 Aller au contenu principal
BlogNT

Comprendre

Qu'est-ce que Meta One ?

Définition, offres, prix et limites de Meta One — la fiche de référence pour tout comprendre.

L'ESSENTIEL
  • Meta One (15/09/2026) : plus de 50 fonctionnalités, 15 millions d'abonnements et d'essais cumulés
  • L'usage de base d'Instagram, Facebook, WhatsApp et Meta AI reste et restera gratuit
  • Offres de 2,49 €/mois (mono-application) à 549 €/mois (Max, grandes entreprises)
01 Définition

Qu'est-ce que Meta One, au juste ?

Meta One est le nouveau service d’abonnement de Meta, présenté le 15 septembre 2026. Il régule l’accès à des fonctionnalités plus poussées — personnalisation, expression, usage étendu de l’IA générative, outils professionnels — sur les applications qu’utilisent déjà des milliards de personnes : Instagram, Facebook, WhatsApp et Meta AI dans un premier temps, avec une extension prévue à Edits et aux lunettes connectées de Meta. Meta insiste sur un point : l’usage de base de ces applications et de Meta AI reste, et restera, entièrement gratuit.

Publicité

Meta One prolonge trois offres mono-application lancées plus tôt en 2026 : Instagram Plus, Facebook Plus et WhatsApp Plus, qui ajoutaient déjà polices personnalisées, thèmes, stickers à effets, super réactions ou davantage d’insights sur les Reels. Meta en revendique une forte rétention et continue de les enrichir. Au-dessus de ces offres mono-app, deux nouvelles formules groupées, Core et Premium, combinent ces fonctionnalités d’expression avec un usage nettement accru des outils d’IA les plus gourmands en calcul : génération et retouche d’image, génération de vidéo via les modèles Muse, et davantage d’usage d’outils intégrés comme Restyle sur Instagram.

01 Plans for Individuals and AI Power Users Carousel 01 1

Lors des premiers tests, Meta indique que plus de la moitié des abonnés à ces formules groupées ont utilisé à la fois les fonctions d’IA et d’expression, les outils comme Restyle et les effets vocaux figurant parmi les principales raisons de s’abonner.

Publicité

Pour les créateurs et les entreprises, Meta One ajoute des outils pensés pour gérer une audience directement dans les applications déjà utilisées par leurs clients, sans compte ni application supplémentaire : un profil enrichi (site web, établissements, avis), un bouton « Suivre » plus visible sur les Reels, des invitations à suivre envoyées automatiquement, et un accès élargi à Meta Business Agent pour répondre aux clients 24 h/24.

02 Core and Premium 1

Une offre Edits Plus doit bientôt rejoindre Meta One, avec davantage de stockage cloud et un accès élargi au futur assistant IA d’Edits, pensé pour analyser les statistiques Instagram et suggérer des idées de contenu.

04 PLAN OFFERINGS INCLUDING PRICING Carousel 01 1

Meta One est déployé dans le monde entier, avec plus de 50 fonctionnalités disponibles au lancement et déjà 15 millions d’abonnements et d’essais cumulés. Meta précise que les offres, avantages, tarifs et disponibilités peuvent varier selon les régions, les applications et les comptes.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. Début 2026

    Instagram Plus, Facebook Plus, WhatsApp Plus

    Meta lance ses premières offres mono-application : personnalisation, expression et organisation renforcées, avec une forte rétention selon l’entreprise.

  2. 15 septembre 2026

    Lancement de Meta One

    Unification sous la marque Meta One : plus de 50 fonctionnalités, deux formules groupées pour particuliers (Core, Premium) et quatre offres pour créateurs et entreprises (Essential, Advanced, Expert, Max).

  3. À venir

    Edits Plus et lunettes IA

    Meta annonce l’arrivée prochaine d’Edits Plus (stockage cloud supplémentaire, futur assistant IA d’Edits) et une extension de Meta One aux lunettes connectées, sans date précise.

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

WhatsApp Plus

Mono-application
2,49 € / mois
  • Thèmes et icônes exclusifs, stickers à effets
  • Davantage de discussions épinglées
  • Sauvegardes et Focus Schedules en test

Instagram Plus

Mono-application
2,99 € / mois
  • Polices personnalisées pour DM et Stories
  • Notifications de vues Stories ciblées, aperçus des DM

Facebook Plus

Mono-application
2,99 € / mois
  • Personnalisation Messenger, super réactions élargies
  • Davantage d'insights sur les Reels

Core

Particuliers
6,99 € / mois
  • Cumule Instagram/WhatsApp/Facebook Plus
  • Plus de Restyle, d'effets vocaux et de génération d'images/vidéos avec Meta AI

Premium

Particuliers, usage maximal
20,99 € / mois
  • Tout Core, avec les niveaux d'usage IA les plus élevés
  • Sur l'ensemble de la famille d'applications Meta

Essential

Créateurs et entreprises
Dès 16,99 € / mois
  • Profil enrichi, badge et canal vérifiés
  • Meta Business Agent sur WhatsApp 24 h/24

Advanced

Créateurs et entreprises
Dès 54,99 € / mois
  • Programmation des Stories à 30 jours, liens dans Reels et Feed
  • Données exportables, accès équipe sans partage de mot de passe

Expert / Max

Grandes structures
Dès 169 € / 549 € / mois
  • Accès les plus élevés aux fonctionnalités
  • Capacité maximale de Meta Business Agent, pour gérer à grande échelle

Tarifs de lancement en euros, susceptibles de varier selon les régions, les applications et les comptes. Meta One ne remplace pas l’usage gratuit des applications : les abonnements ne font qu’ajouter des fonctionnalités et de l’usage IA supplémentaires.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Instagram
App iOS/Android
Instagram Plus, ou inclus dans Core/Premium
Facebook
App iOS/Android
Facebook Plus, ou inclus dans Core/Premium
WhatsApp
App iOS/Android
WhatsApp Plus, ou inclus dans Core/Premium
Meta AI
App et web
Usage IA étendu avec Core, Premium et les offres entreprises
Edits
Annoncé, pas encore disponible
Edits Plus : stockage cloud et futur assistant IA
Lunettes IA
Annoncé, pas encore disponible
Extension prévue aux lunettes connectées de Meta
05 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Fonctionnalités d'expression

Thèmes, polices personnalisées, stickers à effets spéciaux, super réactions élargies : de quoi personnaliser Instagram, Facebook et WhatsApp au-delà de l’offre gratuite.

IA générative accrue

Davantage de génération et de retouche d’image et de vidéo avec Meta AI et les modèles Muse, et un usage étendu d’outils intégrés comme Restyle sur Instagram.

Profil enrichi pour les créateurs

Mettre en avant un site web, des établissements et les avis des utilisateurs directement sur le profil, pour transformer l’attention en action.

Suivi renforcé sur les Reels

Un bouton « Suivre » plus visible et des invitations à suivre envoyées automatiquement aux personnes qui interagissent avec le contenu.

Meta Business Agent élargi

Répondre aux clients de jour comme de nuit grâce à un accès accru à l’agent IA dédié aux entreprises, notamment sur WhatsApp.

Outils de publication avancés

À partir d’Advanced : programmation des Stories jusqu’à 30 jours à l’avance, liens dans les publications organiques et les Reels, données analytiques exportables.

06 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Prix et disponibilité variables

Meta précise explicitement que les offres, avantages, tarifs et disponibilités peuvent varier selon les régions, les applications et les comptes.

Fonctionnalités pas toutes disponibles immédiatement

Le déploiement de Meta One est progressif ; Edits Plus et l’extension aux lunettes IA sont annoncés « à venir », sans date précise.

Usage IA élargi, pas illimité

Même les formules Premium, Expert ou Max donnent un usage « accru » de l’IA générative, pas un accès sans limite : les plafonds exacts ne sont pas communiqués publiquement.

Neuf formules à comparer

Trois offres mono-application, deux formules pour particuliers et quatre pour entreprises : le choix de la bonne formule demande de comparer plusieurs grilles tarifaires.

07 Conseils par profil

Faut-il utiliser Meta One ?

Envie de personnaliser une seule app

Une offre mono-application (Instagram Plus, Facebook Plus ou WhatsApp Plus, 2,49 à 2,99 €/mois) suffit pour débloquer thèmes, polices et stickers exclusifs.

Power users de l'IA créative

Core ou Premium donnent le plus de génération d’image et de vidéo avec Meta AI et les modèles Muse, sur l’ensemble des applications Meta.

Créateurs qui démarrent

Essential (dès 16,99 €/mois) apporte un profil enrichi, un badge vérifié et un accès de base à Meta Business Agent pour construire sa présence.

Petites entreprises actives sur les réseaux

Advanced (dès 54,99 €/mois) ajoute la programmation de contenu à 30 jours et des données exportables, utiles pour un vrai pilotage marketing.

Grandes structures et marques

Expert ou Max donnent l’accès le plus large à Meta Business Agent et aux fonctionnalités, pensés pour gérer une présence à grande échelle.

08 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
X Premium X (ex-Twitter)

Abonnement pionnier sur les réseaux sociaux, avec un accent sur la modération, la visibilité et la monétisation des créateurs.
Snapchat+ Snap

Abonnement mono-application avec fonctionnalités exclusives, sans volet entreprise aussi développé que Meta One.
LinkedIn Premium Microsoft

Orienté carrière et prospection B2B plutôt que création de contenu grand public.
09 FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que Meta One ?

Un service d’abonnement de Meta, lancé le 15 septembre 2026, qui débloque des fonctionnalités d’expression supplémentaires et un usage accru de l’IA sur Instagram, Facebook, WhatsApp et Meta AI, avec des offres dédiées aux créateurs et aux entreprises.

Faut-il payer pour utiliser Instagram, Facebook ou WhatsApp ?

Non. Meta insiste sur le fait que l’usage de base de ses applications et de Meta AI reste, et restera, entièrement gratuit. Meta One ne fait qu’ajouter des fonctionnalités optionnelles.

Combien coûte Meta One ?

À partir de 2,49 €/mois pour une offre mono-application (WhatsApp Plus), 6,99 €/mois pour la formule groupée Core, et jusqu’à 549 €/mois pour l’offre Max destinée aux grandes entreprises.

Quelle est la différence entre Core et Premium ?

Core cumule les fonctionnalités des offres mono-application avec un usage accru de l’IA. Premium inclut tout Core, avec les niveaux d’usage IA les plus élevés sur l’ensemble des applications Meta.

Meta One est-il utile pour les entreprises ?

Oui : les offres Essential, Advanced, Expert et Max ajoutent un profil enrichi, un accès élargi à Meta Business Agent, des outils de publication avancés et des données exportables, pour gérer une présence directement dans les applications utilisées par les clients.

Meta One remplace-t-il Instagram Plus, Facebook Plus et WhatsApp Plus ?

Non, il les intègre : ces offres mono-application continuent d’exister et restent disponibles séparément, tout en faisant partie de la famille Meta One aux côtés des nouvelles formules groupées.

Publicité

Retrouvez BlogNT en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos analyses et tests remontent en tête de votre fil Google Actualités et de la recherche.

Ajouter BlogNT comme source préférée
Sujets abordés
Comprendre