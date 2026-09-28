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Test de EA Sports FC 27 : la défense reprend le pouvoir
Test

EA Sports FC 27

Verdict 7,5 sur 10 · « Bon »

Version Xbox testée 69,99 € (version standard) — Ultimate 99,99 €

J'ai testé EA Sports FC 27, sorti le 27 septembre 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, avec une question en tête : la promesse de remettre le skill individuel au centre du jeu, en commençant par la défense, tient-elle vraiment sur le terrain ?

Yohann Poiron Je teste tout ce qui se branche
Version Xbox testée 69,99 € (version standard) — Ultimate 99,99 €
L'ESSENTIEL
  • Une physique de balle repensée et des duels aériens inédits qui valorisent le skill individuel.
  • Une défense plus exigeante où l'anticipation remplace les sauvetages automatiques de l'IA.
  • Un mode Carrière Manager profondément enrichi grâce à une interface de négociation moderne.
  • Un mode Ultimate Team plus exigeant au grind durci et un hub social The Grounds encore dispensable.
  • Un fossé abyssal entre la presse spécialisée et le désaveu massif des joueurs.

EA Sports FC 27 est sorti le 27 septembre 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Je l’ai testé en version Xbox, avec une question en tête : la promesse de remettre le skill individuel au centre du jeu, en commençant par la défense, tient-elle vraiment sur le terrain ? Après plusieurs dizaines de matchs, ma réponse est nuancée — enthousiaste sur certains points, plus réservée sur d’autres.

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Moteur et sensations de jeu

Le changement le plus immédiat, je l’ai senti dès les premières frappes : le ballon a un vrai poids, les collisions entre joueurs paraissent plus crédibles, et le nouvel éclairage sublime particulièrement les matchs joués en nocturne. J’ai aussi remarqué la réduction des animations pré-programmées au profit d’une plus grande fluidité des joueurs, portée par un nouveau système de duel aérien à deux joueurs et des corners dynamiques que j’ai pris plaisir à retravailler.

ea sports fc 27 corners

Les dribbles hors-équilibre m’ont paru plus fluides sur les joueurs les plus agiles, ce qui creuse l’écart entre profils techniques et physiques — assez satisfaisant en pratique. Seul bémol : j’ai constaté quelques ralentissements dans les menus, et des temps de chargement en ligne parfois plus longs qu’attendu.

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La défense reprend le pouvoir

C’est la vraie révolution de cette édition, portée par ce qu’EA appelle Authentic Gameplay 2.0, et c’est ce qui m’a le plus marqué : les replacements automatiques sont devenus bien moins fiables, et mes joueurs non contrôlés gardent leur position plutôt que d’intervenir tout seuls pour sauver une situation. Il n’y a plus vraiment de tacle automatique fiable : j’ai dû réapprendre à anticiper le placement pour couper les courses adverses, une vraie courbe d’apprentissage les premières heures.

ea sports fc 27 defending

Le système tactique qui accompagne ce changement m’a agréablement surpris par sa profondeur : j’ai pu ajuster le rôle de chaque joueur selon la formation, et basculer les consignes en plein match selon le score. En face, j’ai vite compris que gagner un duel par la seule surcharge de joueurs autour du ballon ne fonctionnait plus — l’IA défensive reconnaît mieux les espaces libres, ce qui récompense un jeu construit et patient plutôt que la précipitation.

Ce qui m’a moins convaincu

Je ne veux pas non plus dresser un tableau trop idyllique. Sur certains matchs, malgré tous ces progrès défensifs, j’ai trouvé mes attaquants un peu trop enclins à dribbler d’un côté à l’autre en attendant qu’un défenseur craque, plutôt qu’à construire un jeu vraiment réaliste — l’IA offensive adverse mériterait encore d’être affinée.

ea sports fc 27 attacking

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Les promesses marketing d’EA (moins d’automatisation, plus de contrôle, refonte des coups de pied arrêtés) ne se sont pas toutes vérifiées avec la même netteté une fois manette en main : les coups de pied arrêtés en particulier m’ont semblé confus les premières fois.

Modes de jeu : la Carrière Manager en tête

C’est le mode qui m’a le plus retenu. Notation dynamique de mes joueurs au fil de leurs performances, valeurs marchandes qui fluctuent en temps réel, marché des transferts repensé avec des négociations à plusieurs étapes — j’ai particulièrement apprécié l’interface façon téléphone pour les tractations, plus réaliste mais aussi plus exigeante qu’avant. La Carrière Joueur, en revanche, m’a semblé quasiment inchangée depuis plusieurs éditions — un contraste qui commence à se voir.

ea sports fc 27 manager career transfer market

Ultimate Team conserve sa structure habituelle mais j’ai trouvé le grind sensiblement durci, avec un système de SBC simplifié en façade et une économie compliquée par la multiplication des monnaies en jeu. J’ai tout de même apprécié la nouvelle FUT Gallery, une archive des cartes obtenues, et davantage de contenu PvE pour jouer solo. En résumé, mon ressenti sur l’écart de ton entre les modes : la Carrière demande de la construction tactique, quand Ultimate Team reste résolument arcade, avec des scores élevés très fréquents.

ea sports fc 27 ultimate team first squad

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The Grounds : un hub social encore vide

The Grounds est le pari le plus visible de cette édition : un hub social en monde ouvert, inspiré de l’esthétique des villes européennes, où j’ai pu croiser jusqu’à 100 joueurs en simultané, exclusif PC et consoles de génération actuelle. J’y ai trouvé des cosmétiques, des défis, et plusieurs mini-jeux sympathiques (1v1, 2v2, 3v3, Balloon Ball, Goal Control).

