Et si créer un jeu vidéo ne nécessitait plus de savoir programmer ? Google lance Playground, une plateforme expérimentale qui permet de créer des jeux simplement en décrivant ce que l’on souhaite obtenir en langage naturel. L’idée est de transformer quelques phrases en un jeu jouable directement dans un navigateur.

Publicité

Disponible dès aujourd’hui aux États-Unis pour les utilisateurs âgés de 18 ans et plus, Playground s’inscrit dans la vague du vibe coding, appliquée cette fois au développement de jeux vidéo. Google veut ainsi réduire la barrière technique qui sépare une idée de sa réalisation.

Décrivez votre jeu, Google s’occupe du reste

Le fonctionnement de Playground est volontairement simple. L’utilisateur décrit le jeu qu’il souhaite créer, le teste immédiatement, puis peut demander des modifications successives concernant la physique, les règles, les personnages ou l’environnement.

Il est possible de partir d’une page blanche, de remixer l’un des prompts proposés par Google ou de demander à Playground de guider progressivement la création d’une idée. L’intérêt est surtout de pouvoir itérer sans devoir ouvrir un moteur de développement complexe. Une idée peut ainsi évoluer directement à travers une conversation avec l’IA.

Publicité

Des jeux jouables directement dans le navigateur

Les créations de Playground fonctionnent dans le navigateur. Elles peuvent donc être lancées depuis un smartphone ou un ordinateur, sans installation d’un moteur de jeu ou d’un environnement de développement. Une fois le jeu créé, plusieurs options sont proposées. Il peut rester privé, être partagé avec des proches grâce à un lien ou être publié dans la galerie Explore de Playground afin d’être découvert par les autres utilisateurs.

Google ajoute également des profils Play Games permettant de choisir un pseudonyme, aimer des jeux, suivre des créateurs et participer à des classements.

Une dimension sociale dès le lancement

Playground ne se limite donc pas à la génération de petits jeux personnels. Google prévoit également des classements et du multijoueur pour certains genres de jeux. La plateforme dispose par ailleurs d’un système de notation et d’activité destiné à déterminer quels jeux méritent d’être mis en avant dans la galerie. Les créations publiées sont soumises à des contrôles de sécurité liés aux règles de la communauté de Google, avec la possibilité pour les utilisateurs de signaler des contenus problématiques.

Cette dimension communautaire sera importante pour Google. Une plateforme de création de jeux ne peut réellement fonctionner que si elle parvient à réunir suffisamment de créateurs et surtout suffisamment de joueurs.

Google prépare déjà une passerelle vers Unity

La principale limite de cette première version est justement son positionnement expérimental. Google ne cherche pas encore à remplacer les outils professionnels de développement. L’entreprise prépare toutefois Unity Spark, une intégration qui doit permettre d’ajouter des mécaniques plus avancées, des graphismes 3D plus poussés et la flexibilité du moteur Unity.

Publicité

Unity Spark est encore en phase de test, avec une bêta fermée annoncée prochainement. Google indique que les jeux créés avec cette technologie pourront ensuite être proposés à l’ensemble des utilisateurs de Playground.

Cette évolution pourrait être déterminante : Playground pourrait commencer comme un outil de création accessible au grand public avant de devenir une porte d’entrée vers des expériences beaucoup plus ambitieuses.

Roblox est déjà sur le même terrain

Google n’arrive toutefois pas sur un marché vierge. Roblox a présenté en juillet sa propre fonctionnalité Build, capable elle aussi de transformer une description textuelle en jeu. La différence tient notamment à l’écosystème. Roblox dispose déjà d’une immense communauté de joueurs et de créateurs, tandis que Playground doit encore construire sa propre galerie et attirer suffisamment de contenu.

Google bénéficie en revanche d’un avantage évident pour les débutants : aucune installation n’est nécessaire et l’utilisateur peut directement commencer à expérimenter depuis un navigateur.

Pour quelqu’un qui ne connaît ni Roblox Studio ni Unity, cette simplicité pourrait faire toute la différence.

Une disponibilité encore très limitée

Publicité

Pour le moment, Playground est réservé aux États-Unis et aux utilisateurs de 18 ans et plus. Google indique également que les capacités de création dépendent du niveau d’abonnement Google OneGoogle One est l'abonnement qui agrandit l'espace de stockage partagé entre Gmail, Google Drive et Google Photos, au-delà des 15 Go gratuits ; ses formules Google AI y ajoutent un accès élargi à Gemini. Lire la fiche, sans préciser précisément quelles fonctionnalités seront disponibles selon les formules.

Cette question sera importante pour l’avenir de la plateforme. L’accessibilité du niveau gratuit pourrait déterminer si Playground devient un véritable espace de création grand public ou reste essentiellement une expérience réservée aux abonnés payants.

Google a déjà multiplié les expérimentations dans ce domaine. Lors de sa présentation I/O 2026, l’entreprise avait notamment montré plusieurs jeux créés avec GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche, tandis que Project Genie propose de générer des mondes explorables.

Playground pousse cette philosophie un cran plus loin en permettant à n’importe qui de devenir potentiellement créateur.

Google veut démocratiser la création de jeux

Avec Playground, Google ne cherche pas nécessairement à convaincre les développeurs professionnels d’abandonner leurs moteurs de jeu. L’objectif est plutôt de toucher tous ceux qui ont déjà imaginé un jeu sans jamais avoir franchi le pas de la programmation.

L’expérience peut sembler anecdotique, mais elle illustre une évolution plus large de l’IA générativeL'IA générative est une intelligence artificielle qui crée du texte, des images, des vidéos, du son ou du code à partir d'une simple demande écrite. Lire la fiche : le langage naturel devient progressivement une interface de création.

Après les textes, les images, la musique et la vidéo, le jeu vidéo constitue une nouvelle frontière particulièrement intéressante. Si Google parvient à rendre les créations suffisamment cohérentes, amusantes et partageables, quelques phrases pourraient bientôt suffire pour transformer une idée en véritable expérience interactive.