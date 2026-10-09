Samsung préparerait son retour sur le marché des casques audio circum-auriculaires avec un nouveau produit baptisé Galaxy Studio. Selon une fuite publiée le 8 octobre sur X par l’informateur @evowizz, le constructeur sud-coréen travaillerait sur un casque sans fil haut de gamme destiné à concurrencer les AirPods Max d’Apple, ainsi que les références de Sony et Bose.

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Encore mystérieux, cet appareil pourrait enrichir l’écosystème Galaxy au-delà des écouteurs Galaxy Buds. Plusieurs indices repérés dans des éléments logiciels de Samsung depuis l’été 2026 laissent penser que le projet est bien à l’étude, même si la marque n’a encore rien confirmé officiellement.

Galaxy Studio : le retour de Samsung sur le marché des casques

Samsung n’a plus réellement occupé le devant de la scène sur le marché des casques audio grand public depuis ses modèles Level Over et Level On, commercialisés en 2015. Depuis, le constructeur a surtout concentré ses efforts sur les écouteurs sans fil, avec sa gamme Galaxy Buds et des produits destinés à différents usages.

Le Galaxy Studio marquerait donc un retour notable dans une catégorie où plusieurs acteurs ont consolidé leur position. Les AirPods Max d’Apple, les Sony WH-1000XM et les Bose QuietComfort figurent parmi les références du segment premium, notamment grâce à leurs fonctionnalités de réduction active du bruit, leur confort et leurs performances audio.

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Pour l’instant, aucune caractéristique technique du Galaxy Studio n’a été confirmée. Le nom évoque néanmoins un positionnement haut de gamme, potentiellement orienté vers une restitution sonore soignée et une expérience adaptée aux longues sessions d’écoute. Il reste impossible de savoir si Samsung proposera des fonctionnalités inédites ou cherchera principalement à rivaliser avec les produits déjà établis.

Plusieurs indices apparus dans les logiciels Samsung

Les premières traces du projet remonteraient à août 2026. Des références découvertes dans du code logiciel, des noms de projet internes — dont « Galaxy H1 » — et des éléments graphiques présents dans certaines applications Samsung auraient alors laissé entrevoir le développement d’un casque sans fil circum-auriculaire.

La nouvelle fuite publiée par @evowizz apporte un nom potentiel au produit, celui de Galaxy Studio. L’informateur n’est toutefois pas parmi les sources les plus établies du secteur. Il aurait néanmoins anticipé l’existence des Galaxy Buds On avant leur annonce officielle, ce qui donne un certain intérêt à ses informations sans garantir leur exactitude.

En l’absence de confirmation de Samsung, le nom commercial, les caractéristiques et le calendrier de lancement doivent donc rester considérés comme des éléments non officiels.

Une intégration poussée dans l’écosystème Galaxy ?

L’un des principaux atouts potentiels du Galaxy Studio serait son intégration avec les autres appareils Samsung. Le casque pourrait être conçu pour fonctionner de manière transparente avec les smartphones Galaxy, les tablettes et les autres produits compatibles de la marque.

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Une telle approche permettrait à Samsung de renforcer la cohérence de son écosystème audio, à l’image de ce qu’Apple propose avec ses AirPods Max et ses différents appareils. Le passage d’un terminal à l’autre, la gestion des connexions et la synchronisation des fonctionnalités pourraient ainsi devenir des arguments commerciaux importants.

Mais ces possibilités restent hypothétiques. Aucun détail fiable n’a encore été communiqué concernant la réduction active du bruit, l’autonomie, les codecs audio, les commandes, la connectivité ou le prix du casque.

Une annonce possible début 2027

Plusieurs rumeurs évoquent une présentation au début de l’année 2027, éventuellement en parallèle des Galaxy S27. Samsung pourrait alors profiter du lancement de ses prochains smartphones haut de gamme pour dévoiler un nouvel accessoire destiné à compléter son catalogue.

Ce calendrier n’a toutefois pas été confirmé. La marque pourrait aussi choisir un événement distinct ou un lancement ultérieur, en fonction de l’avancement du produit.

Si le Galaxy Studio voit effectivement le jour, Samsung disposerait d’une nouvelle catégorie de produits pour concurrencer Apple sur le terrain de l’audio premium. Le succès du casque dépendra cependant de critères concrets : qualité sonore, confort, efficacité de la réduction de bruit, autonomie et prix.

Pour le moment, le Galaxy Studio reste un projet présumé plutôt qu’un produit officiellement annoncé. Les prochaines fuites devront apporter des précisions sur ses caractéristiques avant de pouvoir évaluer sérieusement ses chances face aux AirPods Max et aux meilleurs casques sans fil du marché.