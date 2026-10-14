Nvidia reste le premier fournisseur de puces IA en Chine, mais son avance fond. Selon IDC, il ne détenait plus que 34 % du marché des accélérateurs pour centres de données au premier semestre 2026, contre 28 % pour Huawei.

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Les chiffres ont été rapportés par Reuters le 13 octobre.

Les chiffres d’IDC pour le premier semestre 2026

Au total, environ 2 millions d’accélérateurs IA ont été livrés en Chine sur le semestre. Fait marquant : les puces autres que les GPU (comme les Ascend de Huawei ou les ASIC des géants du cloud) ont progressé de près de 80 %, à 1,016 million d’unités, et dépassent désormais les GPU, en recul de 26 % à 991 000.

Neuf des onze fournisseurs chinois suivis par IDC sont en croissance.

Fournisseur Part de marché Livraisons (janv.-juin) Nvidia 34 % 678 000 (−44 % sur un an) Huawei 28 % 572 000 (contre un peu plus de 300 000) T-Head (Alibaba) 7 % — Cambricon 5 % — Kunlunxin (Baidu) 4 % — Hygon 3 % —

Pourquoi Nvidia recule ?

IDC avance deux raisons. D’abord, les contrôles à l’exportation américains limitent les puces que Nvidia peut vendre en Chine : ses modèles les plus puissants y sont interdits, et les versions bridées restent soumises à licence. Ensuite, Pékin pousse ses entreprises vers des fournisseurs nationaux, et ces derniers ont gagné en maturité.

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Huawei profite le plus de cette situation. Ses puces Ascend restent moins performantes que les meilleures puces Nvidia, mais elles sont disponibles en volume, et l’écosystème logiciel chinois s’adapte progressivement à elles.

Ce qu’il faut retenir

Il faut lire ces chiffres avec prudence. Ils proviennent d’un rapport d’IDC cité par Reuters et non publié en intégralité, et IDC ne précise pas quelles puces Nvidia sont comptées. Des puces interdites, entrées en Chine par contrebande, échappent probablement aux statistiques.

La tendance, elle, est nette. Le marché chinois continue de croître (IDC prévoit +19 % de livraisons en 2026), mais cette croissance profite surtout aux acteurs locaux. Pour Nvidia, la Chine devient un marché qu’il ne contrôle plus. Pour Huawei, c’est la preuve que les sanctions américaines ont accéléré l’émergence d’un concurrent.