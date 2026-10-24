Meta crée une nouvelle catégorie d’actions pour financer ses ambitions dans l’IA

Meta veut se donner davantage de moyens pour financer sa course à l’intelligence artificielle. À l’occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre, le groupe a annoncé la création d’une nouvelle catégorie d’actions sans droit de vote. Leur négociation doit débuter en 2027, et les fonds associés pourront soutenir les investissements dans l’IA, de potentielles acquisitions ainsi que la rémunération des employés.

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Cette décision intervient alors que Meta prévoit des dépenses d’investissement colossales pour développer ses infrastructures informatiques et ses modèles d’intelligence artificielle. L’entreprise estime désormais que ses dépenses d’investissement atteindront entre 135 et 145 milliards de dollars en 2026, contre une précédente fourchette comprise entre 130 et 145 milliards.

Une nouvelle source de financement pour accélérer dans l’IA

Meta justifie cette nouvelle catégorie d’actions par l’ampleur des capitaux nécessaires pour rester compétitif, développer ses infrastructures et financer de nouvelles initiatives stratégiques. Dans son communiqué, le groupe explique vouloir élargir ses instruments de financement face aux transformations rapides du secteur.

Susan Li, directrice financière de Meta, a également souligné lors de la présentation des résultats que cette structure devait offrir davantage de flexibilité pour investir dans la dynamique de croissance portée par l’IA.

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Les nouvelles actions seront dépourvues de droit de vote. Elles doivent ainsi permettre à Meta de disposer d’un outil de financement supplémentaire sans accorder aux détenteurs les mêmes prérogatives de gouvernance que les actions ordinaires avec droit de vote. Les modalités détaillées de l’émission et ses effets financiers devront toutefois être appréciés à mesure que l’opération se précisera.

Jusqu’à 145 milliards de dollars de dépenses en 2026

Les besoins financiers de Meta reflètent l’intensité de la compétition entre les géants technologiques. Le groupe investit massivement dans la construction de centres de données, l’acquisition de capacités de calcul et le recrutement de spécialistes de l’IA, tout en développant des modèles destinés à rivaliser avec ceux de ses concurrents.

La nouvelle estimation des dépenses d’investissement, comprise entre 135 et 145 milliards de dollars pour 2026, confirme la priorité accordée à cette stratégie. Le haut de la fourchette reste inchangé, mais le relèvement de son seuil inférieur traduit une prévision de dépenses plus élevée que dans l’estimation précédente.

La création d’une nouvelle catégorie d’actions pourrait donc offrir à Meta une marge de manœuvre supplémentaire pour financer ses projets. Elle pourrait également servir à d’éventuelles acquisitions et à la rémunération des employés, deux usages explicitement mentionnés par l’entreprise.

Meta multiplie parallèlement les initiatives destinées à transformer ses investissements en nouveaux produits. Son agent IA Muse, lancé en septembre, a rapidement gagné en visibilité et a dépassé les 10 millions de téléchargements aux États-Unis cette semaine, selon les informations rapportées.

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Muse peut notamment aider à gérer une boîte de réception, organiser des réservations ou planifier des voyages. Meta a également déployé cette semaine son modèle Muse Wonder, poursuivant l’élargissement de son offre d’intelligence artificielle.

Mais cette croissance s’accompagne de questions sur la sécurité et la confidentialité. Un vidéaste spécialisé dans la technologie a rapporté que Muse avait communiqué son adresse à un inconnu sur Facebook Marketplace. Par ailleurs, Meta a suspendu la fonction de partage des conversations après que des chercheurs ont découvert des échanges accessibles publiquement sur le Web.

Ces incidents illustrent les difficultés auxquelles sont confrontés les assistants capables d’agir sur les comptes et les informations personnelles de leurs utilisateurs. Pour Meta, l’enjeu ne se limite donc pas à financer des modèles toujours plus puissants : il consiste aussi à instaurer un niveau de confiance suffisant pour favoriser leur adoption.

Un pari financier sur la prochaine phase de l’IA

La nouvelle catégorie d’actions s’inscrit dans une stratégie où Meta entend maintenir des investissements élevés tout en développant de nouvelles sources de croissance. L’IA doit alimenter ses services existants, soutenir ses futurs produits et ouvrir de nouvelles possibilités commerciales.

L’opération annoncée ne signifie pas que les fonds sont déjà levés ni que les modalités définitives sont connues. La négociation des nouvelles actions est prévue pour 2027, et leur contribution au financement des projets de Meta dépendra des conditions de l’émission.

Une chose est néanmoins claire : le groupe cherche à multiplier ses options pour soutenir une stratégie particulièrement gourmande en capitaux. À mesure que la compétition dans l’IA s’intensifie, la capacité à financer les infrastructures, attirer les talents et transformer les nouveaux produits en activités durables devient un enjeu aussi important que la performance des modèles eux-mêmes.