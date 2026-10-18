Anbernic prépare une nouvelle console portable à double écran destinée aux amateurs de rétrogaming. Baptisée RG DDS, pour « Dream Dual Screen », elle reprend les grandes lignes de la Nintendo 3DS tout en intégrant des composants plus modernes et des écrans à la résolution nettement supérieure. Dans une nouvelle vidéo, le fabricant montre l’appareil exécutant plusieurs jeux via émulation, notamment issus des catalogues Nintendo 3DS, Xbox et PlayStation 3.

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Contrairement aux RG DS et RG DS Plus, deux modèles conçus pour reproduire l’expérience de la Nintendo DS, la RG DDS vise un usage plus ambitieux. Son processeur Snapdragon G2 Gen 2 et ses deux écrans aux proportions proches de ceux de la 3DS doivent lui permettre de prendre en charge des jeux plus exigeants.

Toutefois, Anbernic n’a pas encore communiqué toutes les informations sur les performances réelles de la console. Son prix et sa date de commercialisation restent également inconnus, ce qui empêche pour l’instant de la situer précisément face aux modèles concurrents.

Deux écrans inspirés de la Nintendo 3DS

La RG DDS adopte un format à clapet qui rappelle immédiatement celui de la Nintendo 3DS. Le fabricant a choisi deux écrans dont les proportions correspondent à celles de la console de Nintendo, mais avec une définition trois fois supérieure à celle des écrans d’origine, selon les caractéristiques annoncées.

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L’écran supérieur mesure 4,7 pouces et affiche une définition de 1 200 × 720 pixels. L’écran inférieur atteint 4 pouces, avec une définition de 960 × 720 pixels. Cette résolution supérieure doit permettre d’améliorer le rendu des jeux émulés tout en conservant une disposition adaptée aux titres conçus pour exploiter deux écrans.

La RG DDS ne cherche cependant pas à reproduire l’effet 3D sans lunettes de la Nintendo 3DS. Elle reprend plutôt son format et son principe d’affichage pour proposer une expérience adaptée aux usages modernes de l’émulation.

Trois coloris sont prévus au lancement : bleu, blanc et noir.

Un Snapdragon G2 Gen 2 et une batterie de 6 000 mAh

Pour alimenter sa nouvelle console, Anbernic a retenu un processeur Qualcomm Snapdragon G2 Gen 2. Ce composant distingue la RG DDS des RG DS et RG DS Plus, positionnées sur un segment plus accessible.

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La console embarque également une batterie rechargeable de 6 000 mAh, un système de vibration et un stylet rétractable intégré au châssis. Ce dernier doit faciliter l’utilisation de l’écran inférieur tactile, notamment dans les jeux conçus autour d’une interface à deux écrans.

La disposition des commandes reprend elle aussi certains éléments de la New Nintendo 3DS. Anbernic ajoute toutefois un second stick analogique, placé dans la partie inférieure droite, afin de mieux répondre aux besoins des jeux en trois dimensions qui nécessitent deux sticks.

Le fabricant a également développé un nouveau centre de contrôle accessible depuis l’écran tactile inférieur. Une touche située près du coin supérieur droit de cet écran servira par ailleurs de raccourci vers des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Leur fonctionnement précis n’a pas encore été dévoilé.

Nintendo 3DS, Xbox et PS3 : des démonstrations qui restent à confirmer

Dans sa dernière vidéo, Anbernic montre la RG DDS faire fonctionner des jeux associés à plusieurs plateformes, dont la Nintendo 3DS, la Xbox et la PlayStation 3. Ces séquences illustrent les ambitions du fabricant, qui souhaite dépasser le simple remplacement des anciennes consoles portables à double écran.

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Il faut néanmoins distinguer les démonstrations vidéo des performances réelles en conditions d’utilisation. Anbernic n’a pas encore publié de résultats détaillés permettant d’évaluer la fluidité des jeux, leur compatibilité ou la stabilité de l’émulation sur l’ensemble des plateformes évoquées.

La présence d’un processeur plus puissant est encourageante, mais elle ne suffit pas à garantir une expérience homogène avec tous les jeux. Les performances dépendront notamment de l’émulateur utilisé, de son optimisation et des exigences propres à chaque titre.

Quel prix pour concurrencer Ayaneo ?

Le tarif sera l’un des principaux éléments à surveiller. Anbernic n’a pas encore annoncé le prix de la RG DDS, mais ses précédentes consoles à double écran donnent une indication sur le positionnement habituel de la marque : les RG DS et RG DS Plus sont proposées à moins de 100 dollars.

La concurrence est toutefois plus ambitieuse sur le segment des consoles capables d’émuler des systèmes plus exigeants. L’Ayaneo Pocket DS, par exemple, démarre à 579 dollars.

Si Anbernic parvient à proposer la RG DDS à un prix sensiblement inférieur tout en assurant de bonnes performances, la console pourrait attirer les amateurs de rétrogaming à la recherche d’un appareil polyvalent. Mais sans tarif officiel ni tests indépendants, il est encore trop tôt pour déterminer si elle tiendra cette promesse.

Avec son design inspiré de la Nintendo 3DS, ses deux écrans haute résolution et son Snapdragon G2 Gen 2, la RG DDS se présente comme une évolution intéressante de la gamme Anbernic. Son succès dépendra désormais de trois facteurs : le prix, la qualité de l’émulation et la capacité du fabricant à concrétiser les promesses de sa démonstration.