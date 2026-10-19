Samsung préparerait une transformation importante de son interface mobile pour 2027. Selon plusieurs rumeurs, One UI 10 pourrait introduire une refonte visuelle et fonctionnelle majeure, avec une intégration plus profonde de l’intelligence artificielle et une meilleure continuité entre les smartphones, les tablettes et les objets connectés Galaxy.

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D’après le leaker Ice Universe, cette version apporterait des changements d’une ampleur inédite pour le logiciel de Samsung. Elle serait basée sur Android 18 et pourrait faire ses débuts au milieu de l’année 2027, potentiellement avec les Galaxy Z Fold 9 et Galaxy Z Flip 9.

Toutefois, Samsung n’a confirmé ni l’existence de cette mise à jour, ni son calendrier, ni les fonctionnalités évoquées. À ce stade, ces informations doivent donc être considérées comme des spéculations sur la prochaine évolution de l’écosystème Galaxy.

One UI 10 pourrait repenser l’expérience utilisateur

La principale évolution concernerait la manière dont les utilisateurs accèdent aux informations et interagissent avec leurs applications. Plutôt que de multiplier les allers-retours entre différents services, Samsung chercherait à réunir les données pertinentes dans une interface plus contextuelle.

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Concrètement, un rendez-vous dans le calendrier pourrait être associé plus directement à une conversation ou à des informations sur un lieu. L’objectif serait de faciliter l’accès aux éléments utiles sans obliger l’utilisateur à ouvrir successivement plusieurs applications.

Une telle approche pourrait simplifier certaines tâches quotidiennes et réduire le nombre d’actions nécessaires pour les accomplir. Elle marquerait également une évolution par rapport à une interface principalement organisée autour d’applications indépendantes.

Reste à savoir comment Samsung mettrait cette idée en pratique. Les informations disponibles ne précisent ni la forme de cette nouvelle interface, ni les applications concernées, ni les possibilités de personnalisation.

L’intelligence artificielle au cœur de la refonte

L’intelligence artificielle pourrait constituer l’un des piliers de One UI 10. Samsung chercherait à intégrer davantage de fonctions intelligentes dans son logiciel, avec l’ambition de rendre les interactions plus naturelles et de mieux exploiter le contexte de l’utilisateur.

Cette évolution pourrait également concerner la continuité entre les différents appareils Galaxy. Les smartphones, les tablettes et les montres connectées pourraient bénéficier d’une expérience plus cohérente, avec des fonctionnalités capables de s’articuler plus étroitement entre elles.

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Cependant, aucune liste précise de nouvelles fonctions d’IA n’a été dévoilée. Il est donc impossible de déterminer quelles capacités seraient inédites, lesquelles seraient réservées aux appareils les plus récents ou si certaines nécessiteraient une connexion à des services en ligne.

La question du modèle économique reste elle aussi ouverte. Une autre rumeur évoque la possibilité que certaines fonctions avancées d’IA et des intégrations tierces deviennent payantes, tandis que les outils essentiels resteraient gratuits. Samsung n’a annoncé aucun abonnement de ce type, et ni les fonctionnalités concernées ni les éventuels tarifs ne sont connus.

One UI pourrait-il devenir Galaxy OS ?

Une autre spéculation concerne le nom même du logiciel. Selon une rumeur relayée par le compte Phone Futurist, Samsung pourrait abandonner l’appellation One UI au profit de Galaxy OS dans le cadre de cette transformation.

Un tel changement permettrait théoriquement de renforcer l’identité commune des appareils Galaxy et de présenter le logiciel comme une plateforme couvrant l’ensemble de l’écosystème. Mais cette interprétation reste hypothétique : rien ne permet pour l’instant d’affirmer que Samsung envisage réellement ce changement de nom.

Il faut également distinguer une éventuelle évolution de la marque d’une refonte technique complète. Le passage à une nouvelle appellation ne signifierait pas nécessairement que Samsung abandonnerait l’architecture logicielle actuelle ou repartirait de zéro.

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En l’absence de confirmation officielle, One UI 10 demeure donc le nom à retenir pour évoquer cette mise à jour supposée.

Une arrivée possible avec les Galaxy Z Fold 9 et Z Flip 9

Le calendrier évoqué situe le lancement de One UI 10 vers le milieu de l’année 2027, avec une possible présentation simultanée des Galaxy Z Fold 9 et Galaxy Z Flip 9. Cette association serait cohérente avec une stratégie consistant à mettre en avant une nouvelle expérience logicielle sur les smartphones pliants les plus récents.

Des versions préliminaires destinées aux développeurs pourraient également précéder le déploiement public, selon les informations rapportées. Aucun calendrier détaillé n’a cependant été communiqué, et il reste impossible de savoir quels modèles Galaxy recevraient la mise à jour en premier.

Si ces rumeurs se confirment, Samsung pourrait chercher à faire de One UI 10 bien davantage qu’une mise à jour annuelle. Une interface plus contextuelle, une IA mieux intégrée et une continuité renforcée entre les appareils constitueraient une évolution notable.

Mais entre les fonctionnalités envisagées, le possible changement de nom et l’hypothèse d’options payantes, de nombreux éléments restent à confirmer. Samsung devra préciser sa stratégie pour déterminer si cette refonte annoncée sera réellement aussi ambitieuse que les premières fuites le suggèrent.