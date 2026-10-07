Vous venez de terminer une séance de course, vous regardez votre montre… et votre activité refuse de se synchroniser avec Strava. Le problème semble actuellement toucher plusieurs utilisateurs de montres connectées, avec des signalements concernant notamment Huawei Watch, Galaxy Watch et Apple Watch.

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Plusieurs fils de discussion Reddit font état de problèmes similaires depuis plusieurs jours. Le point commun semble être la connexion entre les montres et Strava, même si l’origine exacte du dysfonctionnement reste encore incertaine.

Plusieurs montres touchées par des problèmes de synchronisation

Le premier signalement cité remonte à environ neuf jours sur le subreddit consacré à Strava. Des utilisateurs indiquaient alors que leurs activités enregistrées le matin ne se synchronisaient plus correctement avec le service.

Les commentaires montrent que le problème ne semble pas limité à un fabricant particulier. Des utilisateurs de différentes montres ont rapporté des difficultés similaires, y compris des propriétaires d’Apple Watch. Des signalements plus récents concernent également les Galaxy Watch. Deux discussions distinctes publiées sur Reddit font état d’un message d’erreur lors de la tentative de connexion à Strava : « There was an error connecting your device ».

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Les deux discussions datent d’environ trois jours et plusieurs utilisateurs y confirment avoir rencontré le même problème.

Strava ne confirme pas un problème global

Strava a été interrogé sur ces différents signalements, mais sa réponse ne permet pas réellement d’identifier une cause commune. Selon un porte-parole cité par Android Authority, les problèmes signalés seraient isolés et indépendants les uns des autres. Strava explique que chaque constructeur utilise une intégration légèrement différente et que des problèmes peuvent donc occasionnellement apparaître selon les écosystèmes.

Cette explication ne permet toutefois pas de déterminer pourquoi plusieurs utilisateurs semblent rencontrer des difficultés de synchronisation sur une période relativement rapprochée.

À ce stade, aucun correctif officiel spécifique n’a été annoncé.

Une réinstallation peut résoudre le problème

Certains utilisateurs ont néanmoins trouvé une solution. Sur le subreddit Galaxy Watch, l’un d’eux indique avoir complètement désinstallé l’application Strava avant de la réinstaller. Après cette manipulation, la synchronisation aurait recommencé à fonctionner normalement. Cette méthode ne semble cependant pas fonctionner pour tout le monde et ne constitue donc pas une véritable solution officielle.

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Pour les utilisateurs concernés, cela reste néanmoins une manipulation relativement simple à essayer avant d’attendre une éventuelle correction.

Les activités ne sont pas forcément perdues

Autre élément rapporté par les utilisateurs : dans certains cas, la synchronisation finit par fonctionner après un délai particulièrement long. Le problème pourrait donc parfois être temporaire plutôt qu’entraîner une perte définitive de l’activité.

En attendant, il reste évidemment possible d’enregistrer manuellement une activité, mais cela ne constitue pas une solution satisfaisante pour ceux qui utilisent leur montre pour automatiser le suivi de leurs entraînements.

Si vous constatez actuellement des difficultés avec Strava, il peut donc être utile de conserver l’activité enregistrée sur votre montre et d’attendre avant de la supprimer, le temps de voir si la synchronisation finit par se déclencher.

Pour l’instant, il faudra surtout patienter jusqu’à ce que Strava ou les fabricants concernés apportent davantage de précisions sur ces problèmes de connexion.