Les paysages antiques s’étendent à perte de vue. Des mains couvertes de crasse suggèrent une vie bien plus rude que celle passée derrière un clavier. Pendant quelques secondes, l’illusion fonctionne : Odyssey, le court épisode généré par l’intelligence artificielle Grok Imagine, parvient à produire des images qui évoquent une véritable fresque historique. Puis les personnages se mettent à bouger, et surtout à parler. L’expérience devient nettement moins convaincante.

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Cette première séquence de sept minutes suit Ulysse depuis Ithaque jusqu’à Troie, avant de faire un bond de dix ans dans le temps. Le résultat ressemble à une bande-annonce étirée d’un film qui n’existe pas. Chaque plan semble annoncer un événement majeur, mais aucun ne dure suffisamment longtemps pour lui donner du poids.

Le projet, façonné par Wonder Studios et le réalisateur Dev Walker, démontre pourtant une capacité réelle à assembler des images générées autour d’un fil narratif compréhensible. Mais suivre une histoire et raconter une histoire sont deux exercices différents. Odyssey illustre précisément l’écart entre les deux.

Une succession de plans spectaculaires sans véritable récit

Ulysse quitte Pénélope et Ithaque pour rejoindre Troie. Ce que l’épisode ne parvient jamais vraiment à faire ressentir, c’est le prix humain de ce départ. Les personnages contemplent l’horizon tandis que la musique insiste sur la gravité du moment, mais le récit passe à la scène suivante avant que l’émotion ait le temps de s’installer.

Les images donnent constamment l’impression qu’un événement important est sur le point de se produire. Pourtant, les scènes restent trop brèves pour développer les relations entre les personnages, faire émerger un conflit ou créer un véritable attachement. La cohérence visuelle et la continuité narrative ne suffisent pas à remplacer le travail de mise en scène.

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La réalisation parvient à rendre l’ensemble lisible, ce qui constitue déjà un résultat intéressant pour une production reposant sur des séquences générées. Mais l’itinéraire d’Ulysse ressemble davantage à une succession d’étapes qu’à une épopée. Le spectateur comprend où il se trouve et ce qui se passe, sans ressentir véritablement ce que les personnages traversent.

Des personnages interchangeables et des dialogues artificiels

Le problème devient plus évident dès que les personnages occupent le centre de l’image. Pénélope affiche une beauté lisse, proche de celle d’un visage passé au filtre Instagram, même lorsqu’elle est censée exprimer l’inquiétude. Un autre personnage évoque une version artificielle de Hugh Jackman, comme si son visage avait été reconstitué à partir de souvenirs imprécis. Quant à Ulysse, ses traits manquent tellement de singularité que l’apparition d’un autre homme aux cheveux bruns suffit à semer le doute.

Les dialogues sont compréhensibles, mais les voix peinent à restituer les irrégularités naturelles de la parole. Chaque réplique semble livrée avec la même mécanique, sans laisser percevoir une pensée qui se forme, une hésitation ou une émotion véritable. À la fin des sept minutes, aucun échange ne semble particulièrement mémorable.

Le spectacle souffre du même manque de spontanéité. Les navires traversent la mer dans des formations impeccables, sans toujours donner l’impression d’une reconstitution historique cohérente. Grok Imagine sait produire l’image d’un héros, d’une épouse, d’une armée ou d’une flotte. Il peine davantage à faire exister ces figures comme des individus distincts.

Pour autant, tout n’est pas à jeter. L’atmosphère fonctionne parfois remarquablement bien, et certains gros plans possèdent une texture convaincante. Les paysages, les matières et les détails isolés montrent ce que la génération vidéo peut déjà accomplir. Mais le cinéma ne se résume pas à des images en mouvement : il repose aussi sur des interprétations capables de donner vie à ce qu’elles montrent.

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Elon Musk promettait une épopée fidèle à Homère

En juillet, Elon Musk avait annoncé que Grok Imagine serait capable de produire un long métrage Odyssée, historiquement exact et fidèle à l’art d’Homère. Cette déclaration intervenait après ses critiques de l’adaptation de Christopher Nolan, notamment concernant le choix de Lupita Nyong’o et d’Elliot Page au casting.

La fidélité historique peut constituer un objectif artistique légitime. Si les créateurs de Odyssey souhaitent représenter les populations de la Grèce de l’âge du bronze selon leur interprétation des données historiques, cette démarche mérite d’être considérée pour elle-même. Encore faut-il que cette ambition se traduise dans l’ensemble de l’œuvre, et pas seulement dans les décors ou l’apparence des personnages.

Une reconstitution plus rigoureuse devrait aussi interroger les langues, les comportements et les détails de la vie quotidienne. Mais une telle exigence soulève une autre question : comment concilier fidélité historique et récit mythologique, lorsque l’histoire d’Ulysse fait intervenir des dieux et des créatures dont l’existence ne relève pas des faits historiques établis ?

Au-delà de cette question, le principal problème de l’épisode reste ailleurs. Grok Imagine reproduit certaines apparences du cinéma sans parvenir à générer des performances suffisamment nuancées pour soutenir l’émotion sur la durée.

L’IA sait fabriquer des images, pas encore une interprétation

L’expérience est révélatrice des forces et des limites actuelles de la vidéo générative. Une intelligence artificielle peut produire des paysages impressionnants, des gros plans crédibles et des fragments de scènes qui, pris séparément, fonctionnent très bien. Un montage peut ensuite les organiser pour construire une séquence compréhensible.

Mais l’assemblage ne suffit pas à créer une œuvre. Le cinéma repose aussi sur les silences, les gestes imparfaits, les regards, les hésitations et les réactions imprévisibles qui rendent un personnage humain. Ce sont précisément ces irrégularités qui manquent à Odyssey lorsque les images doivent porter une véritable interprétation.

Grok Imagine démontre donc un potentiel visuel réel, mais l’écart entre la production d’images convaincantes et celle d’un film capable de captiver reste considérable. L’IA sait donner à voir une épopée. Elle ne sait pas encore, à elle seule, lui donner toute son humanité.