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Test Laifen P3 Pro : le rasoir électrique premium qui veut détrôner les ténors japonais
Test · 45 jours Rasoir électrique · Disponible depuis septembre 2025
LAIFEN

Laifen P3 Pro

Verdict 8,3 sur 10 · « Très bon »

P3 Pro, Gris 199,99 €

Laifen s'est fait connaître avec ses sèche-cheveux et brosses à dents haut de gamme ; le P3 Pro est sa tentative la plus sérieuse de s'imposer sur le rasage électrique, un segment dominé depuis des décennies par Philips, Braun et Panasonic.

Yohann Poiron Je teste tout ce qui se branche
P3 Pro, Gris 199,99 € Testé 45 jours
L'ESSENTIEL
  • Un corps en aluminium usiné de qualité aéronautique offrant un design d'une grande élégance.
  • Une tête de rasage à trois éléments flexibles pour épouser parfaitement les contours du visage.
  • Une excellente autonomie de 100 minutes avec une charge rapide par USB-C en trois minutes.
  • Une étanchéité certifiée IPX7 permettant un usage à sec ou sous la douche en toute simplicité.
  • Un positionnement premium à 199,99 euros axé principalement sur le confort cutané et l'esthétique.

Design et fabrication : un bloc d’aluminium usiné

Laifen s’est fait un nom avec ses sèche-cheveux et brosses à dents haut de gamme ; le P3 Pro est sa tentative la plus sérieuse de s’imposer sur le rasage électrique, un marché dominé depuis des décennies par Philips, Braun et Panasonic.

Laifen P3 Pro 28

Le pari se voit dès la prise en main : le corps est usiné dans un seul bloc d’aluminium de qualité aéronautique, avec une fenêtre en verre qui laisse apparaître le moteur, et un assemblage par aimants qui réduit au minimum les pièces en plastique. Le résultat dégage une qualité de fabrication qui tranche avec la plupart des rasoirs électriques grand public, généralement tout en plastique injecté.

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Laifen P3 Pro 13

Revers de cette esthétique épurée : le corps lisse n’offre aucune zone de préhension texturée, et peut devenir glissant en usage humide, sous la douche notamment. Avec 180 g sur la balance, l’appareil se fait aussi sentir, sans être pour autant inconfortable en main.

Laifen P3 Pro 19

La tête de rasage : trois éléments qui épousent le visage

Laifen P3 Pro 10

Contrairement à la plupart des rasoirs rotatifs à trois têtes, le P3 Pro mise sur une tête foil composée de trois éléments indépendants — deux grilles de rasage et un trimmer central pour les poils couchés — chacun pouvant flexer séparément pour suivre les contours du visage, du cou et de la mâchoire. La grille elle-même est fine (0,055 mm), taillée dans un alliage pauvre en nickel pensé pour limiter les irritations sur peau sensible. À l’usage, le confort est le point fort de cette tête : peu de tiraillements, une glisse agréable, et une bonne efficacité sur les détails autour du nez et de la bouche.

Laifen P3 Pro 22

La limite apparaît sur une barbe plus fournie : au-delà de deux jours de pousse, le P3 Pro demande plusieurs passages là où un foil haut de gamme japonais s’en sort en un seul. L’absence de tondeuse de finition dédiée aux contours (favoris, bouc) se fait également sentir face à des concurrents mieux équipés sur ce point.

Laifen P3 Pro 14

Autonomie et charge : l’un des points forts

Les deux moteurs linéaires du P3 Pro cumulent 24 000 coupes par minute et s’appuient sur un algorithme de stabilisation pour limiter les vibrations perceptibles en main.

Laifen P3 Pro 21

Côté autonomie, la batterie tient jusqu’à 100 minutes d’utilisation, largement de quoi couvrir plusieurs semaines de rasage quotidien entre deux charges. Et pour les oublis de dernière minute, trois minutes sur le port USB-C suffisent à récupérer de quoi terminer un rasage complet — un vrai confort au réveil. La charge intégrale, elle, prend environ deux heures.

