HONOR enrichit sa gamme de tablettes avec les Honor Pad 20 Pro et Honor Pad 20, deux modèles de 12,1 pouces conçus pour combiner productivité, confort visuel et divertissement. La version Pro se distingue notamment par son écran 3K à 165 Hz, sa puce Snapdragon 8s Gen 4 et sa batterie de 10 100 mAh, le tout dans un châssis métallique de seulement 6,29 mm d’épaisseur.

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Les deux tablettes fonctionnent sous MagicOS 10 et mettent l’intelligence artificielle au service des usages quotidiens. HONOR mise particulièrement sur les fonctions multitâches de la Pad 20 Pro, qui peut se transformer en un environnement de travail proche de celui d’un ordinateur portable lorsqu’elle est associée à son clavier optionnel.

HONOR Pad 20 Pro : un écran 3K à 165 Hz

La HONOR Pad 20 Pro embarque une dalle LCD de 12,1 pouces affichant 3 000 × 1 872 pixels, soit une densité de 292 ppp. Son taux de rafraîchissement adaptatif propose cinq niveaux : 60, 90, 120, 144 et 165 Hz. L’objectif est d’adapter la fluidité à l’activité en cours, tout en limitant la consommation énergétique lorsque la fréquence maximale n’est pas nécessaire.

HONOR annonce une luminosité maximale de 700 nits en mode haute luminosité, une couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3 et l’affichage de 1,07 milliard de couleurs. Des caractéristiques qui devraient convenir aussi bien à la consultation de documents qu’au visionnage de vidéos et aux jeux.

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Le constructeur a également intégré plusieurs technologies de confort visuel. Le filtrage matériel de la lumière bleue, le Global DC Dimming contre le scintillement et les fonctions AI Circadian Night Display et Nature Tone Display doivent améliorer le confort lors d’une utilisation prolongée. Les certifications TÜV Rheinland Low Blue Light et Flicker Free viennent compléter cet ensemble.

La tablette propose également AI Defocus Display et Motion Sickness Relief, deux fonctions destinées respectivement au confort visuel et à la réduction de l’inconfort lors de certains usages en déplacement.

Une tablette pensée pour remplacer un ordinateur dans certains usages

La Pad 20 Pro cherche à dépasser le rôle d’une tablette classique grâce à son mode PC. Lorsqu’un clavier Smart Bluetooth optionnel est connecté, l’interface bascule automatiquement vers un environnement comprenant un bureau, une barre des tâches et des fenêtres redimensionnables.

HONOR annonce la possibilité de conserver jusqu’à 15 fenêtres ouvertes simultanément, avec des dispositions permettant de répartir l’écran en trois ou quatre zones. La gestion des fichiers adopte également plusieurs éléments familiers des ordinateurs, notamment les aperçus sous forme de miniatures et les raccourcis clavier.

Cette approche pourrait intéresser les étudiants et les professionnels qui souhaitent travailler sur plusieurs documents sans transporter systématiquement un ordinateur portable. Il faudra toutefois vérifier à l’usage les performances du multitâche et la compatibilité des applications avec ce mode d’affichage.

L’intelligence artificielle intervient aussi dans la prise de notes. L’application AI Memo regroupe l’enregistrement audio, la reconnaissance vocale et la génération automatique de comptes rendus pour faciliter le suivi des réunions.

Avec HONOR Connect, la tablette peut par ailleurs transférer des contenus vers des smartphones et d’autres tablettes HONOR compatibles. L’objectif est de simplifier le passage d’un appareil à l’autre au sein de l’écosystème de la marque.

Snapdragon 8s Gen 4 et batterie de 10 100 mAh

La HONOR Pad 20 Pro repose sur la plateforme Snapdragon 8s Gen 4, associée à 8 Go de mémoire vive et à 256 Go de stockage dans la configuration annoncée. Elle prend également en charge le Wi-Fi 7 pour les connexions sans fil compatibles.

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Sa batterie de 10 100 mAh doit lui permettre d’accompagner une journée de travail ou de cours. HONOR annonce environ neuf heures de lecture vidéo locale dans ses conditions de laboratoire. Cette valeur reste indicative : l’autonomie réelle dépendra notamment de la luminosité, du taux de rafraîchissement et des applications utilisées.

Le système audio comprend six haut-parleurs, avec une séparation des hautes et des basses fréquences. Les technologies HONOR Sound et HONOR Spatial Audio doivent apporter davantage d’ampleur au son pour les films, la musique et les appels vidéo.

Malgré son grand écran et sa batterie, la tablette conserve un format relativement fin. Son châssis métallique mesure 277,07 × 179,28 × 6,29 mm pour un poids annoncé d’environ 537 grammes.

Un clavier et un stylet en option

Pour compléter l’expérience de productivité, HONOR propose un clavier Smart Bluetooth qui sert également de protection et maintient la tablette selon un angle de travail de 60 degrés. Ses touches disposent d’une course de 1,6 mm, tandis que des raccourcis de dictée vocale doivent faciliter certaines opérations.

Le stylet HONOR Magic-Pencil 4s prend en charge 4 096 niveaux de pression, des pointes interchangeables et des commandes physiques dédiées. Il vise notamment la prise de notes manuscrites, le dessin et les annotations de documents.

Ces accessoires sont optionnels. Leur intérêt dépendra donc du budget total nécessaire pour transformer la tablette en véritable poste de travail mobile.

HONOR Pad 20 : une version plus accessible à 120 Hz

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La HONOR Pad 20 reprend le format de 12,1 pouces et la résolution 3K de sa grande sœur, mais avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Sa luminosité atteint également 700 nits, avec une couverture DCI-P3 destinée à assurer un affichage riche en couleurs.

Elle repose sur la plateforme Snapdragon 7 Gen 3 et bénéficie des fonctions intelligentes de MagicOS 10. HONOR met notamment en avant la technologie AI Defocus Eye Protection, qui, selon ses propres tests menés dans plus de 2 000 scénarios, améliorerait en moyenne de 13 degrés la myopie transitoire.

Cette affirmation doit être interprétée avec prudence : il s’agit d’un résultat annoncé par le constructeur, qui ne signifie pas que la tablette traite la myopie ou remplace un suivi ophtalmologique.

La Pad 20 vise ainsi les utilisateurs qui recherchent une grande surface d’affichage pour les études, la navigation et le divertissement, sans nécessairement avoir besoin des performances et des fonctions multitâches avancées du modèle Pro.

Prix et disponibilité en France

Les deux tablettes sont annoncées en coloris gris, mais les configurations et les accessoires proposés peuvent varier selon les marchés.

La HONOR Pad 20 Pro de 256 Go est affichée à un prix public de 599,90 euros. Une offre de lancement, valable du 9 octobre au 1er novembre 2026, permet de bénéficier d’un coupon de 150 euros, ramenant son prix à 449,90 euros.

Un pack comprenant la tablette, le clavier, le Magic-Pencil 4s et les écouteurs HONOR Choice Earbuds Lite est également proposé à 499,90 euros.

La HONOR Pad 20 de 128 Go est quant à elle annoncée à un prix public de 449,90 euros. Les modalités d’une éventuelle remise sur ce modèle ne sont pas précisées dans les informations communiquées.

Avec ces deux appareils, HONOR cible donc deux profils complémentaires : les utilisateurs qui veulent exploiter une tablette comme outil de travail, avec un écran particulièrement fluide, et ceux qui privilégient un grand affichage polyvalent pour les études et le divertissement. Le rapport entre le prix, les accessoires et les capacités logicielles sera déterminant pour juger de leur intérêt face aux autres tablettes du marché.