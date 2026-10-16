SanDisk annonce un partenariat exclusif avec Meta pour fournir des solutions de stockage destinées aux prochaines Meta Glasses, dont la sortie est prévue au printemps 2027. Les accessoires seront intégrés au programme officiel « Made for Meta », qui regroupe des produits certifiés pour fonctionner avec les appareils du groupe.

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Cette collaboration porte sur des cartes mémoire microSD Express et des clés USB-C développées en collaboration avec Meta. Les deux entreprises entendent répondre aux besoins de stockage liés aux bibliothèques de jeux en réalité virtuelle, aux applications et aux contenus immersifs, dont la taille peut rapidement augmenter.

Des accessoires de stockage certifiés pour la réalité virtuelle

Les produits SanDisk ont été testés et certifiés spécifiquement pour le nouveau casque. Selon l’annonce, ces tests doivent garantir des débits de lecture et d’écriture adaptés, y compris lors de transferts prolongés, ainsi qu’une compatibilité immédiate avec les logiciels de réalité virtuelle pris en charge.

Le programme « Made for Meta » impose aux fabricants tiers de respecter des exigences techniques et matérielles définies par Meta. L’objectif est de limiter les problèmes de compatibilité et de garantir une expérience cohérente avec les accessoires utilisés sur ses appareils.

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Les cartes microSD Express et les clés USB-C permettront d’ajouter de l’espace de stockage aux lunettes, afin de conserver davantage de jeux, d’applications et de contenus multimédias. L’annonce ne précise toutefois ni les capacités disponibles, ni les vitesses exactes, ni les tarifs de ces accessoires.

Un lancement prévu au printemps 2027

SanDisk prévoit de commercialiser cette gamme en même temps que les Meta Glasses, au printemps 2027. Les produits seront distribués dans l’ensemble des marchés où le casque sera officiellement vendu.

Pour SanDisk, ce partenariat représente une occasion de renforcer sa présence sur le marché des appareils immersifs. Susan Park, vice-présidente chargée de la gestion des produits grand public chez SanDisk, souligne que les cartes microSD Express doivent permettre aux utilisateurs d’accéder rapidement à une capacité de stockage supplémentaire pour leurs contenus de divertissement.

Le stockage, un enjeu pour les futurs casques

L’arrivée de jeux plus ambitieux, d’applications complexes et de médias immersifs renforce les besoins en stockage des appareils de réalité virtuelle. Des accessoires certifiés pourraient faciliter l’extension de la capacité disponible, à condition que leur compatibilité et leurs performances soient à la hauteur des exigences du casque.

Néanmoins, il reste plusieurs inconnues : Meta et SanDisk n’ont pas encore détaillé les capacités proposées, les prix ou les caractéristiques précises de cette nouvelle gamme. Ces informations seront essentielles pour déterminer l’intérêt concret de ces accessoires au lancement des Meta Glasses.