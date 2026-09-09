OpenAI fait évoluer ChatGPT Images avec une mise à jour qui change moins la qualité brute des images que la manière de les créer. Avec ChatGPT Images 2.5, l’entreprise introduit notamment Sketch, un outil qui permet de dessiner directement dans ChatGPT avant de demander à l’IA de transformer ce croquis en image finalisée.

La nouvelle version promet également une génération jusqu’à 50 % plus rapide, une meilleure fidélité visuelle et surtout des retouches plus cohérentes au fil d’une conversation. OpenAI rapproche ainsi progressivement son générateur d’images d’un véritable environnement de création, où le texte n’est plus la seule façon d’expliquer ce que l’on veut obtenir.

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Sketch permet de dessiner directement son idée dans ChatGPT

La nouveauté la plus visible de cette mise à jour est Sketch. Pour l’activer, il suffit de saisir @Sketch dans ChatGPT. Une zone de dessin s’ouvre alors directement dans la conversation, permettant de tracer rapidement une forme, une composition ou un objet avant d’ajouter des instructions textuelles.

L’objectif n’est évidemment pas de remplacer un logiciel de dessin. Le croquis sert surtout de référence spatiale au modèle.

Un utilisateur peut, par exemple, dessiner grossièrement un personnage dans une certaine position, indiquer l’emplacement d’un objet ou organiser les différents éléments d’une scène. ChatGPT Images 2.5 interprète ensuite ces informations avec le prompt associé afin de produire une version beaucoup plus détaillée.

Cette approche répond à une faiblesse historique du prompt textuel : certaines idées sont beaucoup plus simples à montrer qu’à décrire. Expliquer précisément qu’un objet doit être légèrement décalé sur la gauche, qu’un personnage doit occuper un tiers de l’image ou qu’un élément doit apparaître derrière un autre peut nécessiter plusieurs phrases. Quelques traits suffisent parfois à exprimer la même intention.

OpenAI ajoute également un système de commentaires localisés. Plutôt que de demander une modification en décrivant la zone concernée — « change les yeux du personnage », « enlève l’objet en haut à droite » ou « modifie uniquement cette partie » — l’utilisateur peut désormais commenter directement une portion de l’image.

Le changement paraît modeste, mais il rend les retouches beaucoup plus naturelles. Jusqu’ici, l’édition conversationnelle reposait presque entièrement sur la capacité du modèle à comprendre quelle partie de l’image était visée. Avec une indication visuelle directement attachée à la zone concernée, cette ambiguïté diminue fortement.

L’utilisateur peut donc partir d’une première génération, sélectionner un détail à corriger et expliquer la modification attendue sans demander au modèle de reconstruire mentalement toute la scène à partir d’une description.

C’est une logique beaucoup plus proche des outils collaboratifs de design que des premiers générateurs d’images.

ChatGPT Images 2.5 veut surtout mieux conserver les modifications successives

OpenAI insiste également sur la cohérence des éditions effectuées sur plusieurs tours de conversation. C’est l’un des problèmes les plus frustrants de la génération d’images actuelle. Une première modification peut fonctionner correctement, puis une seconde demande entraîne involontairement des changements ailleurs : un visage évolue, une couleur revient à son état initial ou certains détails disparaissent progressivement.

ChatGPT Images 2.5 doit mieux préserver les décisions prises lors des étapes précédentes. Lorsqu’un utilisateur modifie successivement une couleur, une tenue puis l’arrière-plan, chaque nouvelle intervention est davantage censée s’appuyer sur la version précédente plutôt que réinterpréter entièrement l’image.

Cette amélioration est particulièrement importante pour les usages professionnels. Concevoir une affiche, une campagne publicitaire ou une image produit nécessite rarement une seule génération parfaite. Le travail repose plutôt sur une série de petits ajustements.

Plus le modèle maintient la cohérence entre ces étapes, plus il devient utilisable comme outil de production et non comme simple générateur d’idées.

Une meilleure lumière, davantage de textures et jusqu’à 50 % de latence en moins

OpenAI annonce également plusieurs améliorations directement liées à la qualité du modèle. ChatGPT Images 2.5 doit produire des éclairages plus naturels et des textures plus riches, tout en conservant davantage l’apparence des sujets présents dans les images de référence. L’entreprise indique aussi avoir amélioré la compréhension des instructions visuelles complexes et la fidélité aux styles demandés.

La vitesse progresse parallèlement. Selon OpenAI, la latence de génération a été réduite de jusqu’à 50 % par rapport à ChatGPT Images 2.0. Cette réduction du temps d’attente compte particulièrement dans le nouveau type de workflow que l’entreprise cherche à encourager. Si l’utilisateur doit effectuer cinq ou dix petites modifications successives, chaque seconde gagnée entre deux versions améliore considérablement l’expérience globale.

