Microsoft serait en train de revoir en profondeur sa stratégie dans l’intelligence artificielle. Après avoir exploré plusieurs assistants personnels capables de mémoriser les habitudes des utilisateurs et de mener des conversations prolongées, le groupe aurait décidé de mettre fin à plusieurs projets expérimentaux pour concentrer ses efforts sur Copilot.

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Ce virage marque une évolution importante dans la manière dont Microsoft envisage l’IA grand public. Plutôt que de multiplier les assistants autonomes, l’entreprise veut désormais transformer Copilot en une présence transversale, capable de suivre l’utilisateur dans Windows, Microsoft 365, Edge ou encore Teams.

Microsoft referme progressivement la parenthèse des assistants personnels

Pendant plusieurs années, Microsoft a exploré différentes façons de construire un assistant IA personnel capable de dépasser le simple chatbot. Les équipes travaillaient notamment sur des prototypes pouvant mémoriser certaines préférences, gérer des rendez-vous et entretenir des conversations plus longues avec leur utilisateur.

Cette vision correspondait à la première vague de l’IA générative, lorsque l’industrie imaginait que chaque utilisateur pourrait bientôt disposer de son propre compagnon numérique. Mais le coût de fonctionnement de tels services et une adoption qui serait restée inégale auraient poussé Microsoft à revoir ses priorités.

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D’après les informations rapportées par Bloomberg, plusieurs projets expérimentaux seraient ainsi abandonnés ou réorientés. Les ressources humaines et techniques concernées doivent désormais davantage servir au développement de Copilot ou des services d’IA proposés aux entreprises via Azure.

Le mouvement ne ressemble donc pas à un désengagement de l’intelligence artificielle. Microsoft semble plutôt vouloir éviter de disperser ses investissements dans une multitude d’expériences dont le potentiel commercial reste difficile à mesurer.

Copilot devient le véritable visage de l’IA chez Microsoft

Copilot avait d’abord trouvé sa place dans l’écosystème GitHub avant de s’étendre progressivement à Microsoft 365, Windows, Bing et d’autres produits du groupe. Sa prochaine évolution serait beaucoup plus structurante : devenir l’interface IA commune à l’ensemble de l’écosystème Microsoft.

L’objectif consiste notamment à améliorer sa capacité à comprendre le contexte et à conserver certaines informations utiles d’une interaction à l’autre. Un utilisateur pourrait ainsi retrouver une expérience plus cohérente dans Outlook, Teams, Word, Excel ou Edge, plutôt que de devoir jongler entre plusieurs assistants.

Cette approche présente un avantage évident pour Microsoft. La firme possède déjà les logiciels utilisés quotidiennement par des centaines de millions de personnes et n’a donc pas besoin de convaincre ses clients d’adopter une nouvelle application. L’IA peut progressivement s’intégrer aux outils existants, là où elle apporte immédiatement une utilité concrète.

La stratégie rejoint également une évolution plus large du marché. Après avoir beaucoup misé sur les chatbots autonomes, les entreprises semblent désormais chercher des usages capables de justifier directement leurs investissements. Résumer une longue conversation dans Outlook, préparer un compte rendu de réunion ou analyser un tableau Excel peut sembler moins spectaculaire qu’un compagnon virtuel, mais répond à un besoin beaucoup plus immédiat.

L’enjeu n’est plus de créer un nouvel assistant, mais de rendre Copilot vraiment personnel

La disparition progressive de certains projets ne signifie pas nécessairement que Microsoft abandonne les idées développées autour des assistants personnels. Certaines technologies pourraient simplement être transférées vers Copilot.

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Les systèmes de mémoire constituent l’un des exemples les plus intéressants. Une partie des recherches menées pour les agents personnels pourrait permettre à Copilot de mieux retenir les habitudes d’un utilisateur dans un cadre défini. L’IA pourrait par exemple mémoriser certaines préférences de mise en page, des sources de données régulièrement utilisées ou des habitudes de travail.

Cette continuité pourrait faire évoluer Copilot d’un simple outil capable de répondre à une requête vers un véritable collaborateur numérique. La différence est importante : un assistant qui repart de zéro à chaque demande reste essentiellement conversationnel, tandis qu’un système capable de comprendre progressivement son utilisateur peut devenir beaucoup plus utile sur le long terme.

