Samsung fait évoluer son application Samsung Health avec de nouvelles fonctionnalités dédiées au sommeil et à la course à pied. La principale nouveauté concerne Coach Sommeil, qui nécessite désormais seulement trois jours de données de sommeil pour commencer un programme personnalisé, contre sept auparavant. Le constructeur améliore également son outil Coach Running et intègre les itinéraires Strava pour faciliter la préparation des entraînements.

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Ces évolutions s’inscrivent dans la stratégie de Samsung visant à faire de son écosystème Galaxy un outil d’accompagnement du bien-être au quotidien. L’application exploite les données collectées par les montres et les bagues connectées compatibles pour proposer des recommandations adaptées aux habitudes de chaque utilisateur.

Le déploiement des nouvelles fonctionnalités commence progressivement en octobre 2026. Leur disponibilité dépendra toutefois du marché, de l’appareil utilisé et de la version de Samsung Health installée.

Coach Sommeil : trois jours de données suffisent désormais

Samsung réduit les conditions nécessaires pour accéder à son programme de coaching du sommeil. Jusqu’à présent, Coach Sommeil demandait sept jours de données enregistrées sur une période d’un mois. Désormais, trois jours de sommeil suivis sur une période de sept à quatorze jours suffisent pour démarrer.

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Lors de la configuration, l’utilisateur répond à un questionnaire portant notamment sur la régularité de son sommeil, les réveils nocturnes, sa consommation d’alcool et de caféine, ainsi que sa satisfaction concernant la qualité de ses nuits.

Samsung Health combine ces réponses avec les données disponibles pour attribuer un symbole personnalisé appelé Sleep Animal et élaborer un programme de coaching de quatre à huit semaines. Les recommandations évoluent ensuite chaque semaine en fonction des habitudes de vie et des changements observés dans les données de sommeil.

Le programme propose des conseils quotidiens et des listes d’actions inspirés des sciences comportementales du sommeil. Parmi les exemples cités figurent l’arrêt des écrans une heure avant le coucher, la limitation de la caféine en fin de journée et des étirements à l’extérieur après le réveil.

L’objectif est d’aider les utilisateurs à identifier les habitudes susceptibles d’améliorer leur repos, sans se limiter à l’affichage de statistiques. Samsung Health suit également la satisfaction quotidienne concernant le sommeil afin de mieux visualiser les évolutions au fil du programme.

Un nouvel indicateur pour comprendre l’équilibre du sommeil

Samsung ajoute également un graphique pentagonal baptisé Equilibre du Sommeil. Celui-ci rassemble cinq indicateurs pour présenter une vue d’ensemble des habitudes nocturnes et mettre en évidence les points qui méritent une attention particulière.

Les cinq critères pris en compte sont la durée du sommeil, sa régularité, le temps passé éveillé pendant la nuit, la satisfaction concernant le sommeil et le Score d’Energie.

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Les informations proviennent des données collectées ou renseignées dans le cadre de Coach Sommeil. Pour consulter le Score d’Energie, l’utilisateur doit synchroniser avec Samsung Health les données de santé enregistrées par une Galaxy Watch ou une Galaxy Ring compatible.

Les messages proposés le matin analysent également la nuit précédente et suggèrent des pistes d’amélioration. Ils sont intégrés aux bilans hebdomadaires et au rapport final, afin de permettre à l’utilisateur de suivre ses progrès pendant toute la durée du programme.

Samsung précise toutefois que ces résultats sont destinés à un usage personnel et ne constituent pas un outil de diagnostic médical. Ils doivent être considérés comme des indicateurs de bien-être, et non comme un substitut à un avis médical.

Coach Running passe de 10 à 12 niveaux

L’application Samsung Health améliore aussi son accompagnement de la course à pied. Coach Running passe de 10 à 12 niveaux d’entraînement, avec deux niveaux supplémentaires destinés aux coureurs intermédiaires et avancés.

Les plans restent établis à partir d’un test de course de douze minutes ou des données historiques de l’utilisateur. Cette approche doit permettre de proposer des programmes mieux adaptés au niveau et aux objectifs de chacun.

Samsung ajoute également des modèles de partage pour les réseaux sociaux. Ils permettent d’exporter les données d’entraînement et de mettre en avant des étapes importantes, des records personnels ou des moments marquants sur un parcours.

Ces fonctions cherchent à rendre le suivi sportif plus motivant, en facilitant le partage des progrès sans devoir créer manuellement des visuels à partir des statistiques de l’application.

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Strava Routes arrive dans Samsung Health

Autre nouveauté : l’intégration de Strava Routes directement dans Samsung Health. Les utilisateurs pourront importer des itinéraires depuis Strava pour préparer leurs sorties de course à pied, de trail ou de vélo.

Cette intégration simplifie la préparation des entraînements en rapprochant les données de santé et de performance des parcours utilisés sur le terrain. Elle permet également de limiter les manipulations entre différentes applications.

Strava n’est toutefois pas disponible dans tous les pays. Samsung indique notamment des restrictions concernant la Biélorussie, la Chine, Cuba, l’Iran, la Corée du Nord, la Syrie, la Russie, certaines parties de l’Ukraine et la Corée du Sud.

Quels appareils sont compatibles avec les nouvelles fonctions ?

Les nouveautés seront distribuées progressivement à partir d’octobre, avec des conditions différentes selon les fonctionnalités.

Pour Coach Sommeil, Samsung Health doit être en version 6.24 ou ultérieure. Il faut également disposer d’un smartphone Galaxy sous Android 11 ou une version plus récente, ainsi que d’au moins trois jours de données de sommeil enregistrées sur une période de sept à quatorze jours. Les appareils compatibles comprennent les Galaxy Watch4 et générations suivantes, les Galaxy Fit3 et modèles ultérieurs, ainsi que la Galaxy Ring.

Pour Coach Running, Samsung Health doit être en version 6.30.2 ou ultérieure. Un smartphone Android sous Android 10 ou une version plus récente et un compte Samsung sont nécessaires. La fonction est disponible avec les Galaxy Watch8 et les modèles de montres Galaxy ultérieurs compatibles.

Samsung précise que le calendrier peut varier selon les marchés et les appareils, certaines fonctions pouvant également nécessiter de futures mises à jour logicielles.

Avec ces améliorations, Samsung cherche à rendre son application plus utile au quotidien, en combinant suivi des données, recommandations personnalisées et préparation sportive. La réduction des exigences de Coach Sommeil devrait faciliter l’accès au programme, tandis que l’intégration de Strava Routes renforce les possibilités offertes aux coureurs et aux cyclistes.