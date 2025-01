Seconde rupture : Trump abandonne l’accord de Paris sur le climat

Dans un geste controversé, le président Donald Trump a signé un décret retirant les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat, marquant ainsi la deuxième fois qu’il retire le pays de ce pacte mondial historique.

Cette décision abandonne un effort collectif crucial pour lutter contre le changement climatique, alors que le monde fait face à des conséquences de plus en plus graves liées à la montée des températures.

Adopté en 2015, l’accord de Paris engage près de 200 pays à limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 à 2°C au-dessus des niveaux préindustriels. Dépasser ce seuil pourrait déclencher des impacts climatiques irréversibles.

Une décision récurrente en pleine crise climatique

Ce n’est pas la première fois que Trump retire les États-Unis de cet accord. Lors de son précédent mandat, il avait déjà pris cette décision en 2020, avant que son successeur, Joe Biden, ne réintègre l’accord en 2021. L’administration Biden avait alors souligné l’urgence de la coopération mondiale pour faire face à une crise climatique de plus en plus grave.

Cette décision intervient après que 2024 a été déclarée l’année la plus chaude jamais enregistrée, surpassant le précédent record établi en 2023. Les États-Unis, déjà le plus grand émetteur historique de dioxyde de carbone et le principal producteur de pétrole et de gaz, jouent un rôle central dans l’action climatique. Les experts avertissent que cette décision sape les efforts mondiaux et pourrait encourager d’autres nations à relâcher leurs engagements.

Conséquences nationales et mondiales

Le retrait de l’accord de Paris a des répercussions majeures.

Impacts nationaux

Augmentation des catastrophes climatiques : Les États-Unis subissent déjà les effets du changement climatique, des incendies en Californie qui ont ravagé des communautés entières aux ouragans et autres catastrophes climatiques coûtant des milliards de dollars.

Tensions économiques : Les catastrophes liées au climat deviennent de plus en plus coûteuses, exerçant une pression sur les budgets fédéraux et les marchés d’assurance.

Un vide dans le leadership mondial

En quittant l’accord, les États-Unis rejoignent les rangs de l’Iran, de la Libye et du Yémen, seuls pays non signataires.

La décision affaiblit les négociations climatiques internationales, car d’autres nations pourraient hésiter à prendre des mesures plus strictes sans le soutien des États-Unis.

Sans la coopération des États-Unis, l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5 °C devient encore plus difficile à atteindre.

Réactions des experts

Les groupes environnementaux et les scientifiques ont exprimé leur indignation. Rachel Cleetus, directrice de la politique au sein de l’Union of Concerned Scientists, a déclaré que cette décision « défie clairement les réalités scientifiques » et montre une « indifférence cruelle aux impacts du changement climatique que les populations subissent déjà aux États-Unis et dans le monde ».

Depuis la révolution industrielle, le climat terrestre est resté relativement stable, permettant aux civilisations humaines de prospérer. L’accord de Paris visait à préserver ces conditions en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, l’absence des États-Unis affaiblit considérablement l’efficacité de l’accord, sachant que le pays est responsable de 15 % des émissions mondiales chaque année.

Et maintenant ?

Le retrait des États-Unis de l’accord de Paris ne prendra pas effet immédiatement. L’administration Trump devra notifier les Nations unies, et la sortie deviendra officielle un an après la date de notification.

Alors que le monde continue de se réchauffer, la pression s’intensifie sur les décideurs et la société civile pour atténuer les risques climatiques. Cette décision soulève la question : d’autres nations redoubleront-elles d’efforts ou le retrait américain minera-t-il la solidarité mondiale ?

Le changement climatique a déjà intensifié les catastrophes naturelles, avec des États-Unis confrontés à des incendies, des ouragans et des inondations de plus en plus fréquents et graves. Le retrait de l’accord de Paris symbolise un recul de la coopération mondiale et risque d’aggraver la crise climatique pour les générations futures.