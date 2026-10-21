OpenAI renforce ses ambitions dans les sciences du vivant. L’entreprise a annoncé le rachat d’Orchestra Bio, une jeune pousse spécialisée dans les logiciels d’intelligence artificielle destinés aux entreprises de biotechnologie. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été dévoilées.

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Fondée il y a quatre ans, la startup aurait levé environ 20 millions de dollars en 2025 auprès d’investisseurs comme Andreessen Horowitz, Atria et 8VC.

Orchestra Bio développe des agents d’IA capables d’automatiser les tâches opérationnelles liées à la découverte de médicaments. Ses outils peuvent notamment aider les entreprises à suivre leurs dépenses et à résoudre des problèmes de planification des essais cliniques. L’objectif est de réduire le temps consacré à ces activités afin de permettre aux équipes de se concentrer davantage sur la recherche.

OpenAI prévoit d’intégrer l’équipe et la technologie d’Orchestra Bio à Rosalind, son modèle d’IA consacré aux sciences de la vie, ainsi qu’à Rosalind Workbench, un environnement conçu pour aider les chercheurs à planifier des expériences et à analyser leurs résultats. OpenAI indique que Moderna et Novo Nordisk figurent déjà parmi les entreprises qui utilisent Rosalind.

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L’IA s’étend aux outils des laboratoires pharmaceutiques

Cette acquisition illustre l’évolution des grands acteurs de l’intelligence artificielle, qui développent désormais des logiciels spécialisés pour des secteurs comme la pharmacie et la biotechnologie. OpenAI et Anthropic cherchent notamment à dépasser les assistants généralistes pour proposer des outils intégrés aux processus de travail des entreprises.

Pour les startups spécialisées, cette évolution représente à la fois une opportunité et un risque. Les grands laboratoires d’IA peuvent devenir des concurrents directs en lançant leurs propres fonctionnalités, mais aussi choisir d’intégrer leurs technologies par le biais d’acquisitions.

Dans le cas d’Orchestra Bio, OpenAI a choisi cette seconde voie, en récupérant une équipe et des outils déjà orientés vers les opérations de recherche pharmaceutique.