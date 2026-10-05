DJI préparerait une évolution ambitieuse de son drone compact avec le Neo 3, qui chercherait à améliorer à la fois la qualité d’image, l’autonomie de vol et la simplicité d’utilisation. Parmi les principales nouveautés évoquées figure un capteur carré de 1/1,1 pouce, particulièrement intéressant pour les créateurs de contenu verticaux.

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Avec un poids annoncé de seulement 192,7 grammes, le Neo 3 conserverait par ailleurs un format particulièrement compact. DJI miserait également sur un suivi de sujet plus rapide, une détection d’obstacles omnidirectionnelle et de nouvelles commandes simplifiées.

Un capteur carré pensé pour la vidéo verticale

Le principal changement concernerait la caméra. Le DJI Neo 3 intégrerait un capteur carré de 1/1,1 pouce, plus grand que celui de son prédécesseur et conçu pour améliorer la qualité générale des images, notamment lorsque les conditions lumineuses deviennent moins favorables.

Mais le format carré aurait surtout un intérêt pour la vidéo verticale. Il permettrait de limiter le recadrage nécessaire pour produire des contenus au format portrait et de conserver davantage d’informations dans l’image.

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Un choix particulièrement logique pour un drone destiné aux créateurs qui publient directement leurs vidéos sur les réseaux sociaux.

Le Neo 3 proposerait également un zoom 2x sans perte, destiné notamment aux plans rapprochés et aux scènes dans lesquelles le sujet est difficile à atteindre physiquement.

Un suivi des sujets plus rapide

DJI travaillerait également sur les capacités autonomes du Neo 3. Le drone bénéficierait d’un système de suivi actif haute vitesse, capable de maintenir sa cible dans le cadre même lorsque celle-ci se déplace rapidement.

Cette fonction pourrait notamment être utile pour filmer des sportifs, des véhicules ou des animaux en mouvement. L’objectif est de réduire la quantité d’intervention nécessaire de la part du pilote tout en conservant un cadrage exploitable.

Le drone intégrerait également une détection des obstacles omnidirectionnelle, destinée à identifier les obstacles autour de lui et à limiter les risques de collision.

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Des mouvements de caméra automatisés et des ajustements intelligents du cadrage compléteraient cet ensemble, avec l’objectif de permettre à un utilisateur peu expérimenté d’obtenir plus facilement des plans élaborés.

Un DJI RC Mini et des commandes à une main

Le Neo 3 miserait aussi sur une expérience utilisateur simplifiée. DJI proposerait notamment une nouvelle télécommande DJI RC Mini, décrite comme légère et compacte, afin de faciliter le transport du drone et de son contrôleur.

Mais la télécommande ne serait pas la seule manière de piloter le drone. Le Neo 3 pourrait également être contrôlé avec une seule main grâce à des commandes gestuelles.

Le système Décollage et atterrissage de la main permettrait quant à lui de faire décoller ou atterrir le drone depuis la paume de la main, une approche particulièrement adaptée à un appareil compact destiné à être utilisé rapidement.

Selfie Shot 2.0 pour simplifier les prises de vue

DJI proposerait également une évolution de son système de prise de vue automatique avec Selfie Shot 2.0. Les algorithmes seraient capables de cadrer automatiquement une personne seule ou un groupe, afin de limiter les manipulations nécessaires avant et pendant la prise de vue.

L’intérêt est évident pour les utilisateurs qui veulent lancer rapidement une séquence sans avoir à maîtriser toutes les subtilités du pilotage d’un drone.

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Moins de 200 grammes malgré un capteur plus imposant

Malgré ces évolutions, le Neo 3 conserverait l’un des principaux atouts de la gamme : sa compacité. Son poids annoncé serait de 192,7 grammes, soit moins de 200 grammes. Le drone resterait donc particulièrement facile à transporter et pourrait accompagner plus facilement les voyageurs et les créateurs lors de leurs déplacements.

Le châssis aurait néanmoins été repensé pour accueillir la caméra plus imposante. DJI conserverait également des protections d’hélices intégrées, destinées à protéger le drone et son environnement lors des vols.

Cette combinaison entre poids réduit, protections et fonctions autonomes positionnerait le Neo 3 comme un appareil davantage orienté vers la facilité d’utilisation que vers le pilotage traditionnel.

Le transfert des vidéos devrait être plus rapide

DJI travaillerait enfin sur le workflow après la prise de vue. Le Neo 3 faciliterait le transfert des vidéos vers un smartphone, afin de permettre aux créateurs de passer plus rapidement du vol au montage et au partage.

Pour un drone destiné notamment aux réseaux sociaux, ce point peut avoir autant d’importance que la qualité brute de la caméra. L’objectif est de pouvoir filmer, récupérer rapidement les fichiers, les éditer sur son smartphone, puis les publier sans devoir passer par un processus de transfert complexe.

Une évolution davantage pensée pour les créateurs

Avec son capteur carré, son zoom 2x sans perte, son suivi haute vitesse et ses fonctions de pilotage simplifiées, le DJI Neo 3 semble surtout chercher à rendre la captation aérienne plus accessible.

Le positionnement reste celui d’un drone compact et facile à transporter, mais DJI semble vouloir lui donner des capacités habituellement associées à des modèles plus avancés.

Il faudra toutefois attendre les informations officielles pour confirmer l’ensemble de ces caractéristiques. Sur le papier, le Neo 3 pourrait néanmoins représenter une évolution particulièrement intéressante du concept lancé avec le Neo : un drone que l’on transporte facilement, que l’on peut utiliser rapidement et qui s’occupe d’une grande partie de la prise de vue à la place du pilote.