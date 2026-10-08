Après presque quatre ans sans mise à jour, Raspberry Pi relance enfin son système d’exploitation destiné aux PC et aux Mac. Cette nouvelle version de Raspberry Pi Desktop repose désormais sur Debian 13 « Trixie » et pourrait offrir une seconde vie à de nombreux anciens ordinateurs.

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Le système est disponible dès maintenant sous la forme d’une image 64 bits pour les machines équipées d’une architecture amd64. Raspberry Pi estime que la plupart des PC des quinze dernières années devraient pouvoir l’utiliser, ainsi que les Mac équipés d’un processeur Intel.

Quatre ans sans nouvelle version

Cette mise à jour était particulièrement attendue. Le précédent Raspberry Pi Desktop pour PC et Mac reposait encore sur Debian Bullseye, alors que plusieurs nouvelles versions de Debian avaient depuis été publiées.

La raison de cette longue attente est assez simple : Raspberry Pi ne tire pas directement ses revenus de ce système d’exploitation. L’entreprise vend avant tout du matériel et maintenir une distribution Debian destinée aux ordinateurs traditionnels représentait donc une charge de travail difficile à prioriser.

À l’origine, le projet était même un simple projet personnel de Simon Long, ingénieur chez Raspberry Pi. Il avait commencé pendant un week-end pour vérifier si le système Raspberry Pi pouvait fonctionner sur son Mac. L’expérience ayant fonctionné, une première version installable avait finalement été publiée en 2017.

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Depuis, les utilisateurs continuaient pourtant à réclamer une mise à jour. L’équipe explique recevoir encore plusieurs demandes chaque semaine concernant l’avenir de Raspberry Pi Desktop.

Debian 13 et uniquement en 64 bits

Le changement le plus important concerne l’architecture prise en charge. Cette nouvelle version abandonne complètement le 32 bits au profit de Debian 13 en 64 bits, avec l’architecture amd 64. Raspberry Pi considère que cette décision permet de cibler la très grande majorité des ordinateurs compatibles avec le système.

Il existe toutefois une exception importante du côté d’Apple. Le support de l’architecture Apple Silicon reste en bêta, ce qui signifie que les Mac récents équipés de puces Apple ne sont pas encore pleinement pris en charge.

Les utilisateurs qui utilisent actuellement une ancienne version 32 bits ne pourront par ailleurs pas effectuer une mise à niveau classique. Une nouvelle installation sera nécessaire.

Une interface modernisée avec Wayland

Raspberry Pi ne s’est pas contenté de mettre à jour Debian. Le nouveau système abandonne notamment lxpanel au profit de Wayland pour la partie graphique. Cette évolution s’accompagne d’une nouvelle gestion du dock ainsi que d’un centre de contrôle intégré.

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L’objectif est de rapprocher l’expérience de Raspberry Pi Desktop de celle proposée sur les Raspberry Pi modernes, tout en conservant une configuration suffisamment légère pour fonctionner sur des ordinateurs plus anciens.

Raspberry Pi Connect arrive sur les PC

Autre nouveauté intéressante : Raspberry Pi Connect est désormais intégré à cette version Desktop. Le service permet notamment de partager l’écran et d’accéder à un terminal à distance. Lors de la configuration, l’utilisateur doit simplement attribuer un nom personnalisé à son ordinateur.

C’est une évolution particulièrement intéressante pour transformer un ancien PC en machine distante, serveur léger ou poste de travail administrable à distance.

Pas besoin d’installer immédiatement le système

Raspberry Pi propose également une approche assez souple pour tester la distribution. L’utilisateur peut télécharger l’image ISO officielle, la copier sur une clé USB avec un outil comme Raspberry Pi Imager, puis démarrer directement l’ordinateur dessus.

Il est alors possible de sélectionner « Run with persistence » pour conserver les modifications effectuées pendant la session. Si l’expérience est convaincante, l’installation permanente peut ensuite être lancée depuis le bureau avec l’installateur Calamares.

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Cette possibilité permet donc de tester Raspberry Pi Desktop sur une ancienne machine sans remplacer immédiatement son système existant.

Raspberry Pi devra maintenant prouver qu’il compte rester

Le retour de Raspberry Pi Desktop est une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui possèdent encore un ancien PC ou un Mac Intel. La combinaison de Debian 13, Wayland et Raspberry Pi Connect rend cette nouvelle version nettement plus intéressante que le simple rattrapage d’une distribution restée bloquée pendant plusieurs années.

Reste toutefois une question essentielle : Raspberry Pi continuera-t-il réellement à maintenir cette version ?

La société explique que cela dépendra notamment de son adoption. Si les utilisateurs téléchargent et utilisent réellement le système, l’équipe entend continuer à publier des mises à jour.

Après quatre années d’attente, Raspberry Pi revient donc avec une version modernisée. Il faudra maintenant voir si cette résurrection devient durable ou s’il s’agit simplement d’un nouveau chapitre ponctuel dans l’histoire de Raspberry Pi Desktop.