OpenAI continue de développer les fonctionnalités de ChatGPT pour les adolescents, malgré les récentes critiques concernant la sécurité de cette version. L’entreprise annonce notamment l’arrivée prochaine d’un outil destiné à accompagner les lycéens dans la préparation de leurs candidatures universitaires.

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Baptisé College Planner, cet outil doit centraliser les différentes étapes nécessaires pour candidater à plusieurs établissements. Une évolution qui transforme encore un peu plus ChatGPT en assistant personnel pour les adolescents, au-delà de la simple aide aux devoirs.

Un calendrier pour gérer les candidatures

College Planner doit rassembler dans un même espace les conditions d’admission, les dates limites, les tâches à effectuer et les différentes étapes liées aux aides financières pour les universités sélectionnées par l’élève.

Les étudiants pourront revenir régulièrement sur leur plan afin de mettre à jour leur progression, consulter une chronologie et identifier ce qu’il leur reste à accomplir. Ils pourront également poser des questions directement à ChatGPT, par exemple pour comprendre une exigence particulière ou savoir par où commencer.

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Aux États-Unis, OpenAI indique vouloir cibler dans un premier temps les élèves de 10e à 12e année qui envisagent d’intégrer une université proposant un cursus de quatre ans.

Le lancement de College Planner est prévu « prochainement », sans date plus précise communiquée à ce stade.

ChatGPT veut aussi devenir un outil d’étude

OpenAI annonce parallèlement plusieurs nouveautés destinées à faciliter les révisions. Sur iOS, ChatGPT permet désormais d’utiliser une capture continue de plusieurs photos, afin d’importer rapidement une série de documents ou de notes.

Ces images peuvent ensuite être regroupées dans un seul PDF, ce qui devrait notamment faciliter la numérisation de notes manuscrites ou de documents scolaires.

ChatGPT pourra également générer des cartes mémoire (flashcards) à partir des notes de l’utilisateur. L’objectif est ici plus classique : transformer automatiquement du contenu d’apprentissage en matériel de révision exploitable.

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Une annonce qui intervient au mauvais moment pour OpenAI

Toutefois, ces nouveautés arrivent dans un contexte particulièrement sensible pour OpenAI. Quelques heures plus tôt, Common Sense Media a publié une étude attribuant à ChatGPT pour les adolescents la mention « risque inacceptable ».

L’organisation estime notamment que le chatbot continue à aider les jeunes à faire leurs devoirs et que certaines alertes destinées aux parents ne fonctionnent pas comme prévu. Elle critique également plusieurs mécanismes d’engagement et la manière dont ChatGPT peut se comporter dans certaines situations de crise.

OpenAI conteste cette évaluation et estime que la méthodologie utilisée par Common Sense Media ne reflète pas correctement le fonctionnement réel des protections destinées aux adolescents.

Dans son annonce consacrée aux nouvelles fonctionnalités, OpenAI met notamment en avant ses propres données d’utilisation : les adolescents passeraient en moyenne moins de 15 minutes par jour sur ChatGPT.

Un assistant scolaire de plus en plus complet

Avec College Planner, les flashcards et la gestion de documents photographiés, OpenAI élargit encore le rôle de ChatGPT auprès des lycéens. Le service ne se contente plus de répondre à une question ponctuelle : il commence à organiser les études, les candidatures et les révisions autour d’un même espace.

C’est précisément ce changement d’échelle qui rend les questions soulevées par Common Sense Media particulièrement importantes. Plus ChatGPT devient un compagnon quotidien pour les adolescents, plus la qualité de ses garde-fous et la manière dont il gère l’engagement deviennent déterminantes.