Étanchéité et entretien

Laifen P3 Pro 18

Certifié IPX7, le P3 Pro se rince intégralement sous l’eau et s’utilise aussi bien à sec que sous la douche, en rasage humide avec mousse ou gel. Le nettoyage est d’ailleurs l’un de ses points forts : la tête à trois éléments retient peu de résidus et se rince en quelques secondes. Laifen annonce une durée de vie de la cassette de rasage d’environ 18 mois en usage normal, et une tête de rechange coûte une quarantaine d’euros le jour venu.

Laifen P3 Pro 9

Au terme de ce test, le P3 Pro confirme que Laifen sait fabriquer un objet premium : la qualité de construction et le confort de rasage sont réels, portés par une autonomie généreuse et une étanchéité totale.

Mais à 199,99 €, il affronte des rasoirs eux aussi très aboutis, mieux équipés sur la finition (tondeuse intégrée) et parfois plus efficaces sur barbe fournie — de quoi réserver ce premier essai de Laifen dans le rasage aux amateurs de design qui privilégient le confort quotidien à la coupe la plus rase possible.

Laifen P3 Pro 8

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Notre notation détaillée

Design et finition

Bloc d'aluminium usiné CNC, assemblage aimanté, très peu de plastique.

9,0
Confort de rasage

Trois éléments qui épousent les contours du visage, très doux sur peau sensible.

8,5
Efficacité sur barbe fournie

Peine au-delà de deux jours de pousse, moins net qu'un foil haut de gamme.

7,0
Autonomie et charge

100 minutes d'autonomie, charge rapide 3 minutes pour un rasage complet.

8,5
Étanchéité et entretien

IPX7, utilisable sous la douche, peu de résidus à rincer.

9,0
Rapport qualité-prix

Prix premium (199,99 €) sans tondeuse de finition intégrée.

7,0

Fiche technique

Fiche technique
Type de tête Foil, 3 éléments indépendants (2 lames + trimmer central)
Épaisseur de lame 0,055 mm
Moteur Double moteur linéaire, 24 000 coupes/min
Autonomie Jusqu'à 100 minutes
Charge rapide Environ 3 min pour 7 min de rasage
Temps de charge complète Environ 2 heures
Étanchéité IPX7
Matériaux Aluminium aéronautique usiné CNC, acier inoxydable
Poids 180 g
Dimensions 148 x 62 x 31 mm
Port de charge USB-C
Durée de vie de la tête Environ 18 mois
Garantie 2 ans
Coloris Argent, Gris espace, Bleu royal, Bleu clair
Prix de lancement 199,99 €
Banc photo · 3 clichés
La tête à trois lames, foil ultra-fin de 0,055 mm #1
La tête à trois lames, foil ultra-fin de 0,055 mm
La tête à trois lames se retire facilement #2
La tête à trois lames se retire facilement
Coffret #3
Coffret
Le verdict

« Très bon » — un beau premier coup d’essai

Le P3 Pro confirme que Laifen sait fabriquer un objet premium : la qualité de construction en aluminium usiné et le confort de la tête foil sont réels, portés par une autonomie généreuse (100 minutes) et une étanchéité IPX7 totale.

Mais à 199,99 €, il affronte des rasoirs eux aussi très aboutis, mieux équipés sur la finition (tondeuse intégrée) et parfois plus efficaces sur une barbe fournie — un premier essai réussi dans le rasage, à réserver aux amateurs de design qui privilégient le confort quotidien à la coupe la plus rase possible.

8,3
sur 10
Comment nous avons testé

Critères évalués

  • Design et finition
  • Confort de rasage
  • Efficacité sur barbe fournie
  • Autonomie et charge
  • Étanchéité et entretien
  • Rapport qualité-prix
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Où acheter

Laifen.com
En stock Officiel
199,99 €
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En stock Revendeur
165,21

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Pour & contre — le bilan

Pour On a aimé

  • Finition en aluminium usiné exceptionnelle
  • Rasage foil très confortable, peu d'irritations
  • Étanchéité IPX7, utilisable sous la douche
  • Autonomie confortable (100 min) et charge ultra-rapide
  • Boîtier compact et léger en poche

Contre On a moins aimé

  • Peine sur les barbes de plus de deux jours
  • Pas de tondeuse de finition intégrée
  • Corps lisse, un peu glissant à l'usage
  • Prix premium face aux ténors japonais et allemands
  • Étui de voyage absent de la version de base

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