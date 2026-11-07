DJI enrichit sa gamme professionnelle avec le Matrice 5T, un drone industriel pliable qui concentre plusieurs technologies habituellement réservées à des appareils plus imposants. Présenté comme un modèle compact adapté à de nombreux scénarios d’intervention, il associe détection LiDAR, radar millimétrique, vision omnidirectionnelle et imagerie thermique.

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Le constructeur met notamment en avant sa capacité à évoluer dans des environnements difficiles, avec une mise en service annoncée en une dizaine de secondes. Le Matrice 5T cible ainsi les équipes de secours, les services de sécurité publique, les professionnels de l’inspection industrielle et les opérateurs chargés de missions de cartographie.

LiDAR, radar millimétrique et vision omnidirectionnelle

La principale nouveauté du Matrice 5T réside dans son système de détection. DJI intègre pour la première fois de série, sur un drone industriel léger, trois technologies complémentaires : un LiDAR, un radar millimétrique et un système de vision omnidirectionnelle en couleur.

Le LiDAR peut détecter des obstacles fins, comme des lignes électriques, jusqu’à 32 mètres, y compris dans des conditions de faible luminosité. Le radar millimétrique conserve quant à lui ses capacités de détection dans des environnements difficiles, notamment en présence de brouillard, de poussière, de pluie ou de neige.

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Le système visuel repose sur des caméras fisheye capables de maintenir le positionnement du drone dans des conditions d’éclairage descendant jusqu’à 0,5 lux. Cette combinaison doit améliorer la perception de l’environnement et la sécurité des vols lorsque les conditions deviennent moins favorables.

Une caméra thermique et un zoom hybride jusqu’à 176×

Le DJI Matrice 5T dispose également d’un équipement photographique particulièrement complet. Il intègre une caméra thermique native de 1K, avec une résolution de 1 280 × 1 024 pixels, destinée notamment à repérer les sources de chaleur et les anomalies thermiques.

À cette caméra s’ajoutent plusieurs focales visibles : grand-angle, téléobjectif intermédiaire et téléobjectif. Le capteur grand-angle peut produire des images couleur dans des conditions d’éclairage extrêmement faibles, jusqu’à 0,01 lux selon DJI.

Le système propose un zoom optique 11× et un zoom hybride pouvant atteindre 176×. Un télémètre laser complète l’ensemble avec une portée annoncée de 3 000 mètres. L’imagerie bénéficie également d’un éclairage proche infrarouge et d’une fusion de deux sources lumineuses pour améliorer les capacités d’observation.

Jusqu’à 59 minutes de vol et une transmission sur 40 km

Malgré son format compact et pliable, le Matrice 5T affiche des caractéristiques de vol ambitieuses. DJI annonce jusqu’à 59 minutes d’autonomie, une certification IP55 contre la poussière et l’eau, ainsi qu’une plage de fonctionnement comprise entre -20 °C et 50 °C.

Les moteurs développent une force de traction par axe presque deux fois supérieure à celle du Matrice 4T. Les nouvelles hélices biomimétiques doivent également limiter les nuisances sonores, avec un niveau annoncé inférieur à 80 dB(A).

Pour les communications, DJI adopte le système O4 Enterprise, associé à deux modules 4G et à la prise en charge d’un relais aérien. L’ensemble permettrait d’atteindre une portée de transmission vidéo d’environ 40 kilomètres, dans les conditions prévues par le constructeur.

Une reconnaissance intelligente pour les missions professionnelles

Le Matrice 5T embarque également des fonctions d’analyse automatisée. Le drone peut reconnaître plus de 20 types de cibles et effectuer simultanément des analyses à partir des images visibles et infrarouges.

Ces capacités doivent faciliter l’identification de véhicules, de navires ou encore de départs de feu. Elles peuvent s’avérer utiles lors d’opérations de recherche et de sauvetage, de surveillance de sites sensibles ou d’inspections d’infrastructures.

DJI vise plusieurs secteurs professionnels : interventions d’urgence, inspection de lignes électriques, cartographie, sécurité publique et surveillance industrielle. La combinaison des capteurs, de la caméra thermique et des fonctions de reconnaissance doit permettre de couvrir des missions variées avec une seule plateforme.

Prix et disponibilité du DJI Matrice 5T

Le DJI Matrice 5T a été lancé le 5 novembre 2026. Il est annoncé comme disponible auprès des revendeurs DJI Enterprise agréés dans le monde entier, même si les premières livraisons sur certains marchés ne sont attendues que dans la seconde moitié du mois de novembre.

En Chine continentale, son prix officiel est fixé à 57 488 yuans, soit environ 7 722 euros. DJI ne communique pas de tarif mondial unique : les prix sont déterminés par les distributeurs agréés en fonction des régions et des configurations proposées.

Les premières offres de partenaires officiels européens situeraient le prix autour de 8 600 euros. Ce positionnement confirme que le Matrice 5T s’adresse avant tout aux entreprises et aux organisations ayant des besoins professionnels spécifiques, plutôt qu’au grand public.

Avec ce nouveau modèle, DJI cherche à rapprocher les capacités de détection et d’imagerie des drones industriels haut de gamme d’une plateforme plus facile à transporter. Le LiDAR, le radar millimétrique et la caméra thermique constituent les principaux arguments de cette nouvelle génération.