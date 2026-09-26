Le lancement officiel de la production de masse à la Gigafactory Nevada.

Neuf ans après sa première présentation, le Tesla Semi passe enfin à la production de masse. Tesla a lancé la fabrication à grande échelle de son camion électrique à la Gigafactory Nevada, avec les premières livraisons prévues cette semaine.

Présenté pour la première fois en 2017, le Tesla Semi est proposé en deux versions. Le modèle Long Range revendique 500 miles, soit environ 805 km d’autonomie, contre 325 miles, environ 523 km, pour le Standard Range.

Ces chiffres sont obtenus dans des conditions précises : un poids total de 37 tonnes, une vitesse moyenne de 90 km/h, une température de 20 °C et un parcours plat. Tesla annonce une consommation de 1 056 Wh/km.

Le Semi dispose de trois moteurs développant jusqu’à 800 kW et accepte une recharge atteignant 1,2 MW. Selon Tesla, cette puissance permet de récupérer environ 60 % de l’autonomie en 30 minutes.

L’Europe doit encore attendre le Tesla Semi

Cependant, l’Europe devra attendre 2027 pour accueillir le camion. Tesla prépare déjà son arrivée avec plus de 100 bornes capables de délivrer une puissance de l’ordre du mégawatt sur 21 sites européens, notamment en France, Allemagne, Royaume-Uni, en Suède et dans le Benelux.

Le constructeur vise à terme une capacité de production de 50 000 Tesla Semi par an dans le Nevada. Les premières commandes importantes commencent également à se concrétiser, avec notamment 500 exemplaires commandés par l’entreprise suédoise Einride pour ses activités logistiques aux États-Unis.

Après plusieurs années de retards et une production jusqu’ici limitée, 2026 marque donc le véritable passage à l’échelle du Tesla Semi. Son déploiement européen constituera la prochaine étape majeure en 2027.