OpenAI franchit une nouvelle étape dans l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la recherche scientifique. L’entreprise vient de dévoiler une série de résultats mathématiques produits par l’un de ses modèles internes de pointe, avec l’ambition de rendre ces travaux suffisamment transparents et vérifiables pour être étudiés par la communauté scientifique.

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Pour préparer cette publication, OpenAI explique avoir travaillé avec le groupe consultatif indépendant sur les mathématiques et l’intelligence artificielle de l’Institute for Advanced Study. Les recommandations de ce comité ont notamment servi à définir la manière dont les résultats doivent être présentés et partagés.

Des résultats accompagnés de preuves formalisées

OpenAI publie les travaux dans un dépôt GitHub dédié, qui contient également des protocoles concernant les révisions des articles et les citations. L’objectif est de permettre à d’autres chercheurs de suivre l’évolution des résultats et de disposer d’un cadre plus rigoureux pour les référencer.

Le dépôt contient également des formalisations de nombreuses preuves dans Lean. Ce langage permet de faire vérifier automatiquement une démonstration mathématique par un ordinateur.

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OpenAI prévoit d’ajouter progressivement d’autres formalisations au fur et à mesure de leur disponibilité. L’entreprise veut également améliorer ses prochaines publications en renforçant les citations, l’explication mathématique et la présentation des résultats.

OpenAI dévoile aussi une partie du raisonnement

L’un des aspects les plus intéressants de cette publication concerne les informations fournies sur la manière dont les résultats ont été obtenus. OpenAI indique notamment partager 10 résumés du raisonnement du modèle, ainsi que des estimations du calcul utilisé, exprimées en équivalent d’utilisation de ChatGPTChatGPT est l'assistant IA d'OpenAI : devenu en 2026 une plateforme multimodale et agentique, il écoute, parle, voit, navigue sur le web et exécute des tâches à votre place. Lire la fiche Pro. L’entreprise fournit également des statistiques sur le nombre de problèmes tentés.

En moyenne, chaque résultat aurait nécessité un volume de calcul correspondant à environ trois heures de réflexion avec ChatGPT Pro. Cette information ne permet évidemment pas de reproduire directement le fonctionnement interne du modèle, mais elle donne au moins une indication sur les ressources nécessaires pour parvenir aux résultats publiés.

Une nouvelle façon de publier les avancées scientifiques

Cette initiative répond également à une difficulté nouvelle : comment présenter des découvertes réalisées avec l’aide de modèles d’IA dans un cadre scientifique traditionnel ? OpenAI reconnaît implicitement que la publication de simples résultats ne suffit pas. Les chercheurs doivent pouvoir comprendre ce qui a été tenté, vérifier les preuves, suivre les modifications et disposer d’informations suffisantes pour évaluer la solidité des conclusions.

C’est précisément pour cette raison que l’entreprise s’appuie sur les recommandations du groupe consultatif de l’Institute for Advanced Study et envisage également d’autres solutions hébergées par la communauté qui respecteraient ces principes.

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OpenAI veut financer la recherche autour des résultats produits par l’IA

L’entreprise ne compte pas uniquement publier ses propres découvertes. OpenAI annonce également le financement d’une série d’ateliers, de conférences et de programmes spéciaux consacrés à l’étude des résultats scientifiques importants produits par l’intelligence artificielle.

Les détails de ces programmes doivent être communiqués ultérieurement. L’objectif est de créer un environnement dans lequel les mathématiciens et les chercheurs peuvent examiner les résultats générés par l’IA, comprendre leur intérêt et éventuellement les prolonger.

Le modèle reste encore à venir

Toutefois, il existe une distinction importante entre cette publication et la mise à disposition du modèle lui-même. OpenAI ne publie pas encore le modèle ayant produit ces résultats. L’entreprise affirme travailler à une mise à disposition responsable de ce système et continuer à évaluer ses modèles internes de pointe dans les mathématiques et d’autres disciplines scientifiques.

Cette approche pourrait progressivement transformer les modèles d’IA en outils de recherche capables non seulement d’assister les scientifiques, mais aussi de produire des résultats originaux qu’ils pourront ensuite vérifier et développer.

Vers une IA capable de contribuer aux mathématiques

Le mouvement est particulièrement intéressant dans les mathématiques, où la vérification formelle permet de réduire une partie du problème de confiance posé par les modèles génératifs.

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Un modèle peut proposer une conjecture ou une démonstration, mais Lean peut ensuite vérifier formellement la preuve. Cette combinaison entre génération par IA et validation informatique pourrait devenir l’une des voies les plus prometteuses pour exploiter les modèles de raisonnement dans la recherche scientifique.

OpenAI entend justement poursuivre ses évaluations dans les mathématiques et d’autres domaines scientifiques. L’entreprise indique également vouloir continuer à intégrer les retours de la communauté et faire évoluer ses standards de publication lors de futures annonces de découvertes majeures.

La véritable question sera désormais de savoir si ces résultats constituent seulement des avancées ponctuelles ou le début d’une nouvelle forme de recherche scientifique, dans laquelle l’IA explore des problèmes, propose des résultats et fournit des preuves que les chercheurs peuvent ensuite vérifier.