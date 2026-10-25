Google vient de confirmer l’existence d’Android 18, et la révélation est plutôt discrète. Le nom du prochain système d’exploitation est apparu directement dans le programme officiel de l’Android Dev Summit 2026, qui se déroulera les 28 et 29 octobre.

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La première information concerne surtout les graphismes. Google promet de nouvelles fonctionnalités capables d’apporter davantage d’effets visuels aux applications, notamment les mesh gradients et les flous progressifs, tout en maintenant une consommation raisonnable de batterie et de bonnes performances.

Android 18 apparaît dans le programme officiel

Après plusieurs années d’absence, Google relance son Android Dev Summit, une conférence dédiée aux développeurs Android qui se tiendra les 28 et 29 octobre 2026. C’est dans le programme officiel de l’événement qu’Android 18 fait sa première apparition publique. Une session intitulée « Elevate your apps with the latest graphics features in Jetpack Compose and Android 18 » promet de présenter les nouvelles possibilités graphiques de la prochaine version du système.

Google évoque notamment la création de mesh gradients et de progressive blurs, avec l’objectif de permettre aux développeurs de créer des interfaces plus riches sans sacrifier l’autonomie ou la fluidité.

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Le nom Android 18 est donc désormais officiel. En revanche, Google ne révèle pour le moment pratiquement rien des autres nouveautés du système.

Des dégradés plus complexes et des flous progressifs

Le terme mesh gradient peut sembler très technique, mais le principe est assez simple. Contrairement à un dégradé classique qui évolue généralement d’une couleur vers une autre selon une direction, un mesh gradient utilise une grille de points pour créer des transitions beaucoup plus complexes. Cela permet notamment de créer ces arrière-plans colorés aux formes douces et organiques que l’on retrouve déjà sur certaines interfaces modernes, notamment dans les écrans de verrouillage ou les applications musicales.

Le progressive blur fonctionne différemment. Le flou évolue progressivement sur une zone : une image peut rester parfaitement nette dans sa partie supérieure puis devenir de plus en plus floue vers le bas.

Ce type d’effet peut notamment améliorer la lisibilité d’un texte placé au-dessus d’une photo tout en conservant une interface visuellement dynamique.

Ces effets existent déjà dans Jetpack Compose

Toutefois, il existe une subtilité importante : ces effets ne sont pas entièrement nouveaux. Google avait déjà annoncé les mesh gradients dans Jetpack Compose en août. Un flou progressif intégré à Compose est également apparu dans une version récente du toolkit. La différence avec Android 18 devrait donc se situer dans la manière dont ces effets sont pris en charge.

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Avec Jetpack Compose, les fonctionnalités sont intégrées directement dans les applications et peuvent donc fonctionner sur des versions plus anciennes d’Android. Une fonctionnalité intégrée au système Android 18 nécessitera en revanche que l’appareil ait reçu la nouvelle version de l’OS.

Google semble surtout vouloir rendre ces effets plus efficaces au niveau de la plateforme. Le fait que l’entreprise insiste spécifiquement sur l’autonomie et la fréquence d’images laisse penser que l’optimisation des performances constitue une priorité.

Il faudra néanmoins attendre la présentation du 28 octobre pour connaître les détails techniques.

Les Pixel devraient être les premiers servis

Comme à chaque nouvelle génération Android, les smartphones Pixel devraient être parmi les premiers à bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche avait notamment été déployé sur les Pixel avant les appareils des autres constructeurs. Un éventuel programme de préversion d’Android 18 pourrait donc suivre une logique similaire.

Mais même lorsqu’une fonctionnalité est disponible au niveau du système, son adoption dépend également des développeurs. Les applications devront intégrer ces nouveaux effets pour que les utilisateurs puissent réellement en profiter.

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Le changement devrait donc être progressif, avec une adoption application par application.

Google veut embellir Android sans sacrifier les performances

Cette première apparition d’Android 18 est finalement assez révélatrice de la direction prise par Google. Alors que de nombreuses interfaces Android s’inspirent de plus en plus des effets de transparence, de profondeur et de flou popularisés par les interfaces concurrentes, Google semble vouloir développer ses propres outils graphiques tout en mettant l’accent sur leur efficacité.

Le véritable enjeu sera donc moins de savoir si Android 18 sera plus spectaculaire visuellement que de déterminer combien ces effets coûteront en ressources.

Si Google parvient à généraliser des interfaces plus riches sans provoquer de baisse visible de fluidité ou d’autonomie, Android 18 pourrait apporter une évolution esthétique importante sans transformer les smartphones en appareils énergivores.

Pour l’instant, ce n’est qu’un premier aperçu. Mais une chose est désormais certaine : Android 18 existe officiellement, et Google semble vouloir commencer cette nouvelle génération par les graphismes.