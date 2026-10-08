La marque de sonnettes et caméras connectées appartenant à Amazon, Ring, se lance sur un nouveau marché avec une serrure intelligente. Mais plutôt que de proposer une simple alternative aux nombreux modèles déjà disponibles, l’entreprise veut s’attaquer à l’un des principaux freins à l’adoption : la peur de se retrouver devant sa porte avec une batterie complètement vide.

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Pour éviter ce scénario, Ring a imaginé un système étonnamment simple : une molette d’alimentation intégrée à la serrure. Lorsque la batterie est épuisée, il suffit de tourner cette molette plusieurs fois pour produire suffisamment d’énergie afin de réactiver temporairement la serrure et ouvrir la porte.

Une serrure que l’on peut recharger à la main

L’idée vient directement de Jamie Siminoff, fondateur de Ring. Alors qu’il cherchait une serrure pour une maison de vacances peu utilisée, il s’est heurté à un problème évident : une serrure connectée alimentée par batterie risque de se retrouver déchargée précisément lorsque personne n’est là pour la recharger.

Le problème devenait encore plus gênant pour les proches ou les amis venant occasionnellement dans cette maison. Sans alimentation électrique à proximité, une batterie vide pouvait tout simplement empêcher l’accès au logement.

Siminoff a donc imaginé une solution permettant de produire manuellement assez d’énergie pour alimenter la serrure pendant quelques instants. Une fois à l’intérieur, l’utilisateur peut retirer la batterie rechargeable et la remettre en charge normalement.

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Une autonomie annoncée d’environ un an

Ring estime que la batterie de sa nouvelle serrure pourra fonctionner pendant environ un an. L’application Ring avertira l’utilisateur lorsqu’une recharge deviendra nécessaire.

L’objectif est évidemment d’éviter d’avoir recours à la molette de secours au quotidien. Celle-ci constitue surtout une solution de dernier recours destinée à éliminer l’un des principaux risques psychologiques associés aux serrures connectées.

Le système est particulièrement intéressant pour les résidences secondaires, où une serrure peut rester inutilisée pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois.

Quatre façons d’ouvrir la porte

Ring ne mise toutefois pas tout sur son application. La serrure propose quatre méthodes d’accès différentes afin d’éviter qu’un problème avec une seule méthode ne bloque l’utilisateur.

Il est possible d’utiliser :

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le lecteur d’empreintes digitales

le clavier tactile rétroéclairé

l’application Ring

Alexa

Cette combinaison permet notamment d’éviter de dépendre systématiquement d’un smartphone ou d’un code d’accès.

Une serrure pensée pour les accès temporaires

L’application Ring permettra également de gérer les personnes autorisées à entrer dans le logement. Il sera notamment possible de configurer des accès pour des personnes qui doivent régulièrement intervenir, comme un promeneur de chien ou une personne chargée du ménage.

Ring souhaite à terme aller plus loin en ouvrant sa serrure aux développeurs tiers. L’entreprise envisage notamment de permettre la création d’applications spécialisées, par exemple pour les propriétaires de logements Airbnb qui doivent fréquemment modifier les codes d’accès.

Cette ouverture pourrait transformer la serrure en véritable plateforme d’accès connecté plutôt qu’en simple équipement domotique.

Une solution au problème des clés de secours

Les serrures connectées disposent déjà de différentes solutions pour éviter les blocages en cas de batterie vide. Mais elles peuvent parfois revenir à une méthode peu élégante : conserver une clé physique de secours cachée quelque part.

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Ring estime que cette approche est à la fois peu pratique et potentiellement moins sécurisée. Sa molette d’alimentation permet donc de conserver une serrure entièrement électronique tout en disposant d’un mécanisme de secours indépendant de la batterie principale.

C’est probablement cette idée, davantage que les fonctions connectées elles-mêmes, qui pourrait permettre à Ring de se différencier sur un marché déjà très concurrentiel.

Une arrivée prévue en 2027

La serrure connectée Ring sera compatible avec un pêne dormant monocylindre standard. Elle sera proposée aux États-Unis au premier trimestre 2027, sous réserve de l’obtention de l’autorisation de la FCC. Trois finitions seront disponibles : noir, argent et laiton.

Ring a également profité de cette annonce pour présenter quatre nouvelles caméras de sécurité 4K : Outdoor Cam 4K Plus, Spotlight Cam 4K Plus, Floodlight Cam 4K Plus et une nouvelle Indoor Cam 4K motorisée avec fonction panoramique et inclinaison.

Avec cette serrure, Ring cherche donc à étendre son écosystème au-delà de la simple surveillance. Et en s’attaquant directement à la peur de la batterie vide, l’entreprise mise sur un problème très concret que les fabricants de serrures connectées n’ont jusqu’ici pas toujours réussi à résoudre de manière élégante.