Microsoft devra toutefois maintenir des garde-fous précis autour de cette mémoire. Dans un environnement professionnel, savoir quelles informations peuvent être conservées, pendant combien de temps et dans quel contexte elles peuvent être réutilisées devient aussi important que la qualité du modèle lui-même.

Pourquoi Microsoft privilégie désormais l’entreprise ?

Ce recentrage révèle aussi une réalité économique. Développer des assistants personnels avancés implique des coûts importants en calcul, en stockage et en infrastructure, notamment lorsque les modèles doivent maintenir une mémoire à long terme et personnaliser leurs réponses.

Microsoft dispose certes de moyens considérables, notamment grâce à Azure et à ses investissements massifs dans l’intelligence artificielle. Mais l’entreprise doit également déterminer où ces dépenses génèrent le plus de valeur. Sur ce terrain, les fonctionnalités de Copilot intégrées aux logiciels professionnels disposent d’un avantage évident : elles peuvent être directement associées à des gains de productivité.

Les entreprises recherchent aujourd’hui des outils capables de réduire le temps consacré aux tâches répétitives, d’accélérer la rédaction de documents, de résumer des réunions ou d’extraire des informations à partir de grandes quantités de données. Ce sont précisément les usages sur lesquels Microsoft peut s’appuyer grâce à son écosystème professionnel.

Le choix de Copilot traduit donc une forme de pragmatisme. Plutôt que de chercher à devenir la référence absolue du compagnon IA grand public, Microsoft pourrait préférer renforcer une position déjà solide dans les logiciels de productivité.

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Une stratégie qui laisse le terrain des compagnons IA à Google, OpenAI et Anthropic

Ce choix comporte toutefois un risque. En renonçant à plusieurs projets de chatbots personnels, Microsoft laisse davantage de place à des acteurs comme Google, OpenAI ou Anthropic pour façonner l’image du compagnon IA auprès du grand public.

Google développe Gemini à la fois comme assistant intégré à son écosystème et comme service conversationnel autonome. OpenAI et Anthropic, de leur côté, continuent de faire de leurs interfaces de chat des portes d’entrée majeures vers leurs modèles généralistes.

La différence de Microsoft pourrait alors devenir son principal avantage — ou sa principale faiblesse. Son immense base d’utilisateurs Windows et Microsoft 365 lui donne une capacité de distribution difficile à reproduire, mais Copilot devra aussi devenir suffisamment performant et personnalisé pour ne pas être perçu comme une simple fonction supplémentaire dans les logiciels Office.

Le pari consiste donc à faire oublier la frontière entre l’application et l’assistant. Si Copilot comprend réellement le contexte d’un document, d’un e-mail, d’une réunion ou d’un fichier Excel, son intégration pourrait devenir plus importante que l’existence d’un chatbot séparé.

Microsoft veut désormais faire moins, mais mieux

Ce recentrage intervient à un moment où l’industrie commence à mesurer plus précisément le coût réel de la course à l’IA. Après une première phase marquée par une multiplication des prototypes et des annonces, les entreprises doivent désormais démontrer que leurs modèles créent une valeur durable.

Microsoft semble avoir choisi sa réponse : concentrer ses équipes sur un nombre plus limité d’expériences, améliorer Copilot et exploiter davantage les avantages de son écosystème logiciel. Les développements consacrés à la mémoire, aux interactions vocales et aux tâches complexes pourraient ainsi être intégrés progressivement à l’assistant plutôt que proposés sous la forme de nouveaux produits.

Les prochains mois seront déterminants pour mesurer la pertinence de cette stratégie. Un Copilot véritablement transversal, capable de comprendre le contexte de l’utilisateur et de travailler efficacement entre plusieurs applications, pourrait donner à Microsoft une position difficile à attaquer.

À l’inverse, si l’IA reste trop limitée ou trop fragmentée malgré son omniprésence, les utilisateurs pourraient continuer à se tourner vers des assistants autonomes pour leurs usages les plus personnels. Microsoft ne semble donc pas abandonner l’idée de l’assistant personnel : l’entreprise tente plutôt de faire de Copilot cet assistant, sans lui donner une application séparée.