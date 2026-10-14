Alibaba passe à l’offensive sur le marché des lunettes connectées avec intelligence artificielle. Le géant chinois a commencé à commercialiser ses Qwen Glasses N1 à partir de 2 999 yuans, soit environ 400 euros, en Chine. Équipées d’une caméra de 50 mégapixels et de l’assistant IA Qwen, elles doivent permettre à l’entreprise de développer de nouveaux usages autour de l’intelligence artificielle, notamment la traduction, la prise de notes et les achats.

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Avec ce lancement, Alibaba s’attaque directement à un marché où les lunettes Ray-Ban Meta occupent déjà une place importante. L’objectif dépasse la simple commercialisation d’un accessoire connecté : le groupe veut faire des lunettes une nouvelle porte d’entrée vers ses services d’IA et son écosystème numérique.

Une version plus avancée, baptisée Qwen Glasses N1 Pro, complète la gamme avec des fonctions supplémentaires, notamment le suivi du regard et des possibilités d’authentification biométrique.

Qwen Glasses N1 : une caméra de 50 mégapixels et l’IA Qwen

Les Qwen Glasses N1 intègrent une caméra de 50 mégapixels et l’assistant conversationnel Qwen développé par Alibaba. Les utilisateurs peuvent interagir avec celui-ci à la voix grâce à des microphones à conduction osseuse.

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Les lunettes sont conçues pour réaliser plusieurs tâches sans nécessiter de sortir un smartphone. Elles peuvent notamment traduire des conversations, prendre des notes pendant des réunions, assister les utilisateurs dans leurs achats et effectuer certaines opérations par commande vocale.

Cette approche s’inscrit dans la stratégie d’Alibaba visant à rendre son assistant IA accessible depuis différents appareils. Les lunettes offrent un accès plus direct au contexte visuel et auditif de l’utilisateur, même si les possibilités exactes dépendent des fonctions prises en charge et des autorisations accordées.

Côté autonomie, Alibaba annonce jusqu’à 25 heures en veille et neuf heures de lecture musicale sur une charge, selon les informations rapportées par Bloomberg. Des médias chinois indiquent également que la batterie serait remplaçable, un avantage potentiel pour prolonger la durée d’utilisation du produit.

Qwen Glasses N1 Pro : suivi du regard et fonctions de santé

La version Qwen Glasses N1 Pro est proposée à 3 499 yuans, soit environ 470 euros au taux de conversion indicatif. Elle ajoute plusieurs fonctions destinées à enrichir l’interaction avec l’assistant.

Le suivi du regard permettrait de regarder un objet pour demander à Qwen de fournir des informations à son sujet. Les lunettes pourraient également autoriser la confirmation de paiements par reconnaissance de l’iris, selon les informations publiées lors de leur lancement.

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Le modèle Pro intègre aussi des fonctions de suivi de paramètres physiologiques. Le média chinois PConline mentionne notamment la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang et la température cutanée.

Ces fonctions pourraient élargir les usages des lunettes au-delà de la photographie et de l’assistance vocale. Il reste néanmoins nécessaire de distinguer le suivi de tendances physiologiques d’une mesure médicale : les informations disponibles ne permettent pas de conclure à une quelconque validation clinique de ces fonctions.

Le tarif de départ des Qwen Glasses N1 les place dans une catégorie relativement premium. Bloomberg évoque un prix de 2 999 yuans, tandis que plusieurs médias chinois mentionnent un tarif initial légèrement inférieur, à 2 899 yuans. Avec les subventions et les offres de lancement, certains acheteurs pourraient les obtenir pour seulement 2 218 yuans.

Les lunettes sont commercialisées en Chine sur plusieurs plateformes, dont Taobao, Tmall, JD.com et Douyin. Ces écarts de prix montrent que le coût réellement payé peut varier selon les promotions et les aides disponibles.

Alibaba n’est pas le seul acteur à vouloir faire des lunettes connectées un support pour l’IA. Meta développe également sa gamme Ray-Ban Meta, qui domine actuellement le marché selon Bloomberg, et a récemment ajouté un modèle dépourvu de caméra.

La différence se jouera donc autant sur les usages et l’intégration logicielle que sur les caractéristiques matérielles. Pour Alibaba, l’enjeu sera de convaincre les utilisateurs que Qwen apporte suffisamment de valeur au quotidien pour justifier l’achat d’un nouvel appareil.

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Qwen Clip : des écouteurs IA développés avec Bose

Alibaba a également lancé les Qwen Clip, ses premiers écouteurs dotés de fonctions d’intelligence artificielle. Développés avec Bose, ils adoptent un format qui se fixe sur l’oreille plutôt qu’un design intra-auriculaire traditionnel.

Leur prix annoncé est de 1 299 yuans, soit environ 175 euros. Comme les lunettes, ils peuvent notamment assurer des fonctions de traduction et de prise de notes.

Ces écouteurs complètent une stratégie qui consiste à intégrer l’assistant Qwen dans plusieurs catégories de produits. Les lunettes privilégient l’interaction visuelle et vocale, tandis que les écouteurs constituent un autre point d’accès à l’assistant sans passer systématiquement par l’écran d’un smartphone.

Les deux produits avaient été présentés lors de la conférence Apsara d’Alibaba en septembre. Les précommandes des lunettes avaient ouvert le 22 septembre, avant leur commercialisation officielle en octobre.

La question de la vie privée reste centrale

L’intégration de caméras et de microphones dans des lunettes soulève des questions importantes concernant la vie privée des personnes filmées ou enregistrées. En Chine, de nouvelles recommandations volontaires publiées en septembre demandent notamment aux fabricants de lunettes IA d’afficher un voyant lorsque l’appareil enregistre.

Cette mesure vise à rendre l’enregistrement plus visible pour les personnes présentes autour de l’utilisateur. Son efficacité dépendra toutefois de la manière dont les fabricants l’appliquent et de la compréhension de ce signal par le public.

Pour Alibaba, les Qwen Glasses N1 représentent une nouvelle étape dans la diffusion de son assistant IA au-delà des smartphones et des ordinateurs. La gamme associe caméra haute définition, commandes vocales et fonctions contextuelles dans un format discret. Mais face à Meta, son succès dépendra aussi de la qualité de l’expérience, de l’autonomie réelle, de la protection des données et, à terme, de sa disponibilité en dehors de la Chine.