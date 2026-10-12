Citroën pourrait faire revivre l’un de ses modèles les plus emblématiques avec une 2 CV entièrement électrique, compacte et surtout abordable. Le constructeur français envisage de commercialiser une version de série de son concept autour de 15 000 euros en 2028, avec un objectif de poids inférieur à une tonne.

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Une stratégie qui rappelle celle de Renault avec les nouvelles R5 et R4 électriques, en misant sur la nostalgie pour rendre la voiture électrique plus accessible.

Présenté sous la forme d’un concept au design immédiatement reconnaissable, ce projet entend retrouver l’esprit de la 2 CV historique : une voiture simple, pratique et capable de répondre à des besoins très différents. Citroën travaille notamment sur une nouvelle plateforme électrique destinée à accueillir plusieurs petits modèles, afin de réduire les coûts de production et de proposer des prix plus compétitifs.

Une 2 CV électrique à moins de 15 000 euros ?

Le directeur général de Citroën, Xavier Chardon, a évoqué un prix cible d’environ 15 000 euros pour la future version de série, attendue chez les concessionnaires en 2028.

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Si cet objectif est tenu, la nouvelle 2 CV pourrait se positionner parmi les voitures électriques les moins chères du marché européen. Pour y parvenir, Citroën développe une plateforme inédite, conçue pour être partagée par plusieurs petits véhicules. La mutualisation des composants et des processus de fabrication doit permettre de limiter les coûts et de répercuter les économies sur le prix de vente.

Le poids constitue un autre levier important. Xavier Chardon indique que les ingénieurs travaillent à alléger les véhicules électriques de la marque, avec pour objectif de maintenir la future 2 CV sous la barre des 1 000 kg. Un poids contenu pourrait contribuer à limiter la consommation d’énergie et à améliorer l’autonomie, sans nécessiter une batterie particulièrement volumineuse.

Quelle autonomie pour la future Citroën 2 CV ?

Citroën n’a pas encore communiqué les caractéristiques techniques de la motorisation, la capacité de la batterie ou l’autonomie de cette future voiture électrique. Il est donc trop tôt pour établir une comparaison précise avec les modèles déjà commercialisés.

Les sources évoquent une batterie de capacité modeste, dans l’esprit de celle de la nouvelle Renault Twingo électrique. Cette dernière utilise une batterie LFP de 28 kWh et annonce une autonomie d’environ 253 km. Il s’agit d’un point de comparaison, et non d’une caractéristique confirmée de la 2 CV.

Le format compact du concept va également dans le sens d’une voiture pensée pour les déplacements quotidiens. Avec une longueur de seulement 3,76 mètres, la nouvelle 2 CV serait même plus courte que son ancêtre. Ce gabarit pourrait faciliter les déplacements urbains et le stationnement, tout en contribuant à limiter les besoins en matériaux.

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Un design rétro, mais pensé pour la vie quotidienne

Le concept reprend plusieurs éléments caractéristiques de la 2 CV originale, tout en les adaptant à une voiture électrique moderne. L’habitacle privilégie la simplicité, avec un tableau de bord traditionnel absent et des sièges qui évoquent davantage une banquette que les assises habituelles d’une automobile contemporaine.

Citroën a également imaginé un panier de rangement amovible en osier à l’avant, un clin d’œil à l’esprit pratique du modèle historique. Les compartiments de rangement des portières sont conçus pour accueillir des œufs, tandis que les pédales portent des symboles de lièvre et de tortue pour distinguer l’accélérateur du frein.

Le toit en toile de grande dimension rappelle celui de l’ancienne 2 CV et transforme visuellement le véhicule en une sorte de cabriolet. À l’avant comme à l’arrière, les pare-chocs métalliques pleins sont également pensés pour protéger la carrosserie dans les situations de stationnement serré.

L’ensemble joue ainsi sur une nostalgie assumée, sans chercher à reproduire à l’identique la voiture d’origine. Citroën veut retrouver son caractère populaire et fonctionnel tout en lui donnant une identité adaptée à l’époque électrique.

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Un écran carré, une radio amovible et des clins d’œil à l’originale

L’intérieur fait le choix d’une technologie discrète. Plutôt qu’un grand système multimédia occupant une partie importante de la planche de bord, Citroën a retenu un écran tactile carré de 8 pouces, qualifié de « phygital » par les concepteurs. Son interface graphique s’inspire notamment de l’univers de la bande dessinée.

Le concept intègre également un levier de sélection des rapports au design minimaliste, monté sur un cylindre fixé au volant. Autre particularité : une radio amovible placée devant le passager avant, qui peut aussi servir d’enceinte Bluetooth lors d’un pique-nique.

Même le klaxon numérique reprend directement le son de la 2 CV historique. Ces détails illustrent l’approche de Citroën : utiliser le patrimoine de la marque pour créer une voiture reconnaissable, tout en conservant des équipements adaptés aux usages actuels.

Une version utilitaire également envisagée

Citroën ne se limite pas à une déclinaison particulière. Le constructeur a également présenté un concept de 2 CV Fourgonnette, qui préfigure la possibilité d’une variante utilitaire compacte. Cette version pourrait reprendre l’esprit pratique de l’ancienne fourgonnette 2 CV, très appréciée pour sa simplicité et sa polyvalence.

La marque indique que le concept actuel est déjà proche de la production sur le plan du design. Cela ne signifie toutefois pas que toutes ses caractéristiques seront conservées dans la version définitive, ni que le modèle utilitaire a reçu le feu vert pour une commercialisation.

Le projet devra encore se concrétiser sur le plan industriel, technique et économique. Mais l’association d’un prix cible agressif, d’un poids inférieur à une tonne et d’un design chargé d’histoire donne à cette future 2 CV électrique un positionnement distinctif.

Le défi sera désormais de transformer cette proposition séduisante en une voiture de série réellement accessible. Si Citroën parvient à respecter son objectif tarifaire sans sacrifier l’autonomie ni l’usage quotidien, la 2 CV électrique pourrait devenir l’un des modèles les plus intéressants de la nouvelle génération de petites voitures électriques européennes.