Pinterest veut rendre ses inspirations beauté beaucoup plus faciles à transformer en réalité. La plateforme vient de présenter Beauty Guides, une nouvelle fonction qui utilise l’intelligence artificielle pour analyser les Épingles enregistrés et les convertir en recommandations concrètes à présenter à son coiffeur ou à son prothésiste ongulaire.

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L’objectif est simple : plutôt que d’arriver au salon avec une photo en disant « je veux ça », Pinterest veut vous aider à comprendre précisément comment demander ce résultat, combien de temps il pourrait prendre et quel budget prévoir.

Pinterest traduit les images en langage de professionnel

Beauty Guides repose sur les technologies de Pinterest Intelligence, qui combinent intelligence visuelle et IA générativeL'IA générative est une intelligence artificielle qui crée du texte, des images, des vidéos, du son ou du code à partir d'une simple demande écrite. Lire la fiche. Le système analyse une inspiration enregistrée et identifie les éléments importants du style afin de les traduire en termes utilisés par les professionnels.

Pinterest cite notamment des notions comme « balayage », « fondu de racines » ou « ongles en amande ». Des termes parfois inconnus du grand public, mais qui permettent à un coiffeur ou à un spécialiste des ongles de comprendre beaucoup plus précisément le résultat recherché.

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L’intérêt est donc moins de générer une nouvelle image que de faire le lien entre l’inspiration visuelle et sa réalisation concrète.

Un guide directement accessible depuis une Épingle

Pour utiliser la fonction, il suffit d’appuyer sur le bouton « Get the Guide » lorsqu’il est disponible sur une Épingle concernée. Pinterest génère alors un guide détaillant les éléments à demander au professionnel pour reproduire le style observé.

Le guide peut notamment indiquer les différentes étapes à demander, la durée estimée, une fourchette de prix et les besoins d’entretien. Cela peut inclure la fréquence à laquelle il faudra effectuer une retouche, une coloration, une coupe ou une autre intervention.

Pour certaines prestations particulièrement coûteuses, comme un balayage pouvant atteindre plusieurs centaines de dollars, disposer d’une estimation avant de prendre rendez-vous peut également éviter quelques mauvaises surprises.

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Une IA qui intervient dans une étape très concrète

Pinterest adopte ici une approche assez différente des fonctions IA qui cherchent principalement à produire du contenu. Beauty Guides intervient directement dans une habitude existante : enregistrer une photo puis l’apporter chez un professionnel pour demander quelque chose de similaire.

L’intelligence artificielle sert donc essentiellement d’interprète entre l’image et le vocabulaire professionnel. Elle peut aider l’utilisateur à identifier ce qu’il aime réellement dans une inspiration et à expliquer plus clairement ce qu’il souhaite conserver ou modifier.

Au lancement, la fonction couvrira les Épingles consacrées aux coiffures, aux couleurs de cheveux, aux formes d’ongles et aux finitions.

Pinterest montre ainsi une voie intéressante pour l’IA grand public : plutôt que de remplacer une action humaine, elle peut simplement rendre une démarche quotidienne plus facile à préparer et à communiquer.