Google veut transformer Gemini en véritable collègue numérique. Présenté jeudi lors de l’événement Gemini at Work, un nouvel agent « universel » peut exécuter des tâches en arrière-plan à travers les applications, les appareils et même certains services tiers.

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L’agent sera accessible depuis Gemini Enterprise, où l’utilisateur pourra lui attribuer des missions depuis une interface unique. L’objectif est de ne plus avoir à ouvrir successivement Gmail, Drive, Docs ou Slack pour faire avancer une tâche : Gemini doit pouvoir orchestrer lui-même les différentes étapes.

Un même agent sur tous vos appareils

Google prévoit une intégration directe dans les principales applications Workspace, notamment Gmail, Drive, Docs, Sheets et Calendar. Mais l’agent ne se limite pas à cet environnement : il peut également être sollicité depuis un smartphone, un ordinateur ou le Web, ainsi que depuis des services tiers comme Slack et Microsoft 365.

L’exécution étant réalisée dans le cloud, Gemini conserve le même contexte lorsqu’un utilisateur passe d’un appareil à l’autre. Une tâche commencée sur ordinateur peut donc continuer sans repartir de zéro depuis un smartphone ou une autre application.

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Cette approche rapproche Gemini d’un véritable assistant transversal, plutôt que d’un simple chatbot intégré à quelques services Google.

Des sous-agents spécialisés pour les tâches complexes

Google indique également que Gemini pourra s’appuyer sur des sous-agents spécialisés pour certaines tâches. L’agent principal pourra ainsi répartir le travail entre différents agents en fonction de la mission à accomplir.

Le système sélectionnera par ailleurs automatiquement le modèle d’IA le plus adapté à chaque tâche. L’idée est de laisser Gemini gérer cette complexité en arrière-plan, sans demander à l’utilisateur de choisir lui-même quel modèle utiliser.

Google présente également une autre évolution : le « coworker agent ». Celui-ci dispose de sa propre identité et d’une adresse e-mail dédiée en @agents.company.com , ce qui lui permet d’être traité comme un véritable acteur au sein de l’organisation.

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Gemini veut devenir une interface unique pour travailler

Cette vision dépasse donc largement celle d’un assistant capable de répondre à des questions. Google cherche à faire de Gemini une couche d’orchestration capable d’agir à la place de l’utilisateur, en passant d’une application à l’autre et en poursuivant les tâches même lorsque l’utilisateur n’est plus devant son ordinateur.

Cette approche rappelle évidemment la multiplication des agents IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche capables d’utiliser des outils et d’effectuer des actions de manière autonome. La différence ici est l’intégration particulièrement profonde avec l’écosystème professionnel de Google, mais aussi avec des services concurrents comme Microsoft 365 et Slack.

Pour les entreprises, cela pose néanmoins une question importante : comment contrôler les permissions et les actions réalisées par un agent disposant de sa propre identité ? Plus Gemini devient autonome, plus la gestion des accès, de la traçabilité et des responsabilités devient centrale.

Une disponibilité encore très limitée

Pour le moment, cet agent Gemini universel reste réservé aux clients entreprises dans le cadre d’une préversion privée. Google n’a donc pas encore annoncé de disponibilité générale.

Il donne néanmoins un aperçu de la direction prise par Google : une interface unique depuis laquelle Gemini pourrait comprendre une demande, accéder aux applications nécessaires, déléguer certaines étapes à des sous-agents et poursuivre le travail en arrière-plan.

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Google avait déjà lancé en mai son agent grand public Gemini Spark, capable d’effectuer certaines tâches sur le Web et dans Workspace. Mais ce nouvel agent Enterprise pousse beaucoup plus loin cette logique en faisant de Gemini un collaborateur capable d’exister directement au sein de l’environnement de travail.