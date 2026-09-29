Google s’apprête à mettre fin aux Gems, cette fonctionnalité de Gemini qui permettait de créer des assistants IA personnalisés pour des tâches précises. Lancés en 2024, ces assistants pouvaient être configurés avec des instructions spécifiques afin d’éviter de répéter systématiquement le même contexte.

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Mais, les Gems ne vont pas réellement disparaître. Google va les convertir automatiquement en Skills, une nouvelle approche davantage orientée vers les tâches et les agents IA. La transition débutera le 17 novembre 2026, sans action requise de la part des utilisateurs.

Les Gems vont devenir des Skills

Google a commencé à prévenir les utilisateurs directement dans l’application Gemini. Le message indique que les Gems deviendront des Skills à partir du 17 novembre et que leur migration sera effectuée automatiquement. Jusqu’à cette date, les Gems continueront de fonctionner normalement. Les utilisateurs n’auront donc pas besoin de recréer leurs assistants personnalisés ni de copier leurs instructions.

Cette évolution permet surtout à Google de rapprocher Gemini d’une logique dans laquelle les compétences peuvent être utilisées au sein de différentes tâches plutôt que de fonctionner comme des assistants indépendants.

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Des assistants personnalisés lancés en 2024

Les Gems avaient été introduits en 2024 avec une idée relativement simple : apprendre à Gemini à effectuer une tâche particulière en lui fournissant des instructions permanentes. Google proposait notamment plusieurs Gems prêts à l’emploi, comme un coach d’apprentissage, un assistant de brainstorming, un guide de carrière, un partenaire de programmation ou encore un éditeur.

Les utilisateurs pouvaient également créer leurs propres assistants. Il était par exemple possible de configurer un coach de course, un planificateur de vacances ou un assistant spécialisé dans la nutrition.

Google avait ensuite permis de partager ces Gems avec d’autres utilisateurs, dans l’espoir de transformer progressivement Gemini en une plateforme proposant des assistants personnalisés pour de nombreux usages.

Une évolution vers les agents IA

Le changement intervient dans un contexte où les assistants IA deviennent progressivement plus autonomes. Des produits comme Muse de Meta ou Instinct misent davantage sur des agents capables de prendre en charge plusieurs étapes d’une tâche plutôt que de simplement répondre à une question.

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Google semble vouloir suivre cette évolution avec son système de Skills. Plutôt que de demander à l’utilisateur de choisir un assistant distinct pour chaque besoin, une compétence pourra être appelée dans différents contextes.

Sur le papier, l’approche est donc plus flexible. Elle correspond également davantage à la direction prise par l’industrie, où les modèles deviennent progressivement des interfaces capables d’orchestrer des outils, des données et plusieurs actions.

Une interface qui reste peu intuitive

Le problème se situe davantage du côté de l’expérience utilisateur. Google indique que les anciennes Gems converties en Skills pourront être sélectionnées en utilisant le caractère « / » dans un fil de conversation. Cette approche est familière aux utilisateurs de certains outils de développement et aux personnes habituées aux interfaces basées sur des commandes. Elle est toutefois moins évidente pour un utilisateur qui souhaite simplement demander quelque chose à un chatbot.

C’est une différence importante avec des assistants comme Muse, où l’idée est davantage de laisser l’utilisateur décrire directement ce qu’il souhaite obtenir plutôt que de lui demander de connaître une syntaxe ou l’existence d’une compétence particulière.

Google devra donc trouver le bon équilibre entre puissance et simplicité. Une architecture d’agents et de Skills peut être beaucoup plus flexible que celle des Gems, mais cette sophistication ne doit pas nécessairement être visible par l’utilisateur.

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Google continue de réorganiser Gemini

La disparition des Gems illustre également une tendance récurrente chez Google : lancer une fonctionnalité sous une marque propre, lui attribuer une place importante dans l’interface, puis la fusionner ou la remplacer lorsque la stratégie évolue.

Ce phénomène n’est évidemment pas nouveau avec l’intelligence artificielle. Google a déjà connu de nombreuses réorganisations de ses services et applications, notamment dans la messagerie et les communications.

Dans le cas de Gemini, le risque est néanmoins plus important. L’entreprise multiplie les fonctionnalités, les assistants, les agents et désormais les Skills, alors que l’un des principaux enjeux des assistants IA grand public reste précisément de rendre la technologie invisible et simple à utiliser.

Les utilisateurs de Gems ont au moins une garantie : leur travail ne sera pas perdu. Google va effectuer automatiquement la conversion vers Skills. Reste maintenant à voir si cette nouvelle architecture rendra réellement les assistants personnalisés plus utiles ou si elle ajoutera simplement une nouvelle couche de complexité à Gemini.