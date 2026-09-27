OpenAI poursuit discrètement la construction de son futur écosystème matériel. Selon le Wall Street Journal, OpenAI aurait acquis Glass Imaging, une startup spécialisée dans la photographie computationnelle et l’amélioration des caméras compactes par intelligence artificielle, dans une opération valorisant la société à plus de 300 millions de dollars.

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Le rapprochement n’a pas encore été annoncé publiquement par les deux entreprises. Mais après l’acquisition de io, la société de Jony Ive, cette nouvelle opération donne un indice supplémentaire sur les technologies qu’OpenAI pourrait considérer comme essentielles pour sa future famille d’appareils : des caméras compactes capables de comprendre le monde sans dépendre d’un imposant matériel photographique.

OpenAI aurait discrètement racheté Glass Imaging

Selon les informations publiées le 14 septembre par le Wall Street Journal, OpenAI aurait finalisé l’acquisition de Glass Imaging au cours des derniers mois. Le montant exact de l’opération n’est pas connu, mais la transaction valoriserait la startup à plus de 300 millions de dollars. Glass Imaging aurait pourtant été valorisée autour de 100 millions de dollars lors d’un tour de financement l’année dernière, ce qui donnerait une idée de la prime qu’OpenAI aurait été prêt à payer pour récupérer sa technologie et son équipe.

Fondée en 2019 et installée à Los Altos, en Californie, Glass Imaging avait levé environ 30 millions de dollars avant cette opération. Parmi ses investisseurs figurent notamment GV, LDV Capital, Future Ventures, Abstract Ventures, Ground Up et Insight Partners.

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Ni OpenAI ni Glass Imaging n’ont pour le moment annoncé officiellement le rachat. Le dossier doit donc encore être considéré comme une acquisition rapportée par plusieurs sources, et non comme une transaction publiquement détaillée par les deux entreprises.

L’intérêt technologique apparaît néanmoins assez clairement. Glass Imaging ne développe pas simplement une application permettant de retoucher des photos : son travail se situe beaucoup plus profondément dans la chaîne de capture.

GlassAI veut corriger les défauts de l’optique dès la prise de vue

La technologie centrale de la startup s’appelle GlassAI. Son principe consiste à entraîner des réseaux neuronaux spécifiquement adaptés à chaque système photographique. Le logiciel apprend les caractéristiques physiques de l’optique et du capteur afin de compenser certaines aberrations, réduire le bruit et récupérer des détails que les pipelines de traitement d’image traditionnels exploitent difficilement.

L’approche est particulièrement intéressante parce que le traitement intervient au niveau des données issues du capteur, et non simplement comme une retouche appliquée à une photographie déjà produite.

Glass Imaging présente notamment son Neural ISP comme une alternative plus intelligente aux chaînes de traitement d’image classiques. L’entreprise développe aussi des technologies consacrées à la vidéo, au zoom computationnel et aux prises de vue en basse lumière.

Son ambition affichée est de rapprocher la qualité obtenue avec des caméras compactes de celle d’appareils photographiques beaucoup plus volumineux. Pour un smartphone, cela peut signifier obtenir davantage de détails avec un petit capteur ; pour des lunettes ou un autre appareil portable, l’intérêt devient encore plus évident.

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La société affirme également que ses technologies peuvent permettre de concevoir des modules photographiques plus fins et des architectures optiques qui seraient difficiles à exploiter correctement avec un pipeline d’image traditionnel.

Deux anciens ingénieurs Apple derrière Glass Imaging

L’équipe fondatrice constitue probablement une autre raison de l’intérêt d’OpenAI. Glass Imaging a été créée par Ziv Attar et Tom Bishop, deux anciens ingénieurs d’Apple possédant une expérience importante dans la photographie computationnelle.

Tom Bishop est présenté par l’entreprise comme l’un des créateurs de la technologie ayant contribué au mode Portrait de l’iPhone. Ziv Attar possède de son côté un parcours particulièrement lié aux caméras mobiles : il avait fondé LinX Imaging en 2011 avant le rachat de cette société par Apple en 2015, puis travaillé sur la photographie computationnelle au sein du groupe.

OpenAI ne récupérerait donc pas seulement des modèles d’intelligence artificielle. L’entreprise mettrait la main sur une équipe connaissant à la fois l’optique, les capteurs, les pipelines de traitement et les contraintes industrielles d’un appareil grand public.

Cette combinaison devient particulièrement précieuse au moment où les fabricants cherchent à réduire la taille de leurs appareils tout en augmentant leurs capacités visuelles. Les performances d’une caméra ne reposent plus uniquement sur la taille du capteur ou la qualité des lentilles : la manière dont les données brutes sont interprétées devient tout aussi déterminante.

