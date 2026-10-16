Nothing pourrait bientôt étendre son catalogue aux lunettes connectées. Selon le leaker Roland Quandt, le fabricant travaillerait sur deux modèles distincts, avec des fonctionnalités et des usages différents. Le premier privilégierait l’audio et les interactions avec un smartphone, tandis que le second ajouterait une caméra et des fonctions d’intelligence artificielle plus avancées.

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Cette stratégie permettrait à Nothing de toucher plusieurs publics : les utilisateurs à la recherche de lunettes discrètes pour écouter de la musique et passer des appels, mais aussi ceux qui souhaitent accéder à des fonctions d’IA sans sortir leur téléphone. Aucun des deux produits n’a toutefois été annoncé officiellement.

Les caractéristiques, le design, les prix et les marchés concernés restent inconnus. Une précédente fuite évoquait un lancement en 2027, mais aucune date précise n’a été confirmée.

Un premier modèle centré sur l’audio et les appels

Le premier modèle de lunettes connectées évoqué par Roland Quandt miserait sur des fonctions relativement simples. Il permettrait d’écouter de la musique, de passer des appels téléphoniques et d’interagir avec l’assistant vocal du smartphone associé.

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Ces lunettes intégreraient également des verres photochromiques, capables de s’assombrir automatiquement lorsque la luminosité augmente. Cette caractéristique pourrait les rendre plus polyvalentes, en permettant de les porter aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur sans changer systématiquement de lunettes.

L’absence de caméra sur ce modèle n’est pas confirmée explicitement dans les informations disponibles, mais la fuite le présente comme une version davantage orientée vers l’audio. Une telle approche pourrait séduire les personnes qui souhaitent bénéficier de fonctions connectées sans disposer d’un appareil conçu pour capturer des images.

Le confort, la qualité sonore et l’autonomie seront déterminants pour ce type de produit. Nothing n’a cependant fourni aucune information sur ces aspects.

Un second modèle avec caméra et intelligence artificielle

Le deuxième modèle reprendrait les fonctions audio du premier, tout en ajoutant une caméra intégrée et des outils d’intelligence artificielle plus poussés.

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Selon la fuite, Nothing envisagerait notamment une intégration de ChatGPT et des fonctions de traduction. La caméra pourrait permettre de prendre des photos sans utiliser les mains et, potentiellement, de fournir des informations visuelles à un assistant IA.

Les modalités de fonctionnement restent néanmoins floues. Rien ne permet encore de savoir si les calculs seraient effectués directement sur les lunettes, sur le smartphone connecté ou dans le cloud. Le niveau d’autonomie de l’appareil et les éventuelles restrictions liées à la connexion Internet ne sont pas connus non plus.

L’intégration de ChatGPT pourrait constituer un argument différenciant, mais elle ne garantit pas que les lunettes proposeront toutes les capacités du service. Les fonctions réellement disponibles dépendront notamment du logiciel, des capteurs et de la manière dont Nothing choisira d’intégrer l’assistant.

Avec deux produits distincts, Nothing pourrait adopter une stratégie similaire à celle d’autres fabricants qui cherchent à concilier design traditionnel et fonctions connectées. Le marché des lunettes intelligentes suscite un intérêt croissant, notamment grâce aux modèles qui associent caméra, audio et assistants IA.

La distinction entre une version sans caméra et une autre capable de capturer des images répondrait également à des préoccupations différentes. Certains utilisateurs peuvent préférer un appareil centré sur l’écoute et les appels, tandis que d’autres privilégieront les possibilités offertes par la capture visuelle et l’assistance contextuelle.

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La présence d’une caméra soulève toutefois des questions de confidentialité, en particulier dans les lieux publics. La manière dont Nothing signalera les enregistrements et protégera les données collectées sera donc importante si cette version voit le jour.

Le dirigeant de Nothing, Carl Pei, a déjà évoqué l’influence que l’intelligence artificielle pourrait avoir sur les futurs appareils informatiques. Ces déclarations donnent un contexte à la fuite, mais elles ne constituent pas une confirmation de l’existence des deux produits.

Un lancement en 2027 reste à confirmer

Une précédente information évoquait un lancement des premières lunettes connectées de Nothing en 2027. La fuite de Roland Quandt ne permet cependant pas de déterminer si les deux modèles arriveront simultanément ou si le fabricant prévoit des lancements séparés.

Aucun prix, détail technique complet ou calendrier commercial n’a été communiqué. Il faudra également attendre de savoir si les lunettes seront commercialisées dans tous les marchés où Nothing est présent.

Si cette gamme se concrétise, Nothing devra trouver un équilibre entre design, autonomie, confort et utilité réelle de l’intelligence artificielle. Pour l’instant, les deux modèles restent au stade de la rumeur : les différences évoquées dessinent une stratégie possible, mais pas encore une offre officielle.