Asus enrichit sa gamme d’ordinateurs portables professionnels avec une nouvelle version du ExpertBook A7 équipée de processeurs AMD Ryzen AI. Ce modèle de 14 pouces se distingue par une fiche technique qui mise autant sur l’intelligence artificielle que sur le confort visuel, avec un écran OLED haute définition annoncé à 120 Hz.

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Le constructeur cible les professionnels à la recherche d’un ordinateur fin, léger et suffisamment puissant pour les tâches quotidiennes. Autre argument notable : Asus promet cinq ans de mises à jour de sécurité du BIOS et des pilotes, un engagement particulièrement intéressant pour les entreprises qui souhaitent conserver leurs machines plusieurs années.

Un écran OLED de 14 pouces au cœur de la configuration

La principale attraction du ExpertBook A7 réside dans son écran OLED de 14 pouces. Celui-ci affiche une définition de 2 880 × 1 800 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité annoncée pouvant atteindre 600 nits. Il prend également en charge les contenus HDR.

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Cette combinaison devrait offrir une image détaillée, des contrastes élevés et une navigation fluide. Pour un ordinateur professionnel, l’OLED constitue un atout aussi bien pour les documents et les présentations que pour les contenus visuels.

Asus propose deux configurations de processeur : l’AMD Ryzen AI 5 330 et le Ryzen AI 7 345. Les deux versions prennent en charge jusqu’à 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. Les possibilités de configuration restent donc relativement contenues sur ces deux aspects.

Un Copilot+ PC avec des processeurs Ryzen AI

Grâce à ses processeurs, le ExpertBook A7 entre dans la catégorie des Copilot+ PC de Microsoft. Cette certification repose notamment sur des capacités de calcul dédiées à l’intelligence artificielle exécutée localement, avec un seuil de référence de 50 TOPS pour le processeur neuronal.

L’intérêt de cette approche dépendra toutefois des usages. Les fonctions d’IA embarquées peuvent faciliter certaines tâches sans nécessiter systématiquement un traitement dans le cloud, mais leur utilité concrète varie selon les applications et les besoins des utilisateurs.

Asus met surtout en avant un engagement plus directement lié à la durée de vie de l’ordinateur : cinq ans de mises à jour de sécurité du BIOS et des pilotes. Pour les entreprises, la maintenance et la sécurité du parc informatique peuvent représenter des critères de choix aussi importants que les fonctions d’IA.

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Un châssis en aluminium de 1,2 kg

Le ExpertBook A7 adopte un châssis monobloc en aluminium de série 6000, avec une épaisseur annoncée d’environ un centimètre et un poids débutant à 1,2 kg. Il sera proposé en deux coloris : Eclipse Black et Lunar Silver.

Asus ajoute un pavé tactile en verre à retour haptique, conçu pour offrir une sensation de clic sans mécanisme traditionnel. L’ensemble vise un compromis entre mobilité, finition et confort d’utilisation, notamment pour les professionnels qui transportent régulièrement leur ordinateur.

L’autonomie annoncée atteint jusqu’à 21 heures. Ce chiffre provient toutefois des tests internes du constructeur, réalisés avec une vidéo Full HD stockée localement et une luminosité réglée à 50 %. En usage réel, avec des applications professionnelles, des appels vidéo et une connexion réseau active, l’autonomie pourrait être sensiblement inférieure.

Prix et disponibilité encore inconnus

Asus n’a pas encore communiqué le prix ni la date de commercialisation de cette version AMD. La déclinaison Intel de l’ExpertBook A7 est actuellement proposée en France au prix de 2 000 euros.

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Cette fourchette donne un premier point de comparaison, mais elle ne permet pas de confirmer le tarif de la nouvelle version. Il faudra attendre l’annonce officielle pour connaître les prix, les configurations commercialisées et leur disponibilité selon les marchés.

Avec son écran OLED 120 Hz, son châssis léger et ses processeurs Ryzen AI, le ExpertBook A7 AMD présente une proposition intéressante sur le papier. Son positionnement tarifaire et les performances réelles de son autonomie seront déterminants pour évaluer sa compétitivité face aux autres ordinateurs professionnels.