Moniteurs QD-OLED 4K 240 Hz : Asus, Samsung et MSI lancent la bataille !

Attendus depuis longtemps, les moniteurs QD-OLED 4K à 240 Hz en format 27 pouces débarquent enfin, avec trois annonces simultanées de la part d’Asus, Samsung et MSI. Ces modèles viennent combler un vide dans l’industrie, offrant une alternative plus compacte aux écrans 32 pouces déjà disponibles, tout en maintenant des performances haut de gamme.

Un même cœur technologique : la quatrième génération de QD-OLED

Les trois moniteurs utilisent le dernier panneau QD-OLED de quatrième génération produit par Samsung Display, réputé pour sa durée de vie accrue par rapport aux générations précédentes. Voici un aperçu des modèles annoncés :

Ces moniteurs QD-OLED 4K partagent des spécifications impressionnantes, notamment une résolution 4K (3840 x 2160 pixels), un taux de rafraîchissement de 240 Hz, et un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms, idéal pour les jeux compétitifs.

Connectivité et HDR : Asus et MSI prennent l’avantage

Asus et MSI intègrent DisplayPort 2.1a (UHBR20), qui offre une bande passante de 80 Gb/s. Cela permet d’afficher du 4K à 240 Hz sans compression (DSC), une caractéristique essentielle pour les joueurs exigeants. Samsung, quant à elle, n’a pas confirmé cette compatibilité dans ses annonces, mais il est probable que le modèle G8 inclue également cette technologie.

Côté HDR, Asus et MSI supportent tous deux le DisplayHDR True Black 400, qui garantit des noirs profonds et des contrastes saisissants. Asus ajoute la prise en charge du Dolby Vision HDR, une fonctionnalité rare dans cette gamme.

Durabilité et garantie : une protection contre le burn-in

Les moniteurs QD-OLED 4K d’Asus et de MSI incluent une garantie de 3 ans, avec une protection contre le burn-in, un problème courant des écrans OLED. Samsung n’a pas encore détaillé les conditions de garantie de son dernier modèle, ce qui pourrait influencer les décisions des acheteurs.

Des différences subtiles dans la conception

Le moniteur QD-OLED 4K d’Asus propose une surface d’affichage légèrement plus petite de 26,5 pouces, bien qu’il soit commercialisé comme un moniteur de 27 pouces. En revanche, MSI et Samsung offrent une véritable diagonale de 27 pouces.

Avec une densité de pixels supérieure à 160 ppp et une conception pensée pour maximiser la réactivité et la qualité d’image, le choix final dépendra des préférences en termes de design, de fonctionnalités spécifiques et, bien sûr, de prix.

Prix et disponibilité : le mystère persiste

Ni Asus, ni MSI, ni Samsung n’ont encore annoncé de prix ou de dates de sortie pour leurs moniteurs QD-OLED 4K respectifs. Cependant, leur arrivée devrait coïncider avec les premiers mois de 2025, notamment autour du CES 2025, où davantage d’informations sont attendues.

Ces moniteurs QD-OLED de 27 pouces 4K à 240 Hz marquent une nouvelle étape dans l’évolution des écrans gaming, combinant la technologie OLED haut de gamme avec un format plus accessible. Les joueurs auront bientôt accès à une expérience immersive sans compromis, et le choix entre Asus, MSI et Samsung se jouera sur les fonctionnalités supplémentaires et le rapport qualité-prix.