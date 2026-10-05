Google continue d’enrichir Gemini avec des outils capables de rapprocher l’assistant IA des usages du quotidien. La dernière nouveauté en date est particulièrement logique : Google Maps est désormais directement intégré à Gemini grâce à un nouvel outil dédié.

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La fonctionnalité commence à être déployée sur les versions stables de Gemini pour Android et iOS. Mais Google impose pour l’instant une limitation importante : l’outil Maps est exclusivement disponible sur mobile.

Un nouvel outil Google Maps directement dans Gemini

Le nouvel outil apparaît dans le carrousel des fonctionnalités de Gemini, aux côtés de Photos, Appareil photo, Avatar, Fichiers, Drive ou encore Notebooks. Une fois sélectionné, il affiche une carte avec la position de l’utilisateur et un cercle indiquant la zone géographique autour de lui. Il est ensuite possible de zoomer ou dézoomer afin de sélectionner précisément une zone ou un lieu.

L’intégration permet ainsi à Gemini de mieux comprendre le contexte géographique d’une demande, plutôt que de devoir simplement interpréter une adresse ou un nom de lieu fourni dans le texte.

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« Map Area » permet de donner un contexte géographique à Gemini

L’une des fonctions les plus intéressantes apparaît lorsque l’utilisateur choisit l’option permettant d’explorer la zone. Gemini ajoute alors automatiquement l’étiquette « Map Area » au prompt. L’utilisateur peut ensuite poser une question en se référant directement à cette zone géographique.

Il devient ainsi possible de demander à Gemini de trouver le restaurant de pizzas le plus proche, de rechercher un concessionnaire automobile ou simplement d’identifier les lieux intéressants autour de soi.

Le fonctionnement rapproche donc Gemini d’un véritable assistant de recherche locale, capable de combiner compréhension du langage naturel et contexte cartographique.

Une fonctionnalité particulièrement adaptée au smartphone

Pour l’instant, Google réserve ce nouvel outil aux applications mobiles de Gemini sur Android et iOS. Ce choix est plutôt logique : l’utilisation de Maps prend tout son sens lorsque l’utilisateur est en déplacement et que le smartphone peut fournir sa position actuelle.

Sur ordinateur, le besoin est moins évident, puisque l’utilisateur est généralement installé à un endroit fixe. Google pourrait néanmoins étendre ultérieurement la fonctionnalité à la version desktop de Gemini.

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Aucune confirmation concernant une disponibilité sur ordinateur n’a toutefois été communiquée.

Gemini continue de se transformer en véritable agent

Cette intégration arrive après plusieurs évolutions récentes de Gemini, notamment l’arrivée de nouvelles fonctions dans Gemini LiveGemini Live est le mode de conversation vocale en temps réel de l'assistant Gemini de Google — pensé pour des échanges naturels façon appel téléphonique, capable depuis 2026 de mémoriser le contexte et d'agir directement dans vos applications plutôt que de se contenter de discuter. Lire la fiche et la prise en charge de Google Wallet.

L’objectif de Google devient progressivement plus clair : transformer Gemini en interface capable d’utiliser directement les différents services de l’écosystème Google.

Maps constitue à ce titre un ajout particulièrement important. Une demande comme « trouve-moi un bon restaurant à proximité » peut désormais être associée beaucoup plus naturellement à une zone géographique précise.

À terme, ce type d’intégration pourrait rendre les assistants IA beaucoup plus utiles dans les situations du quotidien, en leur permettant de comprendre non seulement ce que l’utilisateur demande, mais également où il se trouve et ce qui l’entoure.

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Google remplace aussi « / » par « @ »

Google prépare parallèlement un autre petit changement dans son application. Dans une récente version bêta, le raccourci utilisant le caractère « / » est remplacé par « @ ». Un message précise que « / » devient « @ » pour accéder aux compétences, connecteurs et autres fonctions depuis un emplacement unique.

En saisissant « @ », l’utilisateur peut faire apparaître une liste de ses différentes compétences ainsi qu’une option permettant d’en créer de nouvelles.

Cette modification reste pour l’instant en phase bêta et n’est donc pas encore déployée largement.