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Brève Il y a à l’instant Source : Downdetector

Discord est en panne : messages, appels et connexions perturbés

L'essentiel
  • Discord rencontre une panne importante affectant les messages, les appels et les serveurs communautaires.
  • Des erreurs telles que « 500: Internal Server Error » signalées par de nombreux utilisateurs, notamment sur mobile.
  • Des signalements en forte hausse sur Downdetector et les réseaux sociaux.

Discord rencontre actuellement une importante panne qui empêche de nombreux utilisateurs d’accéder normalement à la plateforme.

Les problèmes touchent plusieurs fonctions essentielles du service, notamment les messages, les salons vocaux, les appels vidéo, le partage d’écran et certains serveurs communautaires. Des utilisateurs rencontrent également des difficultés pour se connecter à leur compte ou accéder au site Web.

Dans certains cas, l’application parvient à charger son interface avant d’afficher des erreurs telles que « 500: Internal Server Error », notamment sur mobile.

Les signalements se sont multipliés sur Downdetector et les réseaux sociaux. La panne ne semble toutefois pas affecter tous les utilisateurs de la même manière, certains pouvant encore accéder à une partie des services.

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Discord a identifié l’origine du problème et indique travailler au rétablissement complet de la plateforme. Aucune estimation précise concernant le retour à la normale n’a encore été communiquée.

La situation reste donc évolutive et les utilisateurs peuvent continuer à rencontrer des perturbations jusqu’à la résolution de l’incident.

Yohann Poiron Je teste tout ce qui se branche
Yohann Poiron · Source : Downdetector
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