Anthropic enrichit sa famille Claude avec Haiku 5.5, un nouveau modèle conçu avant tout pour les usages intensifs où la vitesse et le coût sont aussi importants que l’intelligence. L’entreprise le présente comme son modèle le plus rapide à ce jour, avec un coût d’exploitation environ 75 % inférieur à celui de Haiku 4.5 en moyenne.

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Haiku 5.5 vise notamment les tâches répétitives et volumineuses : résumés, classification, requêtes de bases de données ou compression de contexte. Il peut également être utilisé comme sous-agent aux côtés de Claude Sonnet 5.5 ou Opus 5.5 pour prendre en charge certaines étapes d’un workflow de développement.

Un Haiku qui permet enfin de choisir son niveau d’effort

Claude Haiku 5.5 introduit une nouveauté importante dans cette gamme : c’est le premier modèle Haiku à proposer un réglage ajustable de l’effort.

L’utilisateur peut ainsi choisir de privilégier la rapidité et le coût ou, au contraire, d’augmenter le niveau d’intelligence mobilisé par le modèle. Cette possibilité est particulièrement intéressante pour les agents qui alternent entre des tâches simples et des problèmes nécessitant davantage de raisonnement.

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Anthropic positionne notamment Haiku 5.5 sur les applications où chaque milliseconde compte, comme le support client en temps réel ou la navigation web automatisée.

Un modèle pensé pour les agents

Claude Haiku 5.5 n’a pas vocation à remplacer les modèles les plus puissants de la gamme sur toutes les tâches. Anthropic le destine plutôt à des opérations ciblées qui peuvent être exécutées rapidement et à grande échelle.

Dans un environnement de développement agentique, il peut par exemple prendre en charge la synthèse d’informations, la compression d’un historique de conversation ou une sous-tâche spécifique avant de transmettre le résultat à Sonnet 5.5 ou Opus 5.5.

Cette spécialisation peut avoir un impact important sur le coût total d’un agent. Une architecture n’a pas nécessairement besoin d’utiliser le modèle le plus cher pour chaque étape de son fonctionnement.

Des tarifs nettement plus agressifs

Le principal argument de Haiku 5.5 reste toutefois son prix. Pour les requêtes allant jusqu’à 100 000 tokens, Anthropic facture :

Haiku 5.5 Haiku 4.5 Sonnet 5.5 Lecture du cache/1 M tokens 0,01 $ 0,10 $ 0,10 $ Écriture du cache/1 M tokens 0,125 $ 1,25 $ 2,50 $ Entrée/1 M tokens 0,10 $ 1 $ 2 $ Sortie/1 M tokens 0,50 $ 5 $ 10 $

Au-delà de 100 000 tokens, les tarifs de Haiku 5.5 passent respectivement à 0,05 $ pour les lectures du cache, 0,625 $ pour les écritures, 0,50 $ pour les entrées et 2,50 $ pour les sorties par million de tokens.

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Anthropic souligne que les prompts de 100 000 tokens ou moins représentent environ 90 % des requêtes adressées à son précédent modèle Haiku, ce qui rend cette grille particulièrement pertinente pour les usages courants.

Sonnet 5.5 devient aussi moins cher

Anthropic profite du lancement pour réduire également le coût des lectures du cache de Claude Sonnet 5.5. Le tarif passe de 0,20 à 0,10 dollar par million de tokens, soit une baisse de 50 %. Selon Anthropic, les lectures du cache représentent une part importante de la consommation de tokens et cette réduction permettrait de diminuer d’environ 20 % le coût de Sonnet 5.5 sur la plupart des tâches agentiques.

Sonnet 5.5 et Opus 5.5 restent toutefois les modèles recommandés pour les tâches de développement agentique complexes, notamment celles évaluées avec Terminal-Bench 4.0.

Haiku 5.5 vise plutôt les opérations plus ciblées qui pouvaient auparavant devenir trop coûteuses : résumés, compression de contexte, classification ou sous-agents.

Des garde-fous renforcés

Anthropic annonce également des améliorations importantes en matière de sécurité. Haiku 5.5 obtient de meilleurs résultats que Haiku 4.5 sur presque toutes les évaluations d’alignement de l’entreprise, avec moins de comportements considérés comme non alignés et une moindre propension à coopérer avec des utilisations abusives.

Sur le volet cybersécurité, les protections sont plus restrictives que celles de Haiku 4.5, mais restent moins strictes que celles appliquées à certains modèles plus récents.

Haiku 5.5 peut notamment réaliser davantage de tâches défensives, mais bloque les tests d’intrusion et certaines techniques davantage susceptibles d’être utilisées par des attaquants.

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Anthropic applique également les mêmes garde-fous biologiques que sur Sonnet 5, Sonnet 5.5 et Opus 5. Les questions de recherche en biologie restent possibles, tandis que les demandes considérées comme présentant un risque de dommage sont restreintes.

Anthropic offre aussi des crédits API

Le lancement s’accompagne enfin d’un changement intéressant pour les abonnés. Anthropic déploie cette semaine un crédit API mensuel pour les utilisateurs Max et Team souhaitant utiliser la plateforme Claude pour développer des applications, outils et agents.

Les montants annoncés sont de :

100 dollars par mois pour Max 5x

200 dollars par mois pour Max 20x

jusqu’à 500 dollars par mois pour Team, avec un crédit mutualisé entre les utilisateurs

Ces crédits peuvent être utilisés avec les différents modèles Anthropic disponibles sur la plateforme.

Les SDK Python et TypeScript de Claude bénéficient également d’un support bêta pour les fonctions de computer use et browser use, ce qui renforce encore l’orientation agentique de l’écosystème.

Disponible dès maintenant

Claude Haiku 5.5 est disponible immédiatement sur les différentes plateformes d’Anthropic, notamment Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure. Les développeurs peuvent également accéder directement au modèle depuis la plateforme Claude sous l’identifiant claude-haiku-5-5 .

Avec Haiku 5.5, Anthropic adopte finalement une stratégie assez claire : réserver ses modèles les plus puissants aux tâches qui le justifient réellement, tout en proposant un modèle beaucoup moins coûteux pour faire fonctionner des agents à grande échelle.

Le véritable enjeu sera donc moins de savoir si Haiku 5.5 peut battre Sonnet ou Opus que de déterminer combien de tâches auparavant confiées à des modèles plus chers peuvent désormais être déplacées vers ce modèle rapide et bon marché.