Instagram Récap 2024 : Célébrez la fin d’année avec des Stories festives !

Instagram propose une nouvelle manière de revivre vos meilleurs moments de 2024 grâce à une fonction de collage dédiée à vos Stories. L’entreprise déploie une série d’outils et de fonctionnalités qui rendent plus amusante la connexion avec les amis et la famille pendant les fêtes de fin d’année.

Disponible uniquement jusqu’à la première semaine de janvier, cette nouveauté permet de combiner plusieurs photos de l’année écoulée et de les partager avec vos amis, sous forme de story personnalisée.

Jusqu’à présent, les collages dans les stories d’Instagram nécessitaient de redimensionner et positionner manuellement des photos ou d’utiliser la fonctionnalité Layout, qui limite les images à une grille prédéfinie. Désormais, cette nouvelle option vous permet de raconter vos souvenirs de manière plus fluide et créative, en rassemblant vos photos préférées pour un rendu unique. C’est un excellent moyen de mettre en valeur les moments forts et de créer un récapitulatif visuel de l’année écoulée.

Instagram enrichit également ses options pour les fêtes de fin d’année avec plusieurs fonctionnalités éphémères :

Modèles « Ajout perso » thématiques : Ces modèles permettent à vos amis de répondre à votre story en créant la leur avec un thème commun, idéal pour partager des souvenirs en groupe.

Effets de texte « Nouvel An » et « Compte à rebours » : Ajoutez une touche festive à vos stories et DMs avec ces nouveaux styles textuels.

Thèmes de discussion et phrases secrètes : Des thèmes décoratifs pour vos discussions privées sont disponibles, et certaines expressions comme « bonne année » déclenchent des effets visuels spéciaux dans vos messages et notes.

Partagez vos souvenirs avant qu’il ne soit trop tard dans Instagram

Ce n’est pas la première fois qu’Instagram introduit des fonctionnalités liées à une fête ou à un événement spécifique. L’entreprise s’est souvent empressée d’adopter les tendances et de fournir aux utilisateurs des outils pour améliorer leur expérience sur la plateforme. Qu’il s’agisse de filtres, d’autocollants ou de fonctions interactives, Instagram a toujours encouragé l’expression créative et la connexion.

Avec ces nouveautés limitées dans le temps, Instagram encourage ses utilisateurs à célébrer 2024 d’une manière interactive et festive. Que ce soit pour créer des collages, répondre à un « Ajout perso » ou découvrir les effets cachés, ces outils sont une belle manière de tourner la page tout en partageant des moments avec ses proches.

Profitez-en vite, car ces fonctionnalités disparaîtront après la première semaine de janvier !