

Cette initiative s’inscrit dans un mouvement plus large autour de l’émulation sur les consoles modernes. D’autres expérimentations cherchent notamment à faire fonctionner des logiciels issus de l’écosystème PlayStation sur du matériel Xbox. Des projets open source explorent également différentes pistes pour améliorer l’émulation de la Switch, notamment au niveau du rendu graphique et des performances.

Ces travaux ne doivent toutefois pas être confondus : ils reposent sur des projets distincts et leurs résultats ne sont pas nécessairement comparables. Les améliorations annoncées par une équipe ne garantissent donc pas que l’émulateur présenté dans les dernières démonstrations en bénéficie.

L’émulation n’est pas automatiquement illégale, mais sa légalité dépend notamment de la provenance des jeux, des fichiers utilisés et du respect des droits d’auteur. Le démarrage d’un jeu sur une autre console ne suffit pas, à lui seul, à déterminer si son utilisation est licite.

Cette expérimentation illustre surtout la polyvalence de la Xbox Series X lorsqu’elle est utilisée en dehors de son environnement commercial standard. Reste à voir si les développeurs parviendront à transformer cette démonstration prometteuse en une solution réellement stable et accessible.