Un rachat qui prend une autre dimension avec les appareils de Jony Ive

Pris isolément, le rachat d’une startup spécialisée dans les caméras pourrait simplement renforcer les compétences multimodales d’OpenAI. Mais il intervient au milieu d’une offensive beaucoup plus large dans le matériel.

OpenAI a acquis en 2025 io, la startup créée autour de l’ancien responsable du design d’Apple Jony Ive, dans une opération de 6,5 milliards de dollars. Depuis, l’entreprise a confirmé travailler sur une famille d’appareils plutôt que sur un unique produit.

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Plusieurs projets ont été évoqués par différents rapports, allant d’un appareil domestique dépourvu d’écran à des écouteurs, en passant par un éventuel appareil mobile organisé autour d’agents d’intelligence artificielle. Tous ces projets ne sont pas officiellement confirmés et leur forme finale peut encore évoluer.

Glass Imaging devient néanmoins particulièrement intéressante dans ce contexte. Un assistant IA réellement contextuel a besoin de comprendre ce qui entoure son utilisateur. Les microphones apportent le son, mais une caméra peut fournir une quantité d’informations beaucoup plus riche : objets, documents, personnes, lieux, gestes ou environnement immédiat.

Or un produit destiné à être porté ou transporté en permanence ne peut pas nécessairement accueillir les énormes modules photographiques que l’on trouve aujourd’hui au dos des smartphones premium.

GlassAI pourrait aider à résoudre précisément cette équation : obtenir davantage d’informations visuelles à partir d’une caméra physiquement plus petite.

La caméra pourrait devenir un capteur pour l’IA avant d’être un appareil photo

C’est probablement ici que l’acquisition devient la plus intéressante stratégiquement. Depuis quinze ans, les fabricants de smartphones optimisent leurs caméras principalement pour produire la meilleure photographie possible pour un humain. L’essor des modèles multimodaux ajoute désormais un second utilisateur à ces capteurs : l’intelligence artificielle elle-même.

Un agent n’a pas nécessairement besoin d’une image spectaculaire destinée à Instagram. Il a besoin d’une représentation suffisamment nette, précise et fidèle de son environnement pour identifier correctement un objet, lire un texte ou interpréter une situation.

Cela pourrait modifier les priorités de conception des futures caméras. La combinaison entre optique compacte et Neural ISP pourrait devenir particulièrement pertinente pour des lunettes, des écouteurs équipés de capteurs visuels, des appareils domestiques ou d’autres objets IA où la taille, la consommation et le poids sont beaucoup plus contraints que sur un smartphone.

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Glass Imaging travaille d’ailleurs au-delà du téléphone, notamment sur des applications destinées à la réalité étendue et à d’autres systèmes de capture compacts. Ses traitements peuvent fonctionner directement sur l’appareil, sur serveur ou à travers des architectures hybrides.

Cette flexibilité correspond assez bien à la direction prise par l’IA grand public : certains traitements doivent être instantanés et locaux, tandis que les opérations plus lourdes peuvent être confiées au cloud.

OpenAI assemble progressivement les briques de son futur hardware

L’acquisition rapportée de Glass Imaging s’inscrit finalement dans une stratégie beaucoup plus large. OpenAI ne semble plus vouloir se limiter à fournir le modèle ou l’assistant qui fonctionne sur les appareils conçus par Apple, Samsung, Google ou Microsoft. L’entreprise cherche progressivement à contrôler davantage de couches : le design industriel avec les équipes de Jony Ive, le logiciel et les modèles d’IA, et désormais potentiellement une partie de la chaîne d’imagerie.

D’autres acquisitions réalisées cette année montrent également que le groupe continue d’étendre rapidement ses compétences, même si toutes ne sont pas directement liées au hardware.

La question reste de savoir comment ces différentes briques finiront par se rejoindre dans un produit commercial. OpenAI n’a pas expliqué ce qu’il compte faire précisément de Glass Imaging, et rien ne permet encore d’affirmer que sa technologie équipera un smartphone ou un appareil spécifique.

Mais dépenser plus de 300 millions de dollars pour une équipe spécialisée dans les caméras computationnelles constitue un signal difficile à ignorer.

Pendant des années, l’IA a appris à comprendre le monde à partir des images que nous lui fournissions. Avec Glass Imaging et les projets matériels développés autour de Jony Ive, OpenAI semble désormais s’intéresser à l’étape précédente : concevoir directement les yeux avec lesquels ses futurs appareils observeront ce monde.