Mais je dois être honnête : l’ambiance m’a paru assez basique une fois la nouveauté passée, et le mode aura clairement besoin de contenu frais pour me donner envie d’y retourner régulièrement. En l’état, j’ai plutôt eu l’impression d’un menu étendu déguisé en contenu ouvert que d’une vraie destination.

Ce qu’en disent les autres joueurs

Je ne suis pas seul à avoir un avis partagé. Sur Metacritic, le Metascore, basé sur 40 tests professionnels, s’établit à 76/100 (« généralement favorable », 75 % d’avis positifs) — un consensus qui rejoint globalement le mien sur les progrès du gameplay. Le score utilisateurs raconte une tout autre histoire : 3,2/10 sur 58 notes, 71 % d’avis négatifs. Les joueurs qui s’y expriment décrivent un jeu qui ressemble à un patch mal optimisé avec des changements minimes, et pointent une monétisation jugée agressive — un décalage critique/public que je trouve important de relayer, même si mon expérience manette en main a été globalement positive.

ea sports fc 27 the grounds mbappe

Au final, EA Sports 27 FC me gagne surtout sur le terrain : la physique retravaillée, la défense enfin exigeante et une Carrière Manager étoffée compensent à mes yeux un Ultimate Team plus âpre et un mode Carrière Joueur à la traîne. Mais entre mes propres réserves sur l’IA offensive et le rejet massif exprimé par une partie des joueurs, je ne peux pas recommander cet épisode les yeux fermés : l’unanimité n’est clairement pas de mise cette année.

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Notre notation détaillée

Gameplay et physique

Ballon plus crédible, duel aérien à deux, corners dynamiques ; IA offensive perfectible sur certains matchs.

8,0
Défense et IA

Replacements automatiques bien moins fiables, système tactique poussé — un vrai plaisir manette en main.

8,5
Carrière Manager

Dynamic OVR, transferts multi-étapes : le mode qui m'a le plus retenu.

9,0
Carrière Joueur

Quasiment inchangée depuis plusieurs éditions.

5,5
Ultimate Team

FUT Gallery et PvE en plus, mais économie alourdie et grind renforcé ; expérience arcade.

6,5
The Grounds (hub social)

Ambitieux jusqu’à 100 joueurs, mais ambiance basique une fois la nouveauté passée.

5,5
Accueil critique vs public

Metascore 76/100 côté presse, mais 3,2/10 côté joueurs sur Metacritic — monétisation en cause.

5,0

Fiche technique

Fiche technique
Éditeur / Développeur EA Sports
Date de sortie 27 septembre 2026
Plateformes PS5, Xbox Series X|S, PC
Version testée Xbox
Moteur / IA Authentic Gameplay 2.0 (défense/attaque hors ligne)
Modes principaux Carrière Manager, Carrière Joueur, Ultimate Team, The Grounds
The Grounds Hub social monde ouvert jusqu'à 100 joueurs, exclusif PC et consoles actuelles
Prix standard 69,99 euros
Édition supérieure Ultimate 99,99 euros
Le verdict

« Bon » — excellent sur le terrain, contesté ailleurs

EA Sports FC 27 tient sa promesse la plus importante à mes yeux : redonner du poids à la défense manuelle, et par ricochet à toute la construction offensive, qui doit désormais se mériter plutôt que se forcer par la surcharge de joueurs. Porté par un moteur physique plus crédible et une Carrière Manager qui m’a happé des heures durant, cet épisode compte parmi les plus aboutis sur le terrain que j’aie testés depuis longtemps.

Mon enthousiasme n’est pourtant pas total : j’ai trouvé l’IA offensive perfectible sur certains matchs, et The Grounds, hub social ambitieux sur le papier, m’a semblé vide une fois la nouveauté passée. Surtout, l’écart entre le Metascore critique (76/100) et la note des joueurs sur Metacritic (3,2/10) signale un vrai malaise côté public, entre changements jugés cosmétiques et monétisation perçue comme agressive — un signal que je ne peux pas ignorer, même si mon propre ressenti manette en main reste positif.

7,5
sur 10
Comment nous avons testé

Critères évalués

  • Gameplay et physique
  • Défense et IA
  • Carrière Manager
  • Carrière Joueur
  • Ultimate Team
  • The Grounds (hub social)
  • Accueil critique vs public
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60,36

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Pour & contre — le bilan

Pour On a aimé

  • Défense manuelle enfin indispensable et gratifiante
  • Physique du ballon, duels aériens et corners dynamiques réussis
  • Carrière Manager unanimement saluée (Dynamic OVR, transferts réalistes)
  • L'attaque récompense la construction patiente plutôt que la surcharge
  • The Grounds : ambition réelle avec plusieurs mini-jeux (1v1 à 3v3, Balloon Ball)
  • Metascore critique solide (76/100 sur 40 tests)

Contre On a moins aimé

  • Carrière Joueur quasiment inchangée depuis plusieurs éditions
  • IA offensive perfectible sur certains matchs
  • Ultimate Team : économie alourdie, grind renforcé, expérience arcade
  • The Grounds vide une fois la nouveauté passée
  • Accueil des joueurs très négatif sur Metacritic (3,2/10, monétisation en cause)
  • Ralentissements en menus et temps de chargement en ligne parfois longs
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