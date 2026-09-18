Anthropic fait évoluer Claude Code vers une organisation beaucoup plus proche d’une véritable équipe de développement. La nouvelle version de Projects permet de lancer plusieurs agents en parallèle autour d’un même projet, avec une mémoire, des objectifs et une bibliothèque de fichiers et d’artefacts partagés.

Chaque agent travaille dans son propre environnement cloud et sur sa propre branche, tandis qu’un coordinateur supervise l’ensemble des tâches. Une architecture qui montre la prochaine étape des assistants de programmation : ne plus seulement accélérer un développeur, mais orchestrer plusieurs agents spécialisés capables de travailler simultanément sur différentes parties d’un logiciel.

Claude Code Projects devient un espace de travail multi-agents

Le nouveau fonctionnement de Projects repose sur une idée relativement simple. Au lieu de confier successivement plusieurs tâches à Claude Code, l’utilisateur peut désormais créer différents threads travaillant simultanément au sein du même projet. Ces threads partagent le contexte général : objectifs, mémoire du projet, fichiers et artefacts nécessaires à leur travail. Cependant, chacun reçoit une mission distincte et dispose de son propre environnement d’exécution.

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Un agent peut par exemple travailler sur une nouvelle fonctionnalité pendant qu’un deuxième analyse les tests, qu’un troisième examine un bug et qu’un quatrième prépare une modification de l’interface.

L’utilisateur n’est pas obligé de suivre l’ensemble de ces opérations depuis une conversation unique. Il peut ouvrir individuellement chaque thread afin de discuter avec l’agent concerné, vérifier son avancement ou modifier ses instructions.

Le chat principal du projet joue parallèlement le rôle de tableau de bord. Il permet de suivre le travail en cours et de donner des instructions à l’ensemble du système sans devoir naviguer constamment entre les différentes sessions.

Projects devient ainsi moins une collection de conversations qu’un environnement d’orchestration d’agents.

Un coordinateur distribue et organise le travail

Au centre de cette architecture se trouve un agent coordinateur. Son rôle consiste à organiser les différentes missions et à maintenir une cohérence entre les threads. Plutôt que de demander à un seul modèle de traiter une longue succession d’étapes, Claude Code peut répartir un problème complexe entre plusieurs sessions exécutées simultanément.

Sous le capot, chaque thread correspond à une session Claude Code dans le cloud, travaillant sur sa propre branche et sa propre copie du dépôt. Ce choix rapproche le fonctionnement des agents de celui d’une équipe de développeurs utilisant Git.

Les différents agents peuvent avancer indépendamment sans modifier directement le même environnement de travail. Lorsque leurs contributions sont terminées, les changements doivent ensuite être réunis.

Cependant, Anthropic ne cherche pas à masquer complètement les difficultés inhérentes à cette approche. Si deux threads modifient la même portion de code, le système peut produire un conflit de fusion, exactement comme lorsque deux développeurs travaillent sur les mêmes lignes dans des pull requests différentes.

L’orchestration multi-agents ne supprime donc pas les problèmes classiques du développement collaboratif. Elle les transpose simplement à une équipe composée en partie d’agents IA.

Chaque thread peut lui-même déléguer son travail à des sous-agents

L’architecture devient encore plus intéressante lorsqu’un thread reçoit une tâche suffisamment complexe. Anthropic explique qu’un agent peut à son tour diviser sa mission grâce à des subagents, loops et workflows. Un projet peut donc contenir plusieurs threads parallèles, tandis que certains de ces threads délèguent eux-mêmes des sous-problèmes.

On obtient une organisation hiérarchique du travail. Le coordinateur supervise le projet global, les threads prennent en charge différentes missions et les sous-agents peuvent résoudre des éléments plus précis à l’intérieur de chacune d’elles.

Cette structure est particulièrement adaptée aux tâches qui peuvent être parallélisées. Lors d’une refonte importante, un agent peut analyser l’architecture existante pendant qu’un autre écrit des tests et qu’un troisième prépare une migration.

Le potentiel gain ne vient alors plus uniquement de la vitesse avec laquelle un modèle produit du code. Il vient de la possibilité d’effectuer plusieurs raisonnements et plusieurs opérations simultanément.

C’est une différence importante avec les premières générations d’assistants de programmation, essentiellement conçues comme des copilotes intervenant à côté du développeur dans son éditeur.

Anthropic rapproche Claude Code du fonctionnement d’une équipe logicielle

Cette organisation révèle une évolution plus générale des outils de programmation basés sur l’intelligence artificielle. Au départ, leur proposition était essentiellement individuelle : compléter une ligne, générer une fonction ou expliquer un morceau de code. Les agents ont ensuite commencé à recevoir des tâches plus longues, capables de parcourir un dépôt, modifier plusieurs fichiers, lancer des commandes et vérifier leur propre travail.

Le multi-agent ajoute désormais une couche supplémentaire : la coordination. Le problème n’est plus seulement de déterminer si une IA peut écrire correctement une fonctionnalité, mais de savoir si plusieurs agents peuvent se répartir un projet sans dupliquer inutilement leur travail ou introduire des incohérences.

L’utilisation de branches indépendantes constitue à ce titre une approche pragmatique. Anthropic ne crée pas un mécanisme entièrement nouveau pour réconcilier le travail des agents : Claude Code s’appuie sur les pratiques déjà utilisées par les équipes humaines.

Cette stratégie conserve également une trace claire des modifications produites par chaque thread. Le développeur peut examiner séparément les contributions avant de les intégrer au projet principal.

Le coordinateur ne remplace donc pas nécessairement les workflows Git existants. Il vient plutôt automatiser une partie du travail qui se déroule avant la revue et la fusion.

Le cloud d’abord, les environnements locaux ensuite

Au lancement de la bêta, les différents threads fonctionnent exclusivement dans le cloud. Cette approche facilite naturellement l’exécution parallèle de plusieurs sessions Claude Code. Chaque agent peut disposer de son environnement isolé et travailler sur sa propre copie du dépôt sans dépendre directement des ressources de la machine de l’utilisateur.

Elle peut cependant constituer une limite pour les équipes dont le développement repose sur des outils internes, des dépendances locales ou des environnements difficiles à reproduire à distance.

Anthropic indique que la prise en charge des outils et du code locaux arrivera « très bientôt ». Cette évolution sera importante pour déterminer jusqu’où Projects peut s’intégrer dans les workflows professionnels existants. Un agent réellement utile dans une grande entreprise doit souvent interagir avec bien davantage qu’un dépôt Git : outils internes, environnements de test, services de développement et infrastructures privées peuvent faire partie du processus.

La bêta constitue donc surtout une première étape permettant à Anthropic de tester son modèle d’orchestration avant d’étendre les environnements auxquels les agents peuvent accéder.

Claude Code passe du copilote à l’orchestrateur

La nouvelle version de Projects est disponible en bêta à partir d’aujourd’hui auprès d’une sélection d’abonnés Claude Pro et Max. Anthropic prévoit ensuite d’élargir progressivement l’accès aux utilisateurs Pro, Max, Team et Enterprise.

Cette architecture doit également rejoindre à terme Cowork et les conversations Claude classiques, ce qui montre que le concept de threads parallèles ne devrait pas rester limité au développement logiciel. C’est peut-être le point le plus intéressant de cette annonce.

Claude Code constitue un terrain particulièrement adapté pour expérimenter le multi-agent parce que le développement logiciel possède déjà les structures nécessaires pour diviser, suivre et fusionner le travail. Branches, commits et pull requests fournissent naturellement des frontières entre les tâches.

Mais le principe peut dépasser le code. Un projet de recherche pourrait répartir l’analyse de plusieurs sources entre différents agents. Une mission professionnelle pourrait déléguer simultanément la rédaction, l’analyse de données et la préparation de documents, avant qu’un coordinateur rassemble les résultats.

Avec cette nouvelle version de Projects, Anthropic ne cherche donc plus seulement à rendre Claude meilleur pour accomplir une tâche. L’entreprise commence à construire une couche capable de gérer plusieurs Claude travaillant ensemble.

Après le copilote qui écrivait du code à côté du développeur et l’agent capable de travailler seul, une troisième phase se dessine : celle où l’utilisateur ne programme plus nécessairement avec une IA, mais supervise une équipe entière d’agents qui se répartissent le travail comme autant de développeurs virtuels.