La vitesse n’est donc pas simplement une caractéristique technique. Elle conditionne la possibilité d’utiliser l’IA comme un outil réellement interactif.

Un générateur très performant, mais lent encourage à préparer longuement chaque prompt. Un modèle plus rapide invite au contraire à expérimenter, corriger et recommencer.

OpenAI ajoute aussi des templates pour démarrer plus facilement

Sketch n’est qu’une partie de la transformation de l’interface. OpenAI introduit également des templates pour certains formats courants, comme les affiches, les produits ou le merchandising. L’utilisateur peut choisir un point de départ, puis préciser le message, le style ou les éléments visuels nécessaires.

Cette approche réduit encore la dépendance au prompt vide. Les générateurs d’images ont longtemps supposé que l’utilisateur savait précisément décrire ce qu’il voulait. En réalité, beaucoup de personnes connaissent le résultat recherché, mais ne savent pas comment structurer une instruction permettant de l’obtenir.

Les modèles deviennent donc progressivement accompagnés d’interfaces qui structurent la création : modèles prédéfinis, dessin, sélection d’une zone et retouches conversationnelles.

La qualité du modèle reste centrale, mais l’expérience utilisateur devient presque aussi importante.

ChatGPT Images dépasse progressivement le simple générateur text-to-image

Ces nouveautés montrent surtout que la bataille de l’image générative se déplace. Pendant plusieurs années, les plateformes se sont essentiellement affrontées sur leur capacité à convertir une phrase en image spectaculaire. Cette compétence devient progressivement une commodité.

Le prochain enjeu consiste à contrôler le résultat.

Pour un utilisateur professionnel, la question n’est plus seulement de savoir si un modèle peut produire une belle image, mais s’il est capable de respecter un cadrage précis, conserver un personnage identique, modifier uniquement un élément ou reprendre une composition déjà imaginée.

Sketch répond directement à cette évolution. Le dessin devient une nouvelle modalité d’instruction, au même titre que le texte ou une image importée. À terme, rien n’empêche d’imaginer des workflows où l’utilisateur mélange croquis, photos, commentaires localisés, prompts vocaux et instructions textuelles dans une seule conversation.

Le générateur devient alors moins un moteur de création autonome qu’un partenaire capable d’interpréter plusieurs formes d’intention.

Deux déclinaisons arrivent également dans l’API

OpenAI étend en parallèle cette génération aux développeurs avec deux nouveaux modèles : GPT-Image-2.5 Flare et GPT-Image-2.5 Sunburst.

Flare reprend les principales améliorations de qualité, d’édition et de vitesse de ChatGPT Images 2.5. Sunburst vise davantage les workflows où la précision prime sur le temps de génération, avec des traitements plus longs, mais un contrôle renforcé.

Cette séparation montre également comment OpenAI envisage le marché. Tous les usages n’ont pas besoin du même compromis. Une application grand public peut privilégier la rapidité, alors qu’une agence ou une plateforme e-commerce peut préférer attendre davantage pour obtenir une image produit plus précise.

Le modèle d’image devient donc lui-même une infrastructure déclinable selon les besoins, plutôt qu’une expérience limitée à ChatGPT.

OpenAI cherche à faire de ChatGPT un véritable espace de création visuelle

ChatGPT Images 2.5 est disponible dans ChatGPT, ChatGPT Work et Codex sur desktop, mobile et Web. OpenAI indique par ailleurs que ses outils d’image génèrent désormais plus de trois milliards d’images par semaine entre ChatGPT Images et les modèles GPT-Image utilisés via API.

À cette échelle, améliorer uniquement la qualité des images ne suffit plus. Le véritable enjeu devient la façon dont les utilisateurs passent de l’idée au résultat.

Sketch est intéressant précisément pour cette raison. Il élimine une partie du travail de traduction nécessaire entre ce que l’utilisateur visualise mentalement et ce qu’il parvient à exprimer avec des mots. Les commentaires localisés font la même chose pour l’édition, tandis que les templates réduisent le problème de la page blanche.

La génération d’images par IA se rapproche ainsi progressivement du fonctionnement d’un logiciel créatif classique, mais avec une différence fondamentale : au lieu d’apprendre des dizaines d’outils, l’utilisateur peut simplement montrer, sélectionner ou expliquer ce qu’il souhaite.

Avec Images 2.5, OpenAI ne cherche donc plus seulement à rendre ChatGPT meilleur pour créer des images. Il cherche à faire disparaître progressivement le prompt comme unique interface entre une idée et sa représentation visuelle.