Bluesky pourrait bientôt aller bien au-delà d’un simple réseau social. Toni Schneider, son CEO, a révélé que l’entreprise avait déposé une demande pour faire de «.bsky» une véritable extension de domaine Internet, au même titre que « .com » ou « .org ».

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Si la demande est acceptée, les utilisateurs pourraient à terme transformer leur identifiant Bluesky actuel en une adresse beaucoup plus courte. Un compte comme @blognt.bsky.social pourrait ainsi devenir simplement « blognt.bsky », créant au passage un lien beaucoup plus direct entre identité sociale et présence sur le Web.

Bluesky veut donner une nouvelle dimension aux profils

Derrière cette évolution se cache une ambition plus large. Bluesky pourrait utiliser les domaines .bsky pour faire évoluer le profil d’un utilisateur, aujourd’hui essentiellement constitué d’une biographie et de publications, vers une véritable page d’accueil personnelle.

L’idée serait de permettre à chacun de disposer d’une identité en ligne plus complète, tout en conservant un contrôle plus direct sur cette présence.

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Cette approche correspond à la philosophie du réseau social, qui repose notamment sur le protocole AT et une volonté de réduire la dépendance des utilisateurs à une plateforme unique.

Une procédure qui prendra jusqu’à deux ans

Toutefois, la demande de Bluesky n’a pas encore été approuvée. Toni Schneider indique que l’ICANN, l’organisation chargée de coordonner le système des noms de domaine sur Internet, doit publier les demandes déposées le 7 octobre 2026.

La procédure complète devrait ensuite prendre 18 à 24 mois. Il faudra donc probablement attendre jusqu’en 2028 avant de voir apparaître concrètement les premiers usages publics de .bsky , si la demande aboutit.

Bluesky n’a par ailleurs pas encore défini précisément la manière dont les domaines seraient demandés, enregistrés ou attribués.

Bluesky ne veut pas vendre ses domaines

C’est probablement l’aspect le plus intéressant de l’annonce. Alors que la commercialisation de noms de domaine pourrait constituer une source de revenus pour Bluesky, l’entreprise affirme ne pas avoir l’intention de vendre ou de monétiser les domaines .bsky.

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Pour une entreprise qui a déjà levé des fonds importants mais ne génère pas encore de revenus publicitaires significatifs, cette décision peut surprendre.

Bluesky assume néanmoins ce choix au nom de sa conception du Web ouvert. Rose Wang, COO de l’entreprise, explique que les domaines permettent aux utilisateurs de contrôler leur identité en ligne, plutôt que de simplement la louer à une plateforme susceptible de la leur retirer.

Une identité qui ne dépendrait plus uniquement de Bluesky

Cette philosophie pourrait donner aux domaines .bsky une fonction plus importante qu’un simple raccourcissement d’identifiant. Bluesky cherche potentiellement à faire de son extension un point d’ancrage pour l’identité numérique de ses utilisateurs.

Le principe est particulièrement intéressant dans un contexte où les grandes plateformes sociales enferment souvent les profils dans leurs propres écosystèmes. Avec un domaine, l’identité peut théoriquement devenir une adresse utilisable au-delà du simple réseau social.