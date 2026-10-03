Meta One est un service d’abonnement de Meta, lancé le 15 septembre 2026, qui débloque des fonctionnalités d’expression et un usage accru de l’IA sur Instagram, Facebook, WhatsApp et Meta AI — sans jamais rendre payant l’usage gratuit de base de ces applications.

Meta One est le nouveau service d’abonnement de Meta, présenté le 15 septembre 2026. Il régule l’accès à des fonctionnalités plus poussées — personnalisation, expression, usage étendu de l’IA générative, outils professionnels — sur les applications qu’utilisent déjà des milliards de personnes : Instagram, Facebook, WhatsApp et Meta AI dans un premier temps, avec une extension prévue à Edits et aux lunettes connectées de Meta. Meta insiste sur un point : l’usage de base de ces applications et de Meta AI reste, et restera, entièrement gratuit.

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Meta One prolonge trois offres mono-application lancées plus tôt en 2026 : Instagram Plus, Facebook Plus et WhatsApp Plus, qui ajoutaient déjà polices personnalisées, thèmes, stickers à effets, super réactions ou davantage d’insights sur les Reels. Meta en revendique une forte rétention et continue de les enrichir. Au-dessus de ces offres mono-app, deux nouvelles formules groupées, Core et Premium, combinent ces fonctionnalités d’expression avec un usage nettement accru des outils d’IA les plus gourmands en calcul : génération et retouche d’image, génération de vidéo via les modèles Muse, et davantage d’usage d’outils intégrés comme Restyle sur Instagram.

Lors des premiers tests, Meta indique que plus de la moitié des abonnés à ces formules groupées ont utilisé à la fois les fonctions d’IA et d’expression, les outils comme Restyle et les effets vocaux figurant parmi les principales raisons de s’abonner.

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Pour les créateurs et les entreprises, Meta One ajoute des outils pensés pour gérer une audience directement dans les applications déjà utilisées par leurs clients, sans compte ni application supplémentaire : un profil enrichi (site web, établissements, avis), un bouton « Suivre » plus visible sur les Reels, des invitations à suivre envoyées automatiquement, et un accès élargi à Meta Business Agent pour répondre aux clients 24 h/24.

Une offre Edits Plus doit bientôt rejoindre Meta One, avec davantage de stockage cloud et un accès élargi au futur assistant IA d’Edits, pensé pour analyser les statistiques Instagram et suggérer des idées de contenu.

Meta One est déployé dans le monde entier, avec plus de 50 fonctionnalités disponibles au lancement et déjà 15 millions d’abonnements et d’essais cumulés. Meta précise que les offres, avantages, tarifs et disponibilités peuvent varier selon les régions, les applications et les comptes.