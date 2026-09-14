Apple pourrait bientôt s’attaquer à une catégorie qu’elle a longtemps laissée aux accessoiristes : les manettes de jeu. Selon Mark Gurman, la firme développe actuellement deux contrôleurs destinés à l’iPhone, avec une commercialisation qui pourrait se faire sous la marque Beats plutôt que directement sous le nom Apple.

La rumeur prend davantage de consistance après la découverte, dans le code de macOS 26.7, de références à deux manettes identifiées comme des périphériques de première partie. Un détail technique qui ne confirme encore rien officiellement, mais qui suggère qu’Apple travaille bien sur du matériel de jeu maison.

Deux manettes Apple repérées dans le code de macOS

La première alerte est venue de MacRumors, qui a découvert deux références à des contrôleurs de jeu dans le code de macOS 26.7. Le fait que ces accessoires apparaissent dans macOS pourrait laisser penser à des périphériques pour Mac. Mark Gurman indique pourtant qu’ils seraient avant tout conçus pour l’iPhone, ce qui recentre immédiatement le projet sur l’écosystème mobile.

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Cette distinction est importante. Apple prend déjà en charge de nombreuses manettes tierces sur iPhone, qu’il s’agisse de contrôleurs Bluetooth classiques ou de modèles qui viennent entourer physiquement le smartphone. Mais la firme n’a jamais proposé jusqu’ici sa propre interprétation de ce format.

Si ces deux produits arrivent bien sur le marché, Apple ne se contenterait donc plus d’améliorer la compatibilité logicielle avec le gaming mobile : elle commencerait à contrôler aussi l’accessoire lui-même.

Beats pourrait servir de marque d’expérimentation

Le point le plus intéressant de la fuite concerne probablement le branding. Selon Gurman, ce seraient des responsables de Beats qui piloteraient le projet. Apple pourrait ainsi choisir de vendre les contrôleurs sous la marque de sa filiale plutôt que comme accessoires Apple traditionnels.

Cette stratégie aurait du sens. Beats est déjà utilisé comme terrain d’expérimentation pour des produits qui s’éloignent légèrement des catégories Apple les plus premium. La marque vend désormais des coques pour iPhone et des câbles USB-C, des accessoires plus fonctionnels et plus accessibles que ce que l’on associe généralement au catalogue Apple.

Une manette de jeu entrerait assez naturellement dans cette logique.

Le marché du gaming fonctionne aussi avec ses propres codes esthétiques, culturels et tarifaires. Des matériaux très haut de gamme ou une finition proche de celle d’un Magic Keyboard pourraient rapidement faire grimper le prix à un niveau difficile à justifier face aux contrôleurs de Backbone, Razer, GameSir ou 8BitDo.

Beats donnerait donc à Apple davantage de liberté pour proposer quelque chose de plus coloré, plus lifestyle et potentiellement moins cher.

L’iPhone devient un appareil de jeu plus stratégique pour Apple

Ce projet arrive aussi à un moment où Apple accorde davantage d’importance au jeu sur iPhone. Les puces Apple Silicon offrent depuis plusieurs générations des performances graphiques capables de faire tourner des productions ambitieuses, tandis qu’iOS prend en charge de plus en plus finement les manettes, les profils de boutons et les expériences de jeu externes.

Apple a également cherché à attirer davantage de jeux premium sur ses plateformes, tout en améliorant les outils destinés aux développeurs pour porter des titres entre Mac, iPhone et iPad.

Le problème reste toutefois l’interface. Un écran tactile fonctionne très bien pour certains genres, mais reste nettement moins adapté aux jeux d’action, de course, de combat ou aux expériences pensées à l’origine pour console. Une manette directement conçue autour de l’iPhone pourrait donc jouer un rôle important dans la stratégie gaming d’Apple.

Surtout si l’entreprise parvient à proposer une intégration matérielle et logicielle plus propre que celle des solutions tierces actuelles.

Deux modèles pourraient viser des usages différents

La présence de deux références distinctes laisse aussi penser qu’Apple ne prépare pas un seul contrôleur universel. Il est encore trop tôt pour savoir à quoi correspondent exactement ces deux appareils, mais plusieurs scénarios sont possibles. Apple pourrait par exemple distinguer une manette traditionnelle Bluetooth d’un modèle pensé pour envelopper physiquement l’iPhone, dans l’esprit des Backbone One ou Razer Kishi. Une autre possibilité serait de proposer deux tailles, deux niveaux de prix ou deux orientations ergonomiques.

Aucune de ces hypothèses n’est confirmée à ce stade.

Le simple fait que deux périphériques apparaissent dans le code montre néanmoins qu’Apple semble réfléchir à une gamme plutôt qu’à un accessoire isolé. Cette approche serait cohérente avec la volonté de toucher plusieurs profils de joueurs, du joueur occasionnel au public plus habitué aux contrôleurs physiques.

Le choix de Beats pourrait permettre un prix plus agressif

Le prix sera probablement l’un des éléments déterminants. Une manette Apple vendue sous la marque principale pourrait facilement hériter du positionnement premium habituel de la société. Or, le marché des contrôleurs mobiles est extrêmement concurrentiel et les utilisateurs disposent déjà de nombreuses alternatives à des tarifs raisonnables.

Passer par Beats permettrait à Apple d’éviter cette contrainte symbolique. La marque pourrait utiliser des plastiques plus conventionnels, des couleurs plus expressives et une construction moins luxueuse, tout en conservant une forte intégration avec iOS.

C’est précisément ce type de compromis qui pourrait rendre le produit crédible. Une manette mobile n’a pas besoin d’être un objet de luxe. Elle doit surtout être confortable, réactive, solide et suffisamment abordable pour être achetée comme accessoire complémentaire plutôt que comme investissement à part entière.

Apple pourrait enfin structurer son offre gaming autour de l’iPhone

Si la rumeur se confirme, ces contrôleurs représenteraient une étape assez logique dans l’évolution de l’iPhone. Apple possède déjà le matériel, les performances et l’écosystème logiciel nécessaires pour pousser davantage le jeu mobile. Ce qui lui manque encore, c’est un périphérique de référence capable de transformer rapidement l’iPhone en véritable console portable.

Une manette officielle pourrait aussi envoyer un signal fort aux développeurs : Apple ne considère plus le gaming comme un simple usage parmi d’autres, mais comme une catégorie suffisamment stratégique pour justifier du matériel dédié.

Le choix de Beats serait alors plus qu’un simple détail de marque. Il permettrait à Apple de tester le marché sans alourdir son catalogue principal, tout en visant un public plus jeune et plus sensible à l’univers du jeu.

Si Apple lance réellement deux manettes sous la bannière Beats, l’enjeu ne sera pas seulement de vendre un nouvel accessoire. Ce serait surtout une manière de donner enfin à l’iPhone une identité gaming plus claire, plus cohérente et beaucoup